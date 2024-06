Envie de découvrir de nouveaux parcours à Montréal, dans sa grande région ou ailleurs au Québec ? Nos lecteurs dévoilent leurs coups de cœur.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Vue de Montréal à partir du parc Jean-Drapeau

« Le parc Jean-Drapeau est ma destination favorite et celle que j’utilise le plus fréquemment. C’est un endroit tranquille qui favorise l’introspection et où il est possible de courir sans interruption. On y retrouve plusieurs vues imprenables sur la ville et le fleuve, ainsi que de jolis sentiers dans les bois. Le terrain est varié et comporte quelques bonnes montées. »

Guillaume Pelletier

PHOTO PASCAL RATTHE, ARHIVES LE SOLEIL Le parc des plaines d’Abraham, à Québec

« Comme je demeure près de la Grande Allée à Québec, mon lieu de course préféré est les plaines d’Abraham. Le parc est magnifique et offre des paysages différents chaque saison. Je n’ai pas été en mesure de trouver semblable lieu de plaisance sportive dans une autre ville. »

Serge Hudon

« Le secteur Pointe-aux-Trembles est tellement sous-estimé. Le rivage est accessible et la forêt est comme si on était à cinq heures de Montréal. Un vrai bijou pour un 5 ou un 20 kilomètres ! »

Jean-Sébastien Daigneau

PHOTO ROCKET LAVOIE, ARCHIVES LE QUOTIDIEN Dans les sentiers du parc de la Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi

« Au Saguenay, les sentiers se trouvent en ville. On peut s’y rendre à la course ou en conduisant 15 minutes maximum. Le parc de la Rivière-du-Moulin, à Chicoutimi, possède des dizaines de kilomètres avec des niveaux de difficulté variés. »

Geneviève Proulx-Poirier

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La promenade du canal Rideau, à Ottawa

« Résidante de l’Outaouais, j’adore aller courir et traverser les deux ponts, donc partir du secteur Hull pour ensuite me diriger vers Ottawa. Je peux me rendre jusqu’à la maison de la gouverneure générale en passant devant le parlement, le Musée des beaux-arts ou emprunter le canal Rideau jusqu’au lac Dow. »

Isabelle Beaudry

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Le chemin Olmsted du mont Royal

« Le trajet auquel je reviens encore et toujours, c’est la rue Rachel et le chemin Olmsted du mont Royal. Je commence ma course en traversant le parc Maisonneuve, puis la rue Sherbrooke jusqu’à Pie-IX et j’emprunte la rue Rachel jusqu’au parc Jeanne-Mance. L’aller-retour fait 16 kilomètres. »

Martin Gingras

« Mon endroit préféré pour courir est le parc Riverain à Joliette. Ce magnifique sentier longe la rivière L’Assomption, traverse ponts et passerelles pour faire un passage sur l’île Vessot et revenir vers l’amphithéâtre Fernand-Lindsay. En parallèle, il y a aussi de petits sentiers un peu plus sauvages et étroits pour ceux qui cherchent un autre genre de défi. Il y a suffisamment d’inclinaison et de distance à couvrir, en boucle ou en mode aller-retour. »

Richard Strasbourg

« Dans le parc de la Gatineau, il y en a pour tout le monde : coureur, traileur, ultramarathonien, de jour, de nuit… C’est un paradis pour la course à pied. »

Nicolas Pedneault

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sentier du parc Frédéric-Back

« J’adore courir dans les rues de Montréal pour sentir le pouls de la ville qui s’anime. Il m’arrive de faire de petites incursions dans les parcs pour quelques minutes de calme (coup de cœur pour les parcs Frédéric-Back et Maisonneuve), mais ce sont le dynamisme et le bourdonnement qui rythment normalement ma cadence. »

Jessica Dufresne

« Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, ma préférence sur route, c’est la piste cyclable qui longe le canal Soulanges. J’adore aussi les sentiers de L’escapade, à Rigaud, qui permettent d’explorer la croix, les pistes de ski et le superbe sanctuaire de Lourdes. »

Pierre-Alexandre Tremblay

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Couple de coureurs au mont Saint-Hilaire

« Mes plus belles sorties ont été lors des jours de pluie légère. Je cours au mont Sainte-Anne la fin de semaine et au mont Saint-Hilaire la semaine. »

Jean-Pierre Couture