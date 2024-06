Vous êtes capable de courir 30 minutes d’affilée ? Vous rêvez d’aller au-delà des cinq kilomètres tout en augmentant votre allure ? Il est maintenant temps d’être plus ambitieux avec, au menu, des entraînements plus intenses et plus longs.

Pour un demi-marathon, les programmes préconisent une préparation comprise entre 12 et 18 semaines avec 5 séances hebdomadaires.

« On pourrait commencer à avoir plus de vitesse lors des intervalles. Ce pourrait être des fractionnés avec une minute rapide et une minute plus lente. On peut varier l’entraînement, indique Blaise Dubois. Souvent, on va aussi ajouter une longue sortie le week-end. Si la personne se prépare pour un 10 kilomètres ou un demi-marathon, on va augmenter la distance pour que son corps s’habitue à faire de la course plus longtemps. »

La variété est aussi le mot d’ordre pour Olivier Lavoie : fartlek (changements de vitesse en fonction de ses sensations ou du terrain), intervalles, courses longues. C’est aussi à ce moment-là qu’il aborde la préparation physique. « On pourrait incorporer de la musculation pour optimiser nos capacités physiques et être dans la prévention de blessures. »

À ce chapitre, il est important de varier les surfaces sur lesquelles on court et de ne pas se limiter au trottoir. Cela peut être sur de l’asphalte, une piste, de la terre battue ou des chemins de gravier. « On s’assure d’avoir des stress qui sont différents », résume Olivier Lavoie.

De semaine en semaine, il est généralement convenu que la hausse du volume ne doit pas dépasser 10 %. Une semaine avec 40 kilomètres au compteur devrait être suivie d’une autre semaine avec 44 kilomètres maximum.

Il n’y a en fait aucune étude scientifique venant appuyer ce chiffre même si la prudence est parfaitement justifiée, surtout quand on fait déjà un certain kilométrage.

Gare au surentraînement, prévient d’ailleurs Olivier Lavoie. « Les signes précurseurs, c’est si on a de gros changements pour ce qui est de notre alimentation, de notre humeur ou du sommeil. Il faut faire attention, surtout si ces changements surviennent dans des semaines plus faciles. »

Avec ses athlètes plus avancés, il préconise des séances de récupération active, qui vont solliciter les muscles en douceur, grâce à l’apport d’autres disciplines : natation, vélo, golf, randonnée.

Pour Blaise Dubois, les coureurs les plus expérimentés auraient avantage à travailler l’économie de course. Tout en gardant le même niveau de VO 2 max (consommation maximale d’oxygène), ils seraient ainsi en mesure de grappiller un temps précieux lors des courses.

« Ils peuvent faire de la pliométrie, de la musculation à charge lourde, courir pieds nus ou les exercices comme le talon-fesse. Ce sont des choses qui augmentent le dynamisme au sol. »