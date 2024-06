Cette fois, vous vous promettez que c’est la bonne. Vous êtes bien décidé à faire les quelques pas jusqu’à votre entrée, ouvrir la porte et commencer à courir sérieusement.

Félicitations, mais pas si vite ! Une bonne préparation est incontournable pour éviter les blessures ou une démoralisation trop rapide.

Pour ce tout premier entraînement, il est ainsi conseillé de travailler avec des fractionnés, c’est-à-dire en alternant les périodes de course et de marche. Un exemple : trois répétitions d’une minute de course suivie d’une minute de marche. Le tout accompagné d’un échauffement et d’un retour au calme.

On peut avoir l’impression que ce n’est pas beaucoup, mais 20 minutes, c’est 1800 sauts sur une jambe et 1800 sauts sur l’autre. C’est un exercice extrêmement exigeant pour les tendons et les tissus quand tu ne l’as jamais fait. Blaise Dubois, physiothérapeute et fondateur de La Clinique Du Coureur

Pas question donc de se lancer dans de grandes chevauchées ou de s’imaginer courir un demi-marathon tout de suite. La clé, c’est la progressivité dans les distances parcourues et dans le volume d’entraînement. On peut se fixer une course de cinq kilomètres comme premier grand objectif.

« Ce qui arrive, c’est que les gens vont y aller à fond initialement. Ça va bien, ils continuent, puis ils se blessent, illustre Olivier Lavoie, entraîneur-chef de l’équipe d'athlétisme des Carabins de l’Université de Montréal. On devient sédentaire et on n’avance pas. L’effet cumulatif, c’est super important. C’est préférable d’en faire un petit peu pendant longtemps que beaucoup d’un coup, puis d’arrêter. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN BAUBERT, LA PRESSE Pour éviter les blessures, il est préférable d’en faire un petit peu pendant longtemps que beaucoup d’un coup.

Règle générale, les programmes d’entraînement préconisent de faire quatre entraînements par semaine, au minimum, d’une durée ne dépassant pas les 30 minutes.

Sur le plan de l’équipement, il est primordial de s’équiper de chaussures adéquates. Le choix peut être difficile devant la montagne de souliers aux couleurs improbables dotés de technologies au nom intimidant.

Les débutants devraient avant tout miser sur la simplicité, selon Blaise Dubois, afin d’éviter le risque de blessures et les mauvaises habitudes.

« Le débutant devrait choisir une chaussure la plus près du sol avec le moins d’élévation au talon [drop en anglais] et le moins de technologie. On sait que plus la chaussure est grosse, épaisse et lourde, plus il va y avoir une altération de la technique de course.

« Le coureur va alors faire de grands pas et attaquer fortement du talon. Cela augmente ses forces d’impact et il va développer des techniques qui ne sont pas protectrices. »

Justement, doit-on travailler la technique dès les premiers mois ? La priorité est de bâtir son cardio même si quelques aspects biomécaniques sont pertinents à intégrer dès les premières semaines.

Le plus important : faire de petites foulées avec une cadence de course comprise entre 170 et 190 pas par minute. Essayez alors de faire le moins de bruit possible lors de la pose des pieds au sol.