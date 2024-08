(Paris) Je suis arrivé à Paris au lendemain d’élections législatives particulièrement clivantes. Les Français, qu’ils soient de la gauche radicale, du centre ou de l’extrême droite, s’entredéchiraient. Les politiciens s’insultaient à qui mieux mieux. J’avais l’impression d’assister à une grosse chicane de famille, une demi-heure avant de recevoir la visite pour le réveillon.

Le jour même de la cérémonie d’ouverture, des actes de sabotage sur le réseau ferroviaire faisaient craindre des JO marqués par l’instabilité, l’insécurité et la violence. Le Financial Times a trouvé une jolie formule pour capturer l’état d’esprit du moment.

Liberté, égalité, morosité.

Un mois après mon arrivée, Paris a été transformée par les Jeux. La ville a retrouvé son étincelle et sa joie de vivre. Les mauvaises langues ici chuchotent que cette atmosphère agréable était due à l’exode des Parisiens les plus chiants durant la quinzaine olympique. Peut-être, mais il y a plus que cela.

Entre les exploits sportifs et les réussites logistiques, ces Jeux ont dépassé les attentes, même les plus optimistes. « Nous avions tout prévu, tout anticipé. Tout… sauf le succès », a justement commenté le philosophe Pascal Bruckner, dans Le Point.

De ces Jeux, je retiens trois mots.

Fierté, modernité, fraternité.

PHOTO DAR YASIN, ASSOCIATED PRESS Gendarmes montant la garde dans les environs du jardin des Tuileries, alors que la vasque olympique est éteinte

Fierté, car les Parisiens ont été des hôtes exemplaires. Aucune émeute, aucune grève majeure, très peu d’incidents de sécurité. Des manifestations ? Les seules auxquelles j’ai assisté étaient celles de foules en liesse, célébrant une médaille française. Avec 64 médailles, un record pour la France aux Jeux d’été, les occasions de trinquer n’ont pas manqué.

PHOTO TIM DE WAELE, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les trottoirs de la capitale ont été envahis par les Parisiens pendant les épreuves de course sur route. Ci-dessus, le Belge Remco Evenepoel, le 3 août dernier, en route vers sa deuxième médaille d’or des JO.

Cette fierté, je l’ai ressentie dans les rues de la capitale, où des dizaines de milliers de Parisiens sont venus acclamer les cyclistes français lors des derniers kilomètres de la course sur route. Je l’ai constatée dans le métro, où mes voisins étaient captivés par un combat du judoka Teddy Riner sur leur cellulaire. Je l’ai vécue sur les terrasses des restaurants de Paris et de Lille, où des clients applaudissaient les paniers des basketteurs français.

Lorsque Léon Marchand nageait en finale, toute la ville retenait son souffle. Même dans les stades d’escrime et de tennis, on a observé une pause pour permettre aux spectateurs de suivre la course à distance.

PHOTO BENOÎT TESSIER, REUTERS Léon Marchand avec la flamme olympique, avec en arrière-plan la vasque, au jardin des Tuileries

« Quand on décide d’être ensemble, on est inarrêtables, peu importe le résultat d’un match ou peu importe le sport », a souligné l’entraîneur-chef de l’équipe masculine de soccer de la France, Thierry Henry. « On en avait besoin avec ce qui s’est passé un peu avant la compé. Quand on sait se réunir et s’unir, on est quand même pas mal. Et puis on a un beau pays. »

Dans l’imaginaire collectif, certaines villes sont souvent associées à un âge d’or : Vienne au tournant du XXe siècle, San Francisco dans les années 1960, Barcelone dans les années 1990. Jusqu’à ces Jeux, Paris semblait figée dans un temps où Montmartre affichait ses lilas.

Ces Jeux lui ont permis de casser ce cliché, et de montrer qu’elle est une mégapole résolument moderne.

PHOTO KIN CHEUNG, ASSOCIATED PRESS La cérémonie de clôture des Jeux olympiques a eu lieu au Stade de France.

Non, son cœur ne ressemble pas à ceux des centres futuristes de Tokyo ou Dubaï, pour une raison fort simple : Paris n’a plus de terrains vagues à la douzaine pour construire des merveilles architecturales. Pour renouveler son image, elle doit réinventer ses sites emblématiques – ce qu’elle a fait brillamment durant ces Jeux.

Des stades sur des sites emblématiques PHOTO CARL DE SOUZA, AGENCE FRANCE-PRESSE Le stade de volleyball au pied de la tour Eiffel, au coucher du soleil

PHOTO MOSA’AB ELSHAMY, ASSOCIATED PRESS Concours équestre au château de Versailles

PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Un combat de taekwondo sous la coupole du Grand Palais

PHOTO KIRILL KUDRYAVTSEV, AGENCE FRANCE-PRESSE Épreuve de skateboard sur la place de la Concorde

PHOTO TINGSHU WANG, REUTERS Épreuve de tir à l’arc devant les Invalides 1 /5









Il fallait du courage pour déconstruire la cérémonie d’ouverture en créant un parcours urbain de 6 km sur l’eau, les berges et les toits. Il fallait de la vision pour ériger des stades temporaires sur les lieux les plus mythiques de la ville, plutôt qu’en périphérie. J’ai assisté à des matchs de volleyball de plage au pied de la tour Eiffel, de lutte au Champ-de-Mars, de taekwondo au Grand Palais. On a installé une piscine olympique dans l’équivalent local du Centre Bell, le Paris La Défense Arena. Sur un des principaux carrefours de la ville, la place de la Concorde, on a installé non pas un, non pas deux, mais quatre plateaux sportifs.

Ah oui, on a aussi présenté cinq épreuves dans la Seine.

Et tout s’est bien passé.

Ces idées novatrices, séduisantes sur papier, devaient ensuite passer l’épreuve de la réalité. Il fallait ainsi réussir à transporter les détenteurs des 9,5 millions de billets – un record – jusqu’aux stades. Sans stationnement disponible dans les stades du centre de Paris, tout reposait sur le transport en commun, qui s’est avéré impressionnant.

L’ajout de gares et de stations de métro, notamment près du Stade de France, a permis de désengorger les autres lignes et d’assurer une circulation fluide. Ce sera l’un des plus grands héritages des Jeux pour les Parisiens.

Autre expression de la modernité : pour la première fois dans l’histoire des Jeux olympiques, hommes et femmes ont disposé d’un nombre égal d’accréditations d’athlètes.

Enfin, la fraternité.

À tous les Jeux olympiques, on entend le même discours. Tous ensemble, solidaires, main dans la main, pour la paix et contre l’adversité. C’est cliché. Parfois même hypocrite, comme on l’a vu avec l’attitude des Russes aux Jeux de Pékin. Mais ici, il s’est passé quelque chose – dans la rue comme dans les stades.

PHOTO SARAH MEYSSONNIER, REUTERS Cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris

Que les Parisiens soient de gauche, de droite, nés ici, venus d’ailleurs, qu’ils soient boomers, X, Y, XX, XY ou Z, ils ont embrassé ces Jeux avec enthousiasme. Ils ont communié autour de grandes épreuves, comme la course sur route, ou encore la cérémonie d’ouverture, qui a rassemblé plus de 300 000 spectateurs le long du parcours.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE La foule rassemblée au pied de la tour Eiffel lors de la cérémonie d’ouverture

Même au cœur de la controverse la plus médiatisée des Jeux – l’affaire du profil génétique de la boxeuse algérienne Imane Khelif –, ses adversaires ont choisi la solidarité plutôt que l’ostracisme. La rivale italienne qu’elle a vaincue au premier tour a déclaré qu’elle l’« embrasserait » si elle la revoyait. Sur le podium, vendredi soir, les médaillées d’argent et de bronze lui ont fait une accolade, avant de lui demander de prendre un égoportrait avec elles.

Ces Jeux n’ont pas été parfaits. Comme dans tout évènement de cette ampleur, il y a eu des accrocs et des irritants. La cérémonie d’ouverture n’a pas fait consensus. La présence d’Imane Khelif dans le tournoi de boxe non plus. Le scandale de Canada Soccer, qui a espionné des adversaires avec un drone, a terni notre image sportive à l’international. Mais il est une chose sur laquelle il est possible de s’entendre.

Ces Jeux ont apporté une douceur dont le monde avait bien besoin.