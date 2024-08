La cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris n’avait pas le panache de celle qui a marqué leur ouverture le 26 juillet dernier. Elle a été décousue, sombre, les chansons étaient plus proches de Shakespeare que de Molière, et elle a cruellement manqué de rythme.

Pourtant, le metteur en scène Thomas Jolly composait avec un lieu clos, le Stade de France, et jouissait de la convergence des regards. Je m’attendais à plus. Mais à travers les nombreux segments, il y a quand même eu quelques moments de grâce.

PHOTO JOËL SAGET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le metteur en scène Thomas Jolly

Ce spectacle, appelé Records, a mis une bonne heure à prendre son envol. Le tout a commencé mollement avec Zaho de Sagazan, nouvelle figure de la chanson française, qui a interprété Sous le ciel de Paris avec un chœur.

On a pu admirer une fois de plus le jardin des Tuileries, l’un des hauts lieux de ces JO, qui, avec les autres bâtiments et monuments de Paris (Grand Palais, tour Eiffel, château de Versailles, etc.), a fait naître l’expression « des Jeux carte postale ».

Rarement a-t-on vu autant de beauté à la télévision lors de la retransmission des compétitions. Combien de fois nous nous sommes dit : j’aimerais tellement être là !

Au pied de la fameuse vasque olympique, le nageur Léon Marchand, nouvelle idole des Français, a transporté la flamme contenue dans une petite lanterne. On l’a senti très ému.

PHOTO VADIM GHIRDA, ASSOCIATED PRESS Léon Marchand récupère la flamme olympique au pied de la vasque.

Puis ce fut l’entrée des athlètes précédés des porte-drapeaux. Chez les Canadiens, cet honneur est revenu à Summer McIntosh (quatre médailles en natation, dont trois d’or) et Ethan Katzberg (médaille d’or au lancer du marteau).

Les deux athlètes avaient déjà quitté Paris. Summer se trouvait dans un chalet, et Ethan s’apprêtait à se rendre dans un camp d’entraînement en Slovaquie lorsque le Comité olympique canadien leur a fait cette invitation. Ils sont revenus dans la Ville Lumière dimanche matin. Ils savaient qu’un tel honneur ne se présente pas souvent dans une vie.

Commentaire d’ordre vestimentaire ici : on a eu la bonne idée de demander aux athlètes de la délégation canadienne de laisser dans leur valise l’uniforme rouge et blanc qui a été beaucoup ridiculisé durant les Jeux. Un montage photo les a même comparés à des tranches de bacon. Ouille !

On a ensuite eu droit à du grand Thomas Jolly. Le concept tournait autour d’un personnage, le Golden Voyageur, qui arrive sur Terre et découvre les vestiges des Jeux olympiques. C’était un hommage à Pierre de Coubertin quand il a réanimé les jeux antiques créés il y a 2800 ans.

PHOTO GONZALO FUENTES, REUTERS Le spectacle imaginé par Thomas Jolly était centré sur le personnage du Golden Voyageur.

C’était très théâtral. Nous étions loin des chorégraphies d’enfants agitant des foulards de couleur. On a été plongé dans la mythologie et la science-fiction où évoluaient des créatures étranges. Les musiques interprétées par l’orchestre Divertimento magnifiaient le tout.

Le passage où Alain Roche a joué du piano suspendu à la verticale tout en accompagnant le ténor Benjamin Bernheim pendant que cinq roues géantes étaient hissées pour former les anneaux olympiques était à couper le souffle. Certains diront que ce concept aurait mieux cadré au Festival d’Avignon. Mais c’est cette théâtralité que nous avons aimée lors de la cérémonie d’ouverture.

Thomas Jolly aime exploiter l’éclairage. Il s’est donc servi des milliers de spectateurs en les munissant d’un bracelet de lumière DEL conçu par la firme québécoise PixMob. L’effet était saisissant à la télévision. Il devait l’être encore plus sur place.

Si on a donné de la place à Édith Piaf, Charles Aznavour, Joe Dassin et Johnny Hallyday durant les deux cérémonies, on a aussi voulu montrer que la jeune génération d’artistes francophones d’Europe succombe elle aussi à la langue anglaise : Phoenix, Angèle (accompagnée de DJ Kavinsky) et Air ont tous chanté en anglais. Dommage…

Les deux chefs d’antenne de Radio-Canada pour ces JO, Jacinthe Taillon et Martin Labrosse, secondés par Dominick Gauthier, ont été plus loquaces et enjoués que lors de la cérémonie d’ouverture.

Les nombreuses pauses publicitaires que Radio-Canada a présentées lors de la cérémonie d’ouverture ont été très critiquées. Les animateurs nous ont promis un spectacle sans pause. Résultat : il y a eu d’interminables séquences de trois minutes. On a toutefois moins eu l’impression de rater quelque chose.

Les cérémonies de clôture sont l’occasion de passer le flambeau à la ville qui sera la prochaine à accueillir les Jeux. Les organisateurs de Los Angeles 2028 ont donc habité cette cérémonie pendant une quinzaine de minutes.

PHOTO FRANCK FIFE, AGENCE FRANCE-PRESSE L’artiste H.E.R.

L’artiste H.E.R. a égratigné l’hymne national américain. C’est souvent le cas avec les chanteuses à fioritures qui veulent en faire trop. Tom Cruise, dont la rumeur très persistante annonçait la présence, a ensuite fait une entrée spectaculaire en arrivant suspendu à un fil du toit du stade. Quel cran !

PHOTO NATACHA PISARENKO, ASSOCIATED PRESS Tom Cruise a fait une entrée remarquée à la fin de la cérémonie de clôture

Le héros de Mission impossible a enfourché une moto. S’en est suivi un montage vidéo où des athlètes américains se sont passé le drapeau olympique jusqu’à une scène installée à Los Angeles où se trouvaient les Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish et Snoop Dogg. Cette portion a pris les allures d’un spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

C’était franchement ordinaire. Du gros déjà-vu. Zéro créativité. Les Américains ont des croûtes à manger s’ils veulent surpasser les Français dans quatre ans. Qui aurait dit que j’aurais pu écrire ça un jour ?

La grande finale a été confiée à la chanteuse Yseult. Il est bizarre que Thomas Jolly n’ait pas voulu répéter l’impact qu’a eu Céline Dion en interprétant un joyau de la chanson française. On a eu droit à My Way, version anglaise de Comme d’habitude de Claude François. Curieux choix.

PHOTO BERTRAND GUAY, AGENCE FRANCE-PRESSE La chanteuse Yseult

Rarement une préparation de Jeux olympiques aura été autant critiquée et conspuée. Mais au bout du compte, ils ont eu raison de tout. Ce sont les plus beaux que j’ai vus. Samedi dernier, je suis allé lire les grands quotidiens français. Tous saluaient leur grande qualité et leur extrême créativité. Des Parisiens, qui avaient fui la ville, ont même dit qu’ils le regrettaient.

Les Jeux olympiques laissent la plupart du temps un héritage fait d’infrastructures matérielles. Celui de Paris en est un qui repose sur la fierté. « On se voyait comme un peuple d’irréductibles râleurs, on s’est réveillés dans un pays de supporters déchaînés qui ne veulent plus s’arrêter de chanter », a dit Tony Estanguet, président de Paris 2024, dans son allocution.

Juste pour ça, ça valait largement la peine de tenir ces Jeux.