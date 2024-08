La couverture des Jeux olympiques est souvent comparée à un marathon. Mais si on en faisait plutôt un décathlon ? Mieux, un dodécathlon : 12 épreuves en une journée, en se déplaçant uniquement à pied ou en transports en commun. Est-ce possible ? Montez vos bas, attachez bien vos lacets, on part.

(Paris) 8 h : marathon de nage en eau libre

Lieu : pont Alexandre III

Réveil à 7 h. Chocolatine sur le pouce, puis direction pont Alexandre III, en plein cœur de la ville, pour le marathon de nage en eau libre. Il s’agit d’une rare épreuve accessible gratuitement. Des milliers de Parisiens se sont massés sur les clôtures au bord de la Seine pour voir… pas grand-chose. C’est que les athlètes longent les murs, plutôt que de nager au milieu du fleuve.

Le marathon est la quatrième épreuve présentée dans la Seine. Jusqu’ici, la catastrophe sanitaire crainte au début des Jeux n’a pas eu lieu.

Tut tut tut, monsieur le chroniqueur. Une Belge a été hospitalisée après son triathlon. Trois jours de vomissements et de diarrhée. C’est vrai. Sauf que Claire Michel n’a pas contracté de bactérie dans la Seine. Des tests sanguins ont démontré qu’elle avait chopé un virus, tout simplement.

9 h : taekwondo

Lieu : Grand Palais

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Skylar Park dans les bras de son père et entraîneur, Jae

Moins de 100 mètres séparent le pont Alexandre III du Grand Palais. Je les parcours aussi vite qu’Audrey Leduc — plus 30 secondes. Sous la verrière, le plateau de taekwondo est fastueux. « C’est l’endroit le plus magnifique dans lequel j’ai compétitionné. Je n’ai jamais vu une si grande foule ou autant d’énergie dans un tournoi », me confie la Canadienne Skylar Park.

Cette ancienne championne du monde junior est née avec un dobok sur le dos. Son père et son grand-père ont fondé une école de taekwondo. Son père est toujours son entraîneur. « Seize membres de ma famille ont une ceinture noire », précise-t-elle. Ses deux frères ont participé aux Jeux panaméricains.

Et sa mère ? Elle est son agente et sa nutritionniste. Plusieurs de ses proches sont ici pour assister à sa victoire au premier tour contre la Tchèque Dominika Hronová.

11 h 30 : lutte

Lieu : Arena Champ-de-Mars

PHOTO KIM KYUNG-HOON, REUTERS Alex Moore contre le Bulgare Magomed Eldarovitch Ramazanov

Marche agréable sous les platanes de l’avenue de la Motte-Picquet jusqu’au Champ-de-Mars, cette vaste étendue de gazon au pied de la tour Eiffel. On y a construit un stade temporaire pour les sports de combat.

Le lutteur québécois Alex Moore est en action. Sa simple présence à Paris est une victoire, car il s’était qualifié pour les JO six semaines seulement après s’être fracturé une main. Malheureusement, ses Jeux commencent sur une fausse note. Défaite nette de 10-2. « C’est dommage, dit-il, déçu. Après le troisième point de mon adversaire, j’ai senti que quelque chose n’allait pas avec mon aine. J’aurais dû prendre un temps mort, mais non. J’ai essayé de me battre [avec la douleur] jusqu’au bout. Un grand classique de la lutte. »

Puisque son vainqueur a atteint la finale, Moore aura droit à une deuxième chance au repêchage ce vendredi.

12 h : dilemme

J’avais prévu aller à l’escalade, sauf que… la boutique de Cédric Grolet, nommé meilleur chef pâtissier de restaurant au monde il y a quelques années, se trouve à seulement quatre stations de métro. Une épreuve de plus, ou un trompe-l’œil à la myrtille, avec un cœur coulant de myrtille recouvert d’une mousse à la myrtille ? Combat inégal. Victoire du ventre.

PHOTO ALEXANDRE PRATT, LA PRESSE Le trompe-l’œil à la myrtille de Cédric Grolet

13 h : water-polo

Lieu : Paris La Défense Arena

PHOTO ANDREAS SOLARO, AGENCE FRANCE-PRESSE Élyse Lemay-Lavoie devant le filet italien

Trop tard pour l’escalade. Je me rabats vers le quartier des affaires, La Défense, où les poloïstes canadiennes affrontent les Italiennes. L’aréna est rempli de Néerlandais, facilement reconnaissables partout en ville à cause de leurs chandails orange. Leur équipe nationale disputera le match suivant.

Les Italiennes et les Canadiennes se connaissent bien. Elles s’étaient affrontées deux fois au dernier Championnat du monde. Elles sont au coude-à-coude jusque tard au troisième quart (5-5), mais dans la dernière période, la machine canadienne a de l’eau dans le gaz. Elle perd la partie 10-5. Je me dirige vers la zone mixte, mais mon GPS m’indique que si je compte arriver à temps pour voir Maude Charron, je devais partir il y a déjà dix minutes…

15 h : haltérophilie

Lieu : Arena Paris Sud 6

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Maude Charron

Confidence : quand j’étais aux Jeux de Tokyo, je n’ai jamais vu la performance en or de Maude Charron. C’est qu’avec souvent deux affectations par jour – une le matin, l’autre plus tard dans la journée –, les journalistes de la presse écrite n’ont pas toujours le temps de suivre les compétitions couvertes par leurs collègues.

Cette fois, j’avais prévu le coup. Je vois Maude Charron battre le record olympique à l’arraché, qu’elle ne détiendra que cinq minutes. Après ses trois premiers essais, je remballe mon sac. « Tu ne restes pas pour ce moment historique ? », me juge mon collègue Simon Drouin. Non. Si je veux réussir mon dodécathlon, il ne me reste que sept heures pour couvrir autant d’épreuves.

16 h : volleyball à Paris Sud

Lieu : Arena Paris Sud 1

PHOTO ALEXANDRE PRATT, LA PRESSE Des partisans du Brésil suivent la partie de volleyball dans un restaurant face au stade.

Avant les Jeux de Paris, l’équipe masculine de volleyball du Canada venait de gagner 10 de ses 12 derniers matchs. Prometteur. Je lui avais fait une belle place dans ma planification. Puis quelqu’un s’est amusé avec un drone à Saint-Étienne, j’ai laissé de côté le volleyball pour le soccer, et quand j’ai voulu y retourner, le Canada (0-3) était déjà éliminé. Poche.

Aujourd’hui, les Brésiliennes affrontent les Américaines en demi-finale. Les partisans du Brésil, plus nombreux, sont en forme et en voix. Le pointage est serré. L’ambiance, carnavalesque. Le match nécessite cinq manches. Encore une fois, je dois partir prématurément. En face du stade, au restaurant Chez Eugène, une quarantaine de Brésiliens encouragent les leurs comme s’ils étaient dans le stade. Les Américains gagneront la cinquième manche, 15-11.

17 h : volleyball de plage

Lieu : tour Eiffel

PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson après leur victoire en demi-finale

Dans ce stade étonnant, construit au pied de la tour Eiffel, les Canadiennes Brandie Wilkerson et Melissa Humana-Paredes jouent pour une place en finale. C’est inattendu : elles avaient encaissé deux défaites au tour préliminaire. Aujourd’hui, elles affrontent les Suissesses, qui ont gagné toutes leurs manches jusqu’ici. Grosse commande. Les favorites obtiennent une balle de match, que les Canadiennes repoussent. Puis, contre toute attente, Wilkerson et Humana-Paredes gagnent les deux dernières manches. Dans la zone mixte, elles sont euphoriques.

« C’était peut-être la première fois qu’elles avaient de l’adversité dans le tournoi, mais pas nous, raconte Melissa Humana-Paredes. J’ai vécu un grand défi ces derniers jours. Je me suis présentée aux Jeux olympiques devant des milliers de personnes, et je n’ai pas disputé mon meilleur volleyball. J’ai travaillé fort pour me relever et pour que tout le monde puisse le voir. Et à travers tout ça, une personne a été là pour moi. Brandie. Mon roc, c’est elle. »

20 h : saut en longueur féminin

Lieu : Stade de France

PHOTO BERNAT ARMANGUE, ASSOCIATED PRESS C’est l’Américaine Tara Davis-Woodhall qui a remporté la médaillle d’or du saut en longueur.

En quittant le Champ-de-Mars, j’arrête prendre une bouchée rue Cler. Le restaurant L’Éclair projette le match de basketball France-Allemagne. Les clients en terrasse acclament bruyamment chaque panier des Bleus. En poursuivant vers le métro La Tour-Maubourg, je croise deux autres rassemblements spontanés de partisans des basketteurs français. N’en doutez pas, les Parisiens embrassent pleinement ces Jeux.

Je sors du métro 45 minutes plus tard dans les environs du Stade de France, où sont présentées cinq finales d’athlétisme. Au saut en longueur, une Allemande gagne l’argent. Ça me fait penser : où sont les Allemands ? À Barcelone, en 1992, ils ont récolté 82 médailles. Cette année ? Ils n’en ont que 22. C’est seulement une de plus que le Canada.

20 h 25 : javelot hommes

Lieu : Stade de France

PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ASSOCIATED PRESS Le Tchèque Jakub Vadlejch

Transparence totale : je ne connaissais aucun des lanceurs. Alors pour mieux suivre la compétition, j’en ai adopté un. Le Tchèque Jakub Vadlejch. Pourquoi lui ? Parce que je me souviens d’avoir vu son entraîneur, Jan Železný, gagner l’or aux Jeux d’Atlanta. Ça lui avait valu un essai comme lanceur avec les Braves d’Atlanta.

« Nous lui avons envoyé une douzaine de balles et un livre sur l’art du lancer, mais je ne crois pas qu’il ait lu le livre », a raconté un ancien recruteur des Braves au site web des ligues majeures. Pour fanfaronner, Železný avait lancé une balle du premier but jusqu’au balcon du champ gauche. Mauvaise idée. Il s’était blessé au bras.

Long détour pour vous dire que le Tchèque a terminé quatrième.

20 h 30 : 200 m hommes

Lieu : Stade de France

PHOTO JEWEL SAMAD, AGENCE FRANCE-PRESSE Letsile Tebogo à l’arrivée du 200 m

Quelques minutes avant la finale du 100 m, dimanche soir, Andre De Grasse s’est fait demander de prédire le gagnant. « Mon négligé, si ce n’est pas un Jamaïcain ou un Américain, ce serait Letsile Tebogo. » Le Botswanais a terminé sixième. Sauf que jeudi soir, au 200 m, Tebogo a épaté la galerie en devançant le trio d’Américains auquel on prédisait le podium. Il a dédié sa victoire à sa mère, décédée le printemps dernier.

Alerte de La Presse : la taekwondoïste Skylar Park a gagné le bronze. Vraiment content pour elle.

21 h 25 : 400 m haies femmes

Lieu : Stade de France

PHOTO BERNAT ARMANGUE, ASSOCIATED PRESS L’Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a établi un nouveau record du monde, 50,37 s, au 400 m haies.

Scène étrange dans le stade, alors que Noah Lyles, médaillé de bronze au 200 m, s’écroule d’épuisement et quitte la piste en fauteuil roulant. Les reporters se précipitent en grand nombre vers la zone mixte. L’Américain s’y présente avec un masque. Il révèle être atteint de la COVID-19. « Je n’ai jamais été aussi fier de gagner une médaille de bronze ! »

Cette histoire attire évidemment les projecteurs, et enlève injustement un peu de lumière à l’exploit de sa compatriote Sydney McLaughlin-Levrone, qui bat le record du monde au 400 m haies.

21 h 45 : 110 m haies hommes

Lieu : Stade de France

PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ASSOCIATED PRESS Grant Holloway et Daniel Roberts (à l’arrière) ont remporté les deux premières places du 110 m haies.

Les Américains Grant Holloway et Daniel Roberts procurent aux États-Unis leur septième et leur huitième médaille de la soirée en athlétisme. Une statistique qui fera exploser votre cerveau ? C’est plus de médailles que la Belgique, la Croatie, Cuba, la Grèce ou la Jamaïque depuis le début des Jeux — tous sports confondus.

Fin des épreuves. Mon dodécathlon est terminé. Mission accomplie. Après quatre heures dans les transports en commun, 12 épreuves et 25,4 kilomètres de marche, le temps est venu de savourer ma récompense.

Une bonne douche chaude.