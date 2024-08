PHOTO ARIANA CUBILLOS, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Peu importe ce que l’on pense des Olympiennes qui produisent naturellement des taux élevés de testostérone, il fallait un cœur de pierre pour ne pas être touché par le triomphe d’Imane Khelif lors de son combat pour la médaille d’or, vendredi.

La boxeuse algérienne a dominé son adversaire chinoise avec tant de panache que les juges l’ont déclarée gagnante à l’unanimité. À l’annonce de sa victoire, Khelif a esquissé quelques pas de danse, embrassé l’écusson de l’Algérie sur son maillot, puis s’est jetée dans les bras des membres de son équipe. L’un d’entre eux l’a soulevée sur ses épaules pour lui offrir un tour d’honneur pleinement mérité du stade Philippe-Chatrier.

« Imane, Imane, Imane », scandait la foule, qui l’a encouragée chaque seconde de son combat. Des dizaines de drapeaux algériens flottaient dans l’enceinte au son d’Abdel Kader. Une scène franchement émouvante, quand on sait tout ce qu’Imane Khelif a affronté dans ces Jeux.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS En finale des -66 kg, la boxeuse de 25 ans a battu aux points à l’unanimité des juges la Chinoise Yang Liu, championne du monde en titre.

Son parcours ici a été marqué par une adversité d’une rare intensité. Avant d’arriver à Paris, il y a deux semaines, son nom n’était connu que de ses proches et de ceux qui s’intéressent à l’univers très confidentiel de la boxe amateur féminine. Aujourd’hui, son nom est reconnu partout. Vous la connaissez. Votre voisin, votre boucher et votre coiffeuse aussi — et pas nécessairement pour les bonnes raisons. Sa popularité soudaine, elle la doit d’abord à une campagne de harcèlement insensée dont elle a été la victime.

Le propriétaire de X, Elon Musk, la première ministre de l’Italie, Giorgia Meloni, l’autrice des livres de Harry Potter, J.K. Rowling, et le candidat républicain, Donald Trump, ont remis en question sa féminité, et déploré que des boxeuses produisant de hauts niveaux de testostérone, comme elle, puissent se battre contre des femmes aux Jeux olympiques. Un nombre incalculable d’internautes l’ont qualifiée d’homme ou de trans. Imane Khelif s’est même retrouvée au cœur d’une chicane diplomatique entre le Comité international olympique (CIO) et la Russie.

Même en étant la meilleure boxeuse olympique des moins de 66 kilos, toutes ces attaques finissent par laisser des traces.

Être victime d’une campagne de harcèlement, c’est lourd. Rappelez-vous le hockeyeur Maxime Comtois, qui avait reçu des messages l’incitant à se suicider après avoir raté un tir de punition dans un tournoi junior. « La cyberintimidation est une menace [réelle]. Personne ne devrait subir ceci », avait-il commenté. La patineuse de vitesse Kim Boutin avait également été la cible de menaces de mort venant de Sud-Coréens, aux Jeux de PyeongChang, après la disqualification d’une adversaire locale. Le patineur Apolo Anton Ohno a lui aussi subi des attaques similaires.

Imaginez-vous au cœur d’un tel maelström, tout en devant livrer la performance de votre vie, dans un sport qui occupe tout votre temps depuis longtemps. Il faut une force mentale et physique exceptionnelle pour surmonter le bruit, la controverse et les détracteurs, puis aller conquérir l’or olympique.

« Je suis pleinement qualifiée pour participer à cette compétition », a-t-elle déclaré en arabe après le combat, selon une traduction fournie par The Guardian. « Je suis une femme comme les autres femmes. Je suis née femme. J’ai vécu en femme. J’ai concouru en tant que femme, cela ne fait aucun doute. [Les détracteurs] sont les ennemis du succès. C’est comme ça que je les appelle. Et ces attaques donnent un goût particulier à mon succès. »

« Je suis très heureuse, a-t-elle ajouté, selon la traduction de l’AFP. Depuis huit ans, c’est mon rêve. Je suis maintenant médaillée d’or. J’ai travaillé pendant huit ans, je n’ai pas dormi, j’ai été fatiguée pendant [tout ce temps]. Maintenant, je suis championne olympique ! »

PHOTO MOHD RASFAN, AGENCE FRANCE-PRESSE À l’annonce de sa victoire finale, la boxeuse a sauté de joie avant de saluer son adversaire et d’être portée en triomphe par son entraîneur dans une arène en liesse.

Maintenant que ses Jeux sont terminés, Imane Khelif pourra retrouver un peu de tranquillité. Cependant, le débat sur la place des femmes présentant des taux anormalement élevés de testostérone reste entier dans plusieurs sports, y compris la boxe.

Le CIO ne pourra pas balayer cette question sous le tapis encore quatre ans. Surtout pas alors que des fédérations majeures, comme celles d’athlétisme et de natation, ont déjà modifié leurs règlements pour en tenir compte. Remarquez bien, dans le cas précis de la boxe, ça pourrait se régler autrement. Vendredi, le CIO a indiqué que la présence de ce sport aux Jeux de Los Angeles, en 2028, n’était toujours pas confirmée. « Notre position est claire : le CIO n’organisera pas la boxe à Los Angeles sans partenaire fiable », a commenté son président, Thomas Bach.

Comprendre, une fédération internationale moins gangrenée par les scandales d’arbitrage et la corruption que l’ex-organisatrice du tournoi olympique, l’IBA, qui continue de marteler qu’Imane Khelif a échoué à un de ses tests de féminité l’année dernière⁠1.

Ça ne sera pas difficile à battre.

1. Lisez la chronique « Imane Khelif contre les uppercuts virtuels »