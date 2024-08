Que faisait la trampoliniste Sophiane Méthot tout juste avant sa routine pour la médaille de bronze ?

Elle écoutait de la musique. Uebok (Gotta Run), d’Apashe. Une autre pièce de cet artiste québéco-belge, Catch Me, résonnait dans les haut-parleurs du Stade de France pendant la demi-finale masculine du 1500 m. Au skateboard, la planchiste Bryce Wettstein a gratté son ukulele toute sa journée de compétition.

PHOTO ODD ANDERSEN, AGENCE FRANCE-PRESSE La planchiste américaine Bryce Wettstein

L’utilisation de la musique dans le sport d’élite n’est pas une nouveauté. Déjà à Los Angeles, en 1984, Sylvie Bernier se motivait entre deux plongeons en écoutant What a Feeling, une chanson culte du film Flashdance. Elle était si concentrée sur la musique qu’elle n’a pas réalisé qu’elle venait de gagner l’or. C’est une de ses concurrentes qui l’en a informée.

Mais concrètement, la musique influence-t-elle les performances d’un athlète ?

Geneviève Cardella-Rinfret était curieuse de connaître la réponse. Tellement que cette lanceuse de javelot québécoise y a consacré son mémoire de maîtrise. En plus de réviser la littérature scientifique sur le sujet, elle a interviewé 10 athlètes ayant représenté le Canada aux Jeux olympiques. Tous s’étaient classés parmi les 12 premiers de leur discipline. Quatre étaient même des médaillés.

Alors, est-ce que ça fonctionne, la musique ?

Ça dépend.

Selon Geneviève Cardella-Rinfret, lorsqu’on écoute de la musique en solitaire, il n’y aurait pas d’effet sur la performance maximale. « Ça ne permettrait pas d’exprimer une puissance, une vitesse ou une endurance supplémentaire. Mais pour l’entraînement sous-maximal, donc lorsqu’on fait des répétitions en salle ou dehors, on sait que la musique permet de prolonger l’effort. Elle a aussi un effet positif sur la perception de l’effort. »

En d’autres termes, écouter de la musique ne vous fera pas courir un marathon plus vite. « Par contre, ça peut avoir un effet sur la perception de l’effort. Ça peut permettre de contrer les sensations de douleur ou de fatigue musculaire. D’ailleurs, la musique est parfois utilisée pendant des chirurgies mineures. Des [chirurgiens dentistes] en font jouer lorsqu’ils retirent des dents de sagesse. Ce n’est pas très fort. Ça ne remplace pas un médicament. Mais ça vient compétitionner les signaux de la douleur. »

Les paroles des chansons peuvent aussi avoir un effet bénéfique sur les performances.

Si un athlète choisit des paroles motivantes, ou qui le placent dans un bon état, ça semble permettre de focaliser les pensées de façon plus efficace. Geneviève Cardella-Rinfret

Un bon exemple ? What a Feeling qu’écoutait Sylvie Bernier à Los Angeles. C’est une chanson aux messages positifs. Les athlètes interviewés par Geneviève Cardella-Rinfret ont également cité Eye of the Tiger (Survivor), Roar (Katy Perry), Don’t Stop Believin’ (Journey), Harder Than You Think (Public Enemy) et The Man (Aloe Blacc).

Ces chansons racontent toutes l’histoire d’un personnage ayant vécu des moments difficiles. Dans cinq des six morceaux, ce personnage a retenu les leçons du passé, il est prêt à vivre la gloire et il est totalement engagé dans la réalisation de ses objectifs, souligne la chercheuse dans son mémoire.

Dans les sports collectifs, chanter ensemble peut renforcer l’esprit de groupe. « Lorsque les athlètes écoutent des chansons dans l’autobus ou le vestiaire, c’est positif pour la cohésion sociale. C’est encore mieux s’ils chantent les paroles ensemble. »

Elle-même utilise la musique dans son entraînement pour le lancer du javelot (elle en est à sa dernière saison au niveau national).

« Chaque année, je prépare une liste de lecture en prévision des Championnats canadiens. Je choisis chacune des chansons de façon délibérée, ainsi que leur ordre. J’ai senti que ça fonctionnait, alors je continue. »

Elle intègre aussi la musique dans ses consultations avec de jeunes athlètes, en les aidant à créer des listes de lecture individuelles ou collectives. « Dans les ateliers que je fais avec des ados dans les écoles secondaires, j’essaie de les sensibiliser aux paroles des chansons qu’ils écoutent. Des fois, ils ne se rendent pas compte de ce qu’ils mettent dans la salle d’entraînement… »

Car non, toute musique n’est pas bonne à écouter avant une compétition. « Les chansons tristes, de façon générale, ce n’est pas l’idéal. »

Comme l’explique un athlète cité dans son mémoire : « Mettons que tu es dans une auto avec ton équipe. Quelqu’un choisit une toune, genre Nirvana, et tu as le goût de te couper les veines. Tu t’en vas t’entraîner, puis la toune de Nirvana joue, et c’est la déprime totale. [Tu te dis] ce n’est pas malade comme choix de musique ce matin. Je ne suis pas difficile dans la vie, surtout [pas] musicalement, j’écoute un peu n’importe quoi, mais il y a des moments où je me dis : ça ne pogne pas pantoute, cette toune-là. »

Donc écouter Everybody Hurts de R.E.M. en boucle après une séparation ? Ça va. On compatira. Mais avant de lancer le marteau en finale des Jeux olympiques ?

Non.

Gros, gros non.

Avec la collaboration de Katherine Harvey-Pinard, La Presse