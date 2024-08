Dans 48 jours, les meilleurs golfeurs de la PGA vont se donner rendez-vous pour disputer la Coupe des Présidents sur le prestigieux parcours du Club de golf Royal Montréal. Inutile de dire qu’à quelques semaines de l’évènement, qui va attirer plus de 30 000 personnes par jour du 24 au 29 septembre sur l’île Bizard, le terrain est fin prêt à se retrouver au cœur de l’action.

Pour souligner l’avancement des préparatifs de l’évènement qui se déroulera pour une deuxième fois de son histoire au Royal Montréal – le seul terrain de golf au Canada à avoir eu ce privilège jusqu’ici –, les organisateurs de la Coupe des Présidents ont invité mardi un groupe de journalistes à parcourir le terrain pour en découvrir les mille et une subtilités.

Comme à peu près tous les journalistes sportifs de La Presse, qui sont aussi joueurs de golf, étaient coincés à Paris à couvrir les Jeux olympiques, le patron des Sports m’a gentiment proposé d’aller les représenter en jouant un petit 18-trous pour expliquer ensuite aux lecteurs quel est l’état des lieux.

Je n’avais jamais joué au Club de golf Royal Montréal et je suis d’autant plus content de l’avoir fait mardi que j’ai découvert un terrain au sommet de sa forme, manucuré de façon impeccable avec des allées découpées aux ciseaux à ongles et des trappes de sable dans lesquelles on n’hésiterait pas à étendre une large serviette de plage.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le terrain du Royal Montréal a été allongé de plus de 200 verges, à 7300 verges au total.

« On dirait que cela fait six mois que personne n’a joué sur le terrain, tellement il est moelleux et bien drainé, on ne voit pas de mottes de terre, c’est lissé partout », observe mon compagnon de jeu, Bob Weeks, reporter senior et analyste de golf au réseau TSN.

Les dirigeants du Club de golf Royal Montréal et les organisateurs de la Coupe des Présidents n’ont pas lésiné sur les efforts pour aller chercher le maximum du potentiel du terrain déjà extrêmement bien doté avec ses deux 18-trous et la vastitude du domaine où ils sont implantés.

Je n’avais jamais joué au Royal Montréal, mais j’ai assisté à une journée de la Coupe des Présidents de 2007 en suivant sur plusieurs trous d’affilée plusieurs quatuors différents.

Mais ce n’est pas le même terrain qu’en 2007 ; il a fallu l’allonger de plus de 200 verges, à 7300 verges, pour l’adapter aux nouvelles technologies qui permettent de nos jours aux golfeurs de propulser de véritables missiles à plus de 340 verges.

Le trou le plus court sera de 150 verges et le plus long, le trou n° 6, sera de 575 verges.

Et ce n’est pas un terrain facile. Si vous manquez l’allée à votre coup de départ, vous vous retrouvez dans le gazon long qui est touffu au point où vous pourriez avoir de la difficulté à retrouver votre balle ensevelie.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le Club de golf Royal Montréal a célébré l’an dernier ses 150 ans d’existence.

Chacun des trous est jalousement protégé par de larges et abondantes trappes de sable – heureusement fort bien drainées et aérées – dont plusieurs sont profondément encastrées, ce qui oblige le golfeur à redoubler de vigilance dans ses tentatives de sortie qui, sinon, peuvent se compliquer facilement.

À l’issue des neuf premiers trous du parcours, j’ai visité sept fois les trappes attenantes aux verts, ce qui vous donne une idée de leur omniprésence et de leur utilité à protéger les lieux. À chacune de mes visites, il ne m’a fallu qu’un seul coup pour émerger de la trappe et me retrouver sur le vert tellement le sable est finement tamisé, ce qu’on ne voit pas souvent au Québec. Un plaisir.

Il faut préciser que le Club de golf Royal Montréal a entrepris il y a deux ans de refaire l’entièreté de toutes les trappes du parcours Bleu et de remplacer les particules de granulés par de nouvelles.

Les verts sont ondulés, ce qui veut dire que les longs cogneurs ne peuvent pas seulement espérer se rapprocher le plus possible du vert, ils doivent aussi prévoir un coup d’approche qui leur permettra d’atteindre le plateau idéal pour ensuite réussir leur coup roulé.

Des coups et des chiffres

La Coupe des Présidents va se dérouler sur le parcours Bleu du Club de golf Royal Montréal, dont la transformation est déjà fort engagée alors qu’on a installé des pavillons (qui vont abriter une centaine de loges), des estrades et des plateformes de toutes sortes pour accueillir plus de 20 000 invités et VIP attendus tous les jours et plus de 10 000 visiteurs du public qui vont s’y rendre quotidiennement.

« On a commencé à travailler sur le terrain en octobre dernier et une fois que la Coupe des Présidents sera terminée, cela va nous prendre trois mois pour tout défaire », souligne Ryan Hart, directeur général de la Coupe des Présidents.

Ce sont plus de 600 000 pieds carrés de structures portantes qui vont avoir été érigées sur le site du parcours Bleu, avec notamment une estrade pouvant contenir 3000 personnes au départ du trou n° 1, où on veut recréer l’ambiance du Centre Bell.

« C’est trois fois plus que l’Omnium du Canada », me précise Guillaume Béland, vice-président aux ventes d’Effix Marketing.

En 2007, on pouvait accueillir 25 000 personnes par jour à la Coupe des Présidents alors que cette année, ce sont 33 000 visiteurs quotidiens que l’on sera en mesure de recevoir sur le site du plus vieux club de golf d’Amérique du Nord, qui a célébré l’an dernier ses 150 ans d’existence. Un site capable d’accueillir beaucoup de monde sans que l’effet de foule devienne trop oppressant.