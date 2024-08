Isaïa Cordinier et Luguentz Dort

(Paris) L’espoir était grand. La déception l’est tout autant.

C’est que les basketteurs canadiens sont arrivés à Paris en conquérants. Leur tour préliminaire à Lille – trois victoires, aucune défaite – nourrissait le rêve d’une première médaille en basketball en près d’un siècle (Berlin, 1936). Alors que dans le camp adverse, chez les Français, c’était le rififi. Le capitaine et l’entraîneur-chef se chamaillaient publiquement à propos des stratégies à adopter. On aurait dit Ordralfabétix contre Cétautomatix.

Il est pas bon, mon plan ?

Non, il est pas bon, ton plan.

Ra-ra-ra-ra-ra-ra.

Ça ne pouvait que profiter aux Canadiens, n’est-ce pas ?

Eh bien non. Les Bleus sont sortis plus forts de leur dispute, pour surprendre les Rouges 82-73. Le tournoi olympique des Canadiens prend donc fin en queue de poisson, en quart de finale.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Dillon Brooks et Victor Wembanyama

L’issue du match s’est jouée dès les premières minutes. La foule de l’aréna de Bercy, en mode Centre Bell en séries, a transmis une énergie formidable aux Français. « C’est difficile d’entendre les appels (calls) dans un environnement comme celui-là », a expliqué Luguentz Dort.

Les Bleus ont vite cadenassé à double tour leur territoire défensif. Les Canadiens, incapables d’obtenir de bons angles, tentaient des tirs médiocres. Ils ont terminé le premier quart avec un horrible taux de réussite de 20 % (hors lancers francs). C’est très faible. Moins que la moitié de la moyenne dans la NBA (45 %). À un certain moment, les Français ont même compté 12 points sans réplique.

« Les Français sont sortis agressifs, ils nous ont donné un coup de poing dans la bouche », a commenté Shai Gilgeous-Alexander, meilleur Canadien avec 27 points.

« Nous étions forts, mais incapables de prendre suffisamment de tirs », a ajouté Jamal Murray.

La frustration a incité des joueurs canadiens à tenter des attaques individuelles à répétition. L’affaire, c’est qu’essayer de percer seul la bouteille contre deux ou trois géants, c’était pas mal l’équivalent d’attaquer le village d’Ordrafalbétix et Cétautomatix avec une sarbacane.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Dillon Brooks

« En attaque, j’ai trouvé que c’était un de nos matchs les plus égoïstes. Nous n’avons pas partagé le ballon », a déploré l’entraîneur-chef du Canada, Jordi Fernández. Si bien qu’à la mi-temps, ses hommes tiraient de l’arrière 45-29.

Les Canadiens ont beaucoup mieux joué en deuxième demie. Ils ont trouvé des brèches dans la défense française et enchaîné les réussites, jusqu’à resserrer l’écart à seulement six points. Mais un panier de trois points exceptionnel d’Evan Fournier, dans la dernière minute, a tué l’espoir canadien. Guerschon Yabusele (22 points), Isaïa Cordinier (20 points) et Mathias Lessort (13 points) ont aussi contribué à la victoire des locaux.

« Nous n’avons pas été à la hauteur de leur énergie et de leur jeu physique, a noté Jordi Fernández. Je pense que nos joueurs se sont battus en deuxième demie, mais les secondes chances et les lancers francs ne nous ont pas vraiment aidés sur le plan défensif. » Le coach a aussi critiqué brièvement l’arbitrage, qu’il a qualifié de « questionnable ». Les Français ont profité de 42 lancers francs. Les Canadiens, de 25.

Les joueurs, eux, ont surtout félicité leurs adversaires. « Les Français ont joué un sapré bon match », a déclaré Jamal Murray (7 points) qui, comme Dillon Brooks (2 points), a connu une soirée pénible. « Je leur donne beaucoup de crédit, a ajouté Luguentz Dort (8 points). Devant leur foule, ils ont fait une belle job. »

Malgré la déception, Jordi Fernández souhaite que cette première présence de l’équipe masculine aux JO depuis un quart de siècle serve de tremplin pour la suite.

« C’est un très grand honneur d’avoir pu être ici. J’espère que les gens sont fiers de la façon dont nous avons joué tout au long du tournoi. Nous voulions leur en donner plus. Je pense que c’est ce que mérite le basket canadien. Il existe une grande tradition [de ce sport au Canada]. Beaucoup d’enfants jouent au basket. J’aurais aimé pouvoir faire mieux et leur donner plus de matchs. »