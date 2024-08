(Paris) Mardi soir, le stade Roland-Garros sera le théâtre d’un important match de boxe. L’enjeu : une place en finale olympique. Mais avant même de sauter dans le ring, l’Algérienne Imane Khelif aura perdu un autre combat.

Celui pour sa dignité.

Depuis une semaine, elle est la cible d’une campagne de harcèlement inépuisable sur les réseaux sociaux et dans la sphère politique. On l’a qualifiée de trans (c’est faux) et d’homme (aussi faux, selon les informations officielles). « Elle est touchée dans sa fierté », s’est indigné son entraîneur. Pour les politiciens et chroniqueurs qui voient des wokes dans leurs Alphabits, leur bol de soupe et leur thé vert, la présence d’Imane Khelif aux Jeux de Paris est le comble des causes insensées et du déclin des valeurs olympiques.

Pause.

Peut-on prendre une minute pour mettre les points sur les i, les barres sur les t et démêler les x des y ?

De ce qu’on en sait, Imane Khelif est née femme. « Elle est enregistrée comme une femme, elle vit sa vie comme une femme, elle boxe en tant que femme et son passeport indique qu’elle est une femme », a indiqué un porte-parole du Comité international olympique.

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Imane Khelif et son adversaire hongroise Anna Hamori sont tombées au tapis lors de leur duel de quarts de finale.

Le CIO ajoute qu’en raison d’une condition médicale non précisée, les niveaux de testostérone de Khelif sont plus élevés que la norme. C’est caractéristique des femmes hyperandrogènes. En parallèle, une fédération internationale de boxe, l’IBA, soutient que l’Algérienne a échoué à un test de genre en 2023. Restez avec moi, j’y reviens dans un instant.

La présence de femmes hyperandrogènes dans le sport d’élite dérange. C’est normal. Dans plusieurs disciplines, leur condition physique rend la compétition inéquitable.

C’est le cas dans les courses de demi-fond en athlétisme. Aux Jeux de Rio, en 2016, les trois médaillées au 800 m produisaient toutes naturellement des taux anormaux de testostérone. Depuis, la Fédération internationale a modifié ses règlements. Les femmes présentant des taux de testostérone trop élevés sont exclues des courses de moins de 5 km, à moins de prendre des médicaments pour modifier leur condition.

L’avantage est-il aussi marqué dans tous les sports ? Qu’en est-il du ping-pong, du tir à l’arc, ou même de la boxe, où des catégories de poids sont déjà en place pour limiter les inégalités liées aux caractéristiques physiques ?

Il est vrai que lors de son premier combat à Paris, Imane Khelif a assommé une adversaire italienne avec un solide coup de poing au visage. C’était, lundi, le seul combat ayant pris fin sur un abandon. Or, contrairement à la rumeur qui circule, Angela Carini n’a pas jeté l’éponge en guise de protestation. Elle l’a fait parce qu’elle était sonnée. Point. Elle a d’ailleurs confié à La Gazzetta dello sport que si elle recroisait Imane Khelif, elle l’« embrasserait ».

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Angela Carini et Imane Khelif

Maintenant, ce n’est pas le premier combat dans l’histoire de la boxe à prendre fin prématurément. La fiche de Khelif en carrière (37-9, 5 K. -O.) est loin de suggérer qu’elle écrabouille ses adversaires. Savez-vous qui présente un dossier semblable chez les pros et les amateurs ? La boxeuse québécoise Kim Clavel (43-9), que personne n’a jamais considérée comme une tueuse potentielle, comme je l’ai lu à propos de l’Algérienne.

Bien franchement, lorsqu’Imane Khelif perdait, sa présence ne dérangeait personne.

Sa 33e place aux Championnats du monde de 2019 n’a suscité aucune controverse. Son exclusion du podium aux Jeux de Tokyo, non plus. Même chose pour la Taïwanaise Lin Yu-Ting (19-5, 0 K. -O.), également au cœur d’une polémique de genre ici, à Paris.

La controverse a commencé aux Championnats du monde de 2023, après une victoire de Khelif contre une boxeuse russe jusque-là invaincue en carrière. La fédération responsable du tournoi, l’IBA, dirigée par un Russe et commanditée par la firme russe Gazprom, l’a disqualifiée, ainsi que Yu-Ting, sur la foi de tests de genre échoués. La boxeuse vaincue, Azalia Amineva, pouvait ainsi conserver sa fiche immaculée.

Quel test exactement les deux boxeuses ont-elles subi ? Encore aujourd’hui, c’est flou. En conférence de presse, lundi, les dirigeants de l’IBA ont fourni deux réponses contradictoires. Le chef de la direction a affirmé que c’était un test sanguin pour détecter les chromosomes. Le président a plutôt laissé entendre qu’il s’agissait d’un test pour déterminer le niveau de testostérone. « Les résultats ont démontré qu’elles avaient des niveaux élevés de testostérones, comme les hommes », a déclaré Umar Kremlev. Aucun taux n’a été présenté.

Le CIO n’a que faire des tests de l’IBA. Il juge la fédération tellement corrompue qu’il lui a retiré l’organisation des Jeux de Paris. Il place aussi cette controverse dans une campagne plus large de la Russie pour discréditer le mouvement olympique – ce qui ne serait pas étonnant.

PHOTO RICHARD PELHAM, REUTERS L'Algérienne Imane Khelif et la Hongroise Anna Hamori se sont affrontées en quarts de finale.

N’empêche, il y a du travail à faire pour éviter que cette situation ne se répète. D’abord, déterminer avec précision l’impact de l’hyperandrogénie sur les résultats des combats de boxe, pour savoir quelle direction prendre. Ce serait déjà beaucoup plus productif que de polluer la conversation avec des mensonges ou des raccourcis, comme l’a fait notamment le candidat républicain Donald Trump en promettant qu’une fois élu président, il allait tenir les hommes loin des sports féminins.

Faisons confiance aux scientifiques, aux éthiciens et aux athlètes, plutôt qu’aux propriétaires de comptes X avec des crochets bleus qui s’amusent à distribuer des uppercuts virtuels toutes les cinq minutes.