(Saint-Denis, France) Le plus impressionnant, ce n’était pas le silence des 75 000 spectateurs avant le coup de pistolet. Ce n’était pas la clameur de la foule lorsque les sprinteurs sont sortis des blocs de départ. C’est la tension qui a enveloppé le Stade de France lorsque les résultats préliminaires de la finale du 100 m sont apparus à l’écran géant.

Dans le désordre :

Pas deux, pas trois, mais sept coureurs à départager à la photo d’arrivée. De la ligne des 30 mètres, où j’étais situé, le gagnant pouvait aussi bien être le Botswanais Tebogo, l’Italien Jacobs ou l’Américain Kerley. Sur la piste, Lyles est allé rejoindre Thompson. « Pour être honnête, je pense que tu l’as », lui a-t-il dit. Thompson, impatient, a lancé à l’intention d’un chronométreur imaginaire : « Come on, man ! »

Le suspense a duré 30 secondes – trois fois long plus que la course. Puis le classement final est apparu à l’écran.

Noah Lyles, États-Unis, 9,79 Kishane Thompson, Jamaïque, 9,79 Fred Kerley, États-Unis, 9,81

Lyles, ébahi, a arraché son brassard et l’a trimballé dans le stade comme si c’était son drapeau. Thompson, lui, était abattu. Vous verrez sûrement dans les prochaines heures des photos où un pied du Jamaïcain franchit la ligne en premier. Or, en athlétisme, c’est le torse qui compte, et celui de l’Américain est passé cinq millièmes de seconde plus tôt. C’est plus rapide que le battement d’aile d’un oiseau-mouche.

« Ce qui est fou, c’est que [mon ingénieur en biomécanique] Ralph Mann m’a dit, avant que je parte pour Paris, que la différence entre le premier et le deuxième allait être comme ça », a raconté Lyles en rapprochant le plus possible son pouce et son index sans les coller. « Je ne peux pas croire à quel point il était juste. »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Noah Lyles brandissant son nom devant la foule

Pour l’athlète de 27 ans, ce triomphe représente un grand soulagement. Il s’est mis une pression insensée sur les épaules en annonçant non seulement son désir de rééditer le triplé olympique historique d’Usain Bolt (l’or au 100 m, 200 m et 4x100m), mais de le surpasser en ajoutant le 4x400m.

« C’est certain qu’il y avait de la pression », a-t-il reconnu. « J’ai tourné plein d’annonces publicitaires, et puis il y a plein de gens, comme [le chanteur] Snoop Dogg, qui disent que je suis l’élu [the one]. »

Ça peut vous paraître arrogant – et ça l’est. Sauf qu’à ce niveau, cette attitude peut se traduire en confiance, et faire la différence entre l’or, l’argent et le bronze.

« Je pensais qu’en courant 9,83 en demi-finale, a-t-il expliqué. je serais difficile à battre. J’ai appelé ma thérapeute. Elle m’a dit : laisse aller les choses. Je lui répondu : ok, je te fais confiance. » Sage conseil. En finale, Lyles a battu son record personnel, tout comme Simbine et Tebogo. Kerley et Jacobs, eux, ont réussi leur meilleur chrono de la saison. « C’est probablement une des plus belle courses que j’ai vues dans ma vie », a confié Kerley, médaillé de bronze.

Nous aussi.

Un Canadien en or

Nous adorons nos hommes forts. Nous les célébrons dans des films (Louis Cyr), des chansons (Jos Montferrand, le géant Beaupré) et même des livres pour enfants (le magnifique Grand Antonio, d’Élise Gravel). Pourtant, historiquement, le Canada est un poids plume dans les épreuves de force que sont les lancers.

Jusqu’à ces Jeux, un seul Canadien avait remporté l’or dans les lancers.

C'était Étienne Desmarteau, en 1904. Malheureusement pas au marteau, mais au poids de 56 kilos. Et non, petits comiques, je n’y étais pas.

Pour tout vous dire, Desmarteau a failli rater l’évènement, lui aussi. Son employeur, la police de Montréal, refusait de le libérer pour qu’il participe à la compétition. Il a donc démissionné, et s’est rendu à St. Louis grâce au soutien du M. A. A. A, un club sportif montréalais toujours actif aujourd’hui.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Ethan Katzberg est devenu le premier médaillé d’or olympique canadien au lancer du marteau

Pourquoi je vous parle de ce colosse moustachu ? Parce qu’il n’est maintenant plus le seul lanceur canadien médaillé d’or aux Jeux olympiques. Ethan Katzberg l’a rejoint, dimanche, en dominant l’épreuve du marteau. Son premier lancer a atteint – tenez-vous bien – 84 m 12. Est-ce beaucoup ? Tellement que mon cerveau surchauffe. Personne d’autre, dans la finale, n’a franchi les 80 m. Encore mieux : Katzberg s’est approché à seulement un demi-mètre du record olympique établi en 1988 par un porte-étendard du marteau et de la faucille, le Soviétique Sergeï Litvinov.

« J’ai commencé le marteau autour de 14 ans, nous a-t-il raconté. À l’époque, j’étais un joueur de basketball maigrichon. » Difficile de l’imaginer, maintenant qu’il fait 6’6, 235 livres.

PHOTO BERNAT ARMANGUE, ASSOCIATED PRESS Ethan Katzberg a réussi un lancer de 84 m 12

C’est son père qui a initié sa sœur et lui à ce sport méconnu, et qui les a entraînés pendant leur adolescence. « Il regardait des vidéos sur YouTube. Il voulait juste aider ses enfants. Il a aussi beaucoup appris de l’entraîneur de Dylan Armstrong », un lanceur canadien qui porte bien son nom, qui a remporté une médaille de bronze en lancer du poids aux JO de 2008 et qui est aujourd’hui l’entraîneur de Katzberg.

Arrêtés en demi-finale

Un petit mot sur Charles Philibert-Thiboutot et Andre De Grasse. Le premier a raté la finale du 1500 m, le deuxième, celle du 100 m. Les deux étaient bien sûr déçus.

Le Québécois s’est retrouvé coincé dans un corridor intérieur lors du dernier tour. « Je me suis fait prendre en boîte [boxer]. À 300 mètres de la fin, j’étais pris derrière le Français Habz. En 100 mètres, je suis passé de 4e à 11e. » Seuls les six premiers se qualifiaient pour la finale.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Charles Philibert-Thiboutot n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 1500 m

Toute l’année, je me suis préparé en me disant que je devais faire un gros record personnel pour atteindre la finale. Si je n’avais pas été arrêté dans la cour arrière, j’aurais réussi un record personnel. Mais tactiquement, j’ai fait une erreur impardonnable, et ça m’a coûté cher. Charles Philibert-Thiboutot

Pour Andre De Grasse, son élimination en demi-finale mettait fin à une remarquable séquence de six épreuves olympiques consécutives avec une médaille.

« Pour être franc, c’est dur de ne pas pouvoir participer à cette finale et de ne pas pouvoir prétendre à une autre médaille. » Il lui reste le 200 m, sur lequel il défendra son titre olympique, mais qui n’a pas le même cachet pour lui que le 100 m.

« Quand j’ai commencé à pratiquer ce sport, j’ai toujours voulu être le champion du 100 m avant d’être celui du 200 m. Ça ne s’est pas passé comme ça, mais je continue de poursuivre mon rêve [de gagner le 100 m]. C’est un objectif sur lequel je travaillerai en vue des prochains Jeux. Dans les prochaines années, le 100 m deviendra plus important que le 200 m. »