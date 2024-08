PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS

(Paris) Que ce soit par un centième de seconde au sprint, dix centimètres en aviron ou un demi-point au plongeon, une quatrième place est toujours cruelle. Maintenant, imaginez que c’est votre résultat après une semaine de 18 heures de tennis.

Ça tord les boyaux.

Félix Auger-Aliassime a quitté le stade Philippe-Chatrier le cœur meurtri, samedi soir. Il s’est incliné 6-4, 1-6, 6-3 contre Lorenzo Musetti dans le match de la médaille de bronze. Les deux étaient à égalité tard dans la troisième manche, jusqu’à ce que l’Italien réussisse à briser le service du Québécois.

Vous me direz que Félix Auger-Aliassime n’a pas joué toutes ces heures en vain. Qu’il reviendra quand même à Montréal avec une belle médaille de bronze, gagnée en double mixte avec Gabriela Dabrowski. Tout à fait – et il en est très fier. Allez jeter un coup d’œil sur son sourire sur le podium. Même un enfant de 8 ans à qui on donne par erreur une deuxième portion de barbe à papa est incapable d’atteindre ce degré de bonheur.

Sauf que Félix Auger-Aliassime souhaitait aussi gagner une médaille en simple. Il y a cru après avoir battu deux des dix meilleurs joueurs au monde, Casper Ruud et Daniil Medvedev.

« C’est difficile quand tu es sur un high. Il y a tellement de bonnes choses qui se sont passées toute la semaine. Tu es en demi-finale. Tu te vois gagner la médaille d’or. Tu imagines plein de choses. Ensuite, perdre les deux derniers matchs [en simple], c’est difficile. J’ai des sentiments mitigés. Je suis fier de mon travail et de celui de mon équipe. J’ai joué du bon tennis. J’ai battu des joueurs de bon calibre, mais je n’ai pas eu le niveau pour aller jusqu’au bout. Il y a une petite déception. »

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime

Le résultat est d’autant plus douloureux que cette médaille était à sa portée. Si sa première manche fut mauvaise, sa deuxième fut remarquable. On revoyait le Félix impérial du début de la semaine. Jusqu’à 3-3 dans la manche finale, on le sentait en contrôle. Puis ses 18 heures de tennis ont commencé à peser lourd. À lui rentrer dans le corps.

« Lors de mon service brisé, mes jambes ont un peu lâché. Nous venions d’avoir des échanges corsés. Notre niveau de jeu et notre intensité avaient augmenté. » Ici, une balle trop longue. Là, une balle au filet. Le match s’est joué sur deux ou trois fautes. « C’était très serré, très égal jusqu’à ce bris. Après [ça s’est gâté] un peu physiquement, un peu mentalement, et au niveau de la prise de décision. J’aurais pu être plus vif à certains moments. Mais donnons [ce qui lui revient] à mon adversaire, il est en feu depuis quelques semaines. »

Félix Auger-Aliassime a résumé sa semaine en un mot.

PHOTO EDGAR SU, REUTERS Lorenzo Musetti festoie à la fin du duel.

Unique.

C’est vrai que l’attention médiatique était grande. La pression, aussi. Lors des derniers Jeux, à Tokyo, ça s’était très mal passé. Un réserviste l’avait éliminé dès le premier tour. Il voulait faire oublier cet échec. Puis il y a eu ces 11 (!) matchs en une semaine, une charge inhabituelle pour lui.

« Même si les matchs en double ne sont pas aussi exigeants physiquement, vous devez quand même vous présenter, vous préparer et servir. J’ai tellement fait de services cette semaine que mes épaules sont un peu tendues. La bonne nouvelle, c’est que mon corps a bien tenu le coup, même si à la fin de la semaine, avec la fatigue mentale, je n’étais plus tout à fait moi-même. »

La période de récupération sera de courte durée. Dimanche, Félix Auger-Aliassime traversera l’Atlantique pour participer à l’Omnium Banque Nationale, à Montréal. Pas question, malgré la surcharge de travail, de déclarer forfait pour ce tournoi à domicile. « Je ne veux pas manquer ça. Si j’étais blessé, ce serait autre chose. Je touche du bois pour que ça continue de bien aller. »

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Félix Auger-Aliassime disputait un 11e match en sept jours

Il nous a confié avoir bien hâte de voir l’accueil que les Montréalais lui réserveront. Les athlètes ont beau nous faire croire qu’ils vivent dans une bulle, qu’ils sont imperméables à la rumeur de la ville, après une semaine folle comme la dernière, disons que la bulle est un peu moins hermétique et que la rumeur fait son chemin. Félix Auger-Aliassime sait très bien que vous avez suivi ses exploits toute la semaine.

« C’est un bel accomplissement d’être médaillé olympique, et je n’étais pas loin d’une médaille de bronze [en simple] aussi. Tout le monde à la maison a [suivi] ce parcours-là avec beaucoup d’attention. Les Jeux olympiques, ça ne rejoint pas que les amateurs de tennis, mais tout le monde. Je ne suis pas encore conscient de l’impact que ça aura sur ma carrière ou sur la notoriété. Pas que j’y attache beaucoup d’importance, mais je suis curieux de voir l’impact. De connaître quel genre d’émotions je leur ai fait vivre pendant ces Jeux. »

Prochains rendez-vous : au stade IGA, mardi, pour le double, puis mercredi, pour le simple.

La plus belle carte postale

Avez-vous regardé la course cycliste sur route des hommes, samedi ? Wouah ! La plus belle carte postale de Paris.

Trois boucles dans les quartiers centraux. Autant de passages sur la butte Montmartre. Devant le Moulin rouge, des danseuses de french cancan encourageaient les coureurs. Dans les escaliers du Sacré-Cœur, des milliers de partisans s’entassaient. Du canal Saint-Martin aux Invalides, en passant par l’opéra Garnier, les rues le long du parcours étaient bondées.

PHOTO JULIEN DE ROSA, AGENCE FRANCE-PRESSE Des milliers de partisans se sont entassés dans les escaliers du Sacré-Cœur pour encourager les cyclistes.

À 30 kilomètres de la fin, j’ai pris le premier métro pour me rendre au fil d’arrivée, au Trocadéro. Sur les quais comme dans les trains, les Parisiens suivaient la course sur leur cellulaire. Remco Evenepoel, déjà vainqueur du contre-la-montre, filait allègrement vers son couronnement lorsqu’à 3,8 km de l’arrivée, paf, une crevaison. D’entre toutes les places, devant la pyramide du Louvre. Allait-il être détrôné ?

Le Belge, paniqué, tapait furieusement dans ses mains pour qu’on lui apporte un nouveau vélo. Un membre de son équipe lui en a remis un. Trop grand. C’était surréaliste. Pendant ce temps, son plus proche poursuivant, Valentin Madouas, réduisait l’écart. Les artères de Paris vibraient. Son cœur aussi.

Finalement, Evenepoel a réussi à rester sur son vélo et à conserver son avance. Il a traversé lentement le pont d’Iéna pour s’arrêter net à la ligne d’arrivée, et lever les bras au ciel, devant la tour Eiffel. Une image de rêve pour les photographes, rassemblés dans les hauteurs du Trocadéro. Un moment fort de ces Jeux. Les Français Valentin Madouas et Christophe Lambert l’ont accompagné sur le podium.

PHOTO DAR YASIN, ASSOCIATED PRESS Le Belge Remco Evenepoel a levé les bras au ciel après avoir remporté la course cycliste sur route.

Une épreuve pleine de rebondissements, accessible gratuitement à tous les locaux, dans un cadre spectaculaire, voilà ce qui nous plaît.

Voilà l’esprit des Jeux.