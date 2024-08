(Paris) Lorsque Félix Auger-Aliassime quittera Paris pour Montréal dans les prochains jours, sa valise pèsera au moins 455 grammes de plus qu’à son arrivée ici.

C’est le poids de la médaille de bronze que Gabriela Dabrowski et lui ont remportée au double mixte, vendredi, en battant une paire néerlandaise, Demi Schuurs et Wesley Koolhof, 6-3, 7-6 (2). Qui aurait prédit ce succès la semaine dernière ? Personne, le Québécois n’étant pas un spécialiste du double. Les deux n’avaient d’ailleurs disputé qu’un seul tournoi ensemble, aux Jeux de Tokyo, en 2021.

Sauf qu’en venant aux Jeux de Paris, Félix Auger-Aliassime avait de grandes ambitions. « C’est un tournoi important de ma carrière », avait-il confié après son premier match. C’est pourquoi il s’était inscrit dans tous les formats possibles : simple, double, double mixte. Un choix avisé, comme en témoignent aujourd’hui ses succès.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Félix Auger-Aliassime et Gabriela Dabrowski

« C’est incroyable, a-t-il commenté. Dans une victoire en équipe, les émotions sont doublées. Ça va encore plus loin avec l’équipe technique et le personnel médical qui nous soutiennent dans les coulisses. »

Cette médaille aura une place privilégiée dans sa collection. « J’ai des souvenirs très précis des Jeux olympiques. Je regardais les cérémonies d’ouverture des Jeux d’été et d’hiver. Je voyais les athlètes passer. J’essayais de les reconnaître. Je suivais tous les sports. J’ai toujours été un grand fan, j’ai toujours suivi les athlètes canadiens. Alors, ajouter mon nom à la liste des médaillés canadiens, c’est un grand plaisir. C’est un bel accomplissement dans une carrière. Dans une vie. J’en suis très fier. »

Le chemin pour s’y rendre a été parsemé de quelques nids-de-poule. Après deux victoires convaincantes, le duo s’est fait battre en demi-finale jeudi soir. Vendredi, il a facilement pris l’avance 6-3, 3-0. Ça semblait dans la poche. Sauf que les Néerlandais, qui jouaient avec l’énergie du désespoir, sont revenus de l’arrière, forçant un jeu décisif. Les Canadiens se sont ressaisis et ont dominé la prolongation, 7-2. Dabrowski a mis fin au match avec une jolie volée.

« Une balle de match historique. Je pense que c’est la plus belle volée que j’ai vue de ma vie ! », s’est extasié Auger-Aliassime.

Une fois la victoire acquise, il a levé les bras au ciel et affiché son plus beau sourire. Les haut-parleurs crachaient Summer of ’69, de Bryan Adams, puis Life is a Highway, de Tom Cochrane. Deux classiques canadiens. Auger-Aliassime et Dabrowski sont allés rejoindre une délégation de Canadiens, dans les premières rangées du stade Suzanne-Lenglen. Ils jubilaient.

Pour Gabriela Dabrowski, une spécialiste du double, cette récompense vient couronner des années d’efforts dans l’ombre des vedettes du simple.

« J’ai certainement eu des doutes sur le fait que le tennis soit ma carrière à long terme ou non. J’ai beaucoup travaillé pour essayer de maîtriser le double. Ce n’est pas facile. C’est très différent. Mais j’aime vraiment ça, et je me sens très privilégiée d’avoir pu jouer [dans une compétition] qui compte pour moi depuis que je suis toute petite, les Jeux olympiques. »

Cette médaille est d’autant plus satisfaisante que la veille, en demi-finale, les deux Canadiens étaient brûlés. Auger-Aliassime, fatigué, venait tout juste de disputer un match en simple. Dabrowski, elle, avait des ennuis de santé. En allant se coucher, ils ignoraient dans quel état ils se lèveraient vendredi.

« On veut soutenir notre partenaire du mieux qu’on peut, a expliqué Auger-Aliassime. On ne veut pas laisser tomber qui que ce soit. On a essayé de faire de notre mieux pour récupérer et tout donner jusqu’au bout. Quand ça nous sourit à la fin, qu’on est récompensés pour notre travail, notre résilience, notre courage, ça fait plaisir. »

Trois heures plus tôt, vendredi, Félix Auger-Aliassime a disputé une autre partie, en simple cette fois, pour gagner une place en finale. Ça s’est moins bien passé. Il s’est incliné 6-1, 6-1 face à Carlos Alcaraz. Le pointage suggère un massacre, et franchement, c’était le cas. Tellement qu’au terme du duel, Alcaraz s’est gardé une petite gêne dans ses célébrations, se contentant de lever la main.

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Carlos Alcaraz

Or, le Québécois n’a pas mal joué.

C’est plutôt l’Espagnol qui a excellé.

« J’ai été déclassé », a reconnu honnêtement Auger-Aliassime.

Son adversaire quadrillait le terrain avec précision. Ses balles mordaient les lignes presque chaque fois. Tout fonctionnait pour lui. « Il est très, très fort. Il n’y a aucun doute, c’est le meilleur joueur au monde présentement. Je devrai augmenter mon niveau pour rivaliser avec lui ou Novak Djokovic. Sur les axes de nos jeux respectifs, il m’a dominé. »

C’était particulièrement frappant lorsque Félix Auger-Aliassime amorçait les échanges. « Je n’ai pas mal servi », s’est-il défendu. Mais c’était comme s’il frappait la balle sur le mur d’une cour d’école, et que cette balle revenait très vite, avec des bonds et des angles inattendus. Alcaraz a gagné 55 % des points sur ses retours de service et limité Auger-Aliassime à un seul as.

« Ce qui n’est pas facile, a expliqué Auger-Aliassime, c’est la pression mise de l’autre côté. Même quand je servais bien, chaque fois qu’il y avait un retour haut et long, il mettait de la pression. Tu ne peux pas faire des as sur commande. »

« Peu importe le schéma, a-t-il ajouté, peu importe la position, avec un changement de direction, un coup droit, un coup droit croisé, un coup droit à l’intérieur ou un revers à l’intérieur, j’étais incapable de trouver mes aises. »

Le nouveau médaillé a conclu avec un constat réaliste : « Je n’ai pas de solutions présentement [pour le battre]. »

Souhaitons-lui toutefois d’en avoir pour vaincre Lorenzo Musetti, samedi, pour le match de la médaille de bronze en simple. L’Italien traverse une bonne séquence. Il a toutefois eu le malheur d’affronter trois fois Novak Djokovic au cours des trois derniers mois : à Roland-Garros, à Wimbledon et en demi-finale de ces Jeux. Un bon défi pour Félix Auger-Aliassime, qui s’est toutefois libéré d’une tonne de pression, vendredi, en gagnant une médaille de 455 grammes.