(Lille, France) À La Samaritaine, le grand magasin chic du centre de Paris, vous trouverez des robes de luxe. Des souliers de luxe. Des bijoux de luxe. Des sacs à main de luxe. Tout pour vider vos REER et vos CELI en un achat compulsif. « Penses-tu que lorsqu’ils nous ont vus entrer en shorts et en t-shirts, ils savaient que nous n’achèterions rien ? », m’a demandé mon jeune collègue Nicholas Richard.

Peut-être, Nicho. Peut-être.

Et au cœur du rez-de-chaussée, sous le grand escalier Art déco et le plafond de verre, quelles pièces a-t-on mises en valeur sur un piédestal dans le cadre d’une exposition temporaire consacrée aux JO ? La robe que portait Lady Gaga lors de la cérémonie d’ouverture ? Celle de Céline Dion ? Le cache-sexe du personnage bleu interprété par Philippe Katerine sur la Seine ?

PHOTO THIBAULT CAMUS, ASSOCIATED PRESS Victor Wembanyama, quelques jours avant les Jeux à Vincennes

Trois fois non. Ce sont plutôt trois maillots de basketball. Celui de Nikola Jokić, trois fois joueur de l’année dans la NBA. Celui de Luka Dončić, joueur étoile des Mavericks de Dallas. Et légèrement au-dessus des deux autres, celui de Victor Wembanyama, le numéro 1 des Spurs de San Antonio et le joueur le plus populaire à Paris.

C’est vous dire le statut d’icône qu’a atteint le basketteur français depuis sa sélection au premier rang du repêchage de la NBA, à l’été 2023. À 200 kilomètres au nord de La Samaritaine, dans la ville universitaire de Lille, le chandail de Wembanyama occupe aussi une place privilégiée. Pas dans un magasin de luxe cette fois, mais sur le dos de centaines de spectateurs venus l’encourager avec l’équipe de France au stade de soccer local, transformé pour les Jeux en aréna de basketball.

Wembanyama est le plus grand espoir du basket français – et ce n’est pas qu’une figure de style. À 2 m 24 (7 pi 4 po), il est à la fois le plus grand joueur de la NBA et de ces Jeux de Paris.

Ça représente quoi, 2 m 24 ? C’est à peu près une tête de plus que l’ancien capitaine des Bruins de Boston Zdeno Chára, qui lui-même dépassait d’une tête le capitaine actuel du Canadien, Nick Suzuki. Lorsque Wembanyama lève ses bras, il ne lui manque que 12 cm pour toucher à l’anneau du panier. Ses bras étendus, sa portée se compare à celle des ailes d’un aigle royal.

J’ai assisté à son match contre les Japonais, mardi. Le seul joueur qu’on remarquait près du filet, c’était lui. Par moments, on aurait dit Gulliver chez les Lilliputiens. Une photo de lui face à Yuki Togashi, 1 m 67, a d’ailleurs fait le tour des réseaux sociaux en moins de temps qu’il ne lui en faut pour traverser le terrain avec ses bottes de sept lieues.

PHOTO DENIS CHARLET, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Victor Wembanyama (32) face aux Japonais Yuta Watanabe (12) et Josh Hawkinson (24), mardi

En plus d’être grand, le joueur de 20 ans est bon. Très bon. Meilleure recrue de la dernière saison dans la NBA, il peut jouer autant sous le filet qu’à l’orée de la zone des trois points, une rare polyvalence dans le basket moderne. Il a d’ailleurs montré l’étendue de son talent dans la prolongation contre les Japonais.

L’avance des Français était trop mince : 87-84. Les Japonais attaquaient. La foule bleue de Lille stressait. Se faire battre contre les États-Unis, soit. Contre une puissance européenne, à la limite, on comprendrait. Mais contre le Japon, 26e au monde, un pays qui n’a formé qu’une demi-douzaine de joueurs dans toute l’histoire de la NBA ? La honte. Un Japonais a tenté un lancer. Wembanyama l’a bloqué, permettant à la France de contre-attaquer. Il a lui-même complété la séquence avec un panier de trois points, pour placer le match hors de portée des Japonais.

« Une maturité de champion, une mentalité de champion », l’a vanté son entraîneur-chef, Vincent Collet. Wembanyama a terminé le match avec 18 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Et selon son coach, c’était malgré une mauvaise deuxième demie et la fatigue. Wembanyama se relèverait tout juste de la COVID-19, une information fournie par un de ses coéquipiers, mais non confirmée.

PHOTO SAMEER AL-DOUMY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Victor Wembanyama (32) et Matthew Strazel (85) célèbrent leur victoire contre le Japon avec leurs coéquipiers.

Les partisans français, eux, voient en lui le leader capable de mener les Bleus jusqu’au podium. « Pour le basket français, depuis Tony Parker, ça s’était essoufflé », m’a expliqué Dimitri Kucharczyk, journaliste et chef de rubrique pour le site USA Basket depuis 15 ans. « Wembanyama, il vient renouveler tout ça. Il y a un véritable engouement autour de lui. Les autres Français sont des spécialistes. Lui, c’est un joueur qui peut porter une équipe, qui peut être une star dans la NBA. Il a tout pour devenir le porte-étendard du basket français. »

À Lille, ça semblait déjà acquis. Les partisans l’ont couvert de chants « MVP, MVP, MVP », pour Most Valuable Player (joueur le plus utile à son équipe). Une attention qui a plu à la jeune coqueluche. « Ils me donnent beaucoup d’amour. Je veux leur rendre la pareille. Lorsque je suis à la ligne des lancers francs et qu’ils me chantent MVP, le moins que je puisse faire, c’est de marquer ! »

Un joueur comme lui, c’est un luxe rare et inestimable, peu importe l’équipe.

Mais encore plus pour le pays hôte.

La France a une fiche de 2-0. Prochain match contre l’Allemagne, ce vendredi, 15 h.