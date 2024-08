(Nice, France) « C’est parmi les plus grandes émotions de ma vie – et j’ai déjà gagné une médaille d’or ! »

Dans la dernière semaine, Gabrielle Carle et ses coéquipières de l’équipe canadienne de soccer ont perdu leur entraîneuse. Elles ont été qualifiées de tricheuses. Elles ont été punies par la fédération internationale, qui leur a déduit six points pour des actes d’espionnage commis par leurs entraîneurs. L’attention négative et la pression auraient pu les anéantir.

Mais non.

PHOTO RAQUEL CUNHA, REUTERS

Mercredi soir, dans le four du stade de Nice, elles ont canalisé toute la rage, l’exaspération et la colère, puis s’en sont servies comme source de motivation pour vaincre les Colombiennes 1-0. Elles assuraient ainsi leur place en quarts de finale du tournoi olympique, un résultat qui paraissait très improbable le week-end dernier.

PHOTO JULIO CORTEZ, ASSOCIATED PRESS Célébration de groupe après la victoire

« On vient de vivre cinq ans en neuf jours », a commenté l’attaquante Évelyne Viens après la rencontre. « C’était une semaine folle. Je n’ai jamais vécu autant d’émotions dans ma vie. [Notre qualification], ce n’est pas tant un miracle sur le terrain qu’un miracle émotif. Nous méritons le respect. Je suis fière de notre équipe, de la façon dont nous nous sommes tenues debout et nous avons combattu. »

Cette victoire ne réjouira évidemment pas tout le monde. Dans les corridors du stade de Nice, un journaliste suédois a piqué Viens au vif en la questionnant sur la valeur de la médaille d’or gagnée par les Canadiennes face aux Suédoises aux Jeux de Tokyo, après les révélations d’espionnage « potentiellement systémique ».

Même au Canada, certains estiment que l’équipe aurait dû être disqualifiée. Dans un rapport publié dans les dernières heures, la FIFA a également eu des mots très durs envers Canada Soccer pour justifier sa pénalité de six points, qui obligeait les Canadiennes à gagner leurs trois parties de premier tour pour passer aux quarts de finale.

L’argument des détracteurs, c’est qu’on gagne en équipe, on perd en équipe. Donc si on triche en équipe, on doit être puni en équipe. Une logique que je comprends, mais ne partage pas. L’important, c’est que la lumière soit faite sur la culture de tricherie, et que les responsables soient sanctionnés. Pas que le programme national au grand complet soit détruit pour les actes stupides et égoïstes d’une poignée de dirigeants à l’éthique inacceptable.

Cette histoire me fait penser, d’ailleurs, à une autre affaire d’espionnage, qui impliquait les Astros de Houston et les Cardinals de St. Louis. Non, pas le scandale des signaux volés. Il y a une dizaine d’années, un employé des Cardinals a piraté le système informatique des Astros pour voler la base de données des recruteurs. Une mine d’or d’information. Bien évidemment, les Cards ont profité de cette opération. L’équipe a été punie. Elle a perdu deux choix au repêchage, et a dû donner deux millions de dollars aux Astros. Le pirate, lui, a été condamné à 46 mois de prison. Mais les joueurs n’ont subi aucun préjudice.

Alors qu’ici, les joueuses canadiennes ont subi une punition même si aucune preuve ne les incriminait. Vous pouvez douter de leurs témoignages. Refuser de les croire sur parole. Sauf que la réalité, c’est que personne n’a encore réussi à démontrer leur implication dans l’espionnage des entraînements de l’équipe de la Nouvelle-Zélande. Si, un jour, quelqu’un prouve le contraire, croyez-moi, on révisera.

Revenons sur le terrain. Cette victoire contre les Colombiennes a été difficilement acquise. En première demie, les Canadiennes manquaient de jambes. Leurs attaques mouraient les unes après les autres dans la surface de réparation.

À la suite de notre victoire contre la France, on ressentait une pression supplémentaire. On se disait qu’on n’avait pas fait tout ça pour terminer notre tournoi avec un match nul, et se faire éliminer. Évelyne Viens

Au retour de la pause, les Canadiennes ont eu quatre chances dans les cinq premières minutes. Or, le ballon ne rentrait toujours pas dans le filet. La nervosité gagnait le banc. « Les Colombiennes cherchaient beaucoup les arrêts de jeu, raconte Gabrielle Carle. Elles étaient souvent au sol. C’est normal, elles essayaient d’enlever le rythme du match. Elles n’avaient besoin que d’une nulle pour passer. Il fallait donc aller chercher un but, et vite. C’était vraiment important. »

PHOTO RAQUEL CUNHA, REUTERS Julia Grosso essaie de prendre le ballon à Leicy Santos.

À la 61e minute, le Canada a profité d’un coup franc bien placé sur le flanc gauche. C’est le moment qu’a choisi l’entraîneur remplaçant Andy Spence pour faire entrer Évelyne Viens dans la partie. La Québécoise, une des plus grandes joueuses de la formation, allait pouvoir assurer une présence physique dans la mêlée, et qui sait, peut-être sauter plus haut que ses adversaires pour rediriger le ballon au fond du but.

La capitaine Jessie Fleming a décidé de botter le ballon assez court et haut. « J’étais prête à aller chercher le ballon, se souvient Viens. Sauf que Vanessa Gilles est venue me dire : tasse-toi, j’y vais ! »

Les deux sont colocs et meilleures amies. « On peut se parler comme ça », a lancé Gilles, amusée. « [Sinon], je connais Jessie. Les espaces qu’elle trouve, les services qu’elle peut remettre. Et là, je voyais [bien] l’espace. » La grande défenseuse s’est faufilée entre deux joueuses et a frappé le ballon de la tête, hors de portée de la gardienne colombienne. Ce fut l’action décisive de la rencontre.

PHOTO VALERY HACHE, AGENCE FRANCE-PRESSE Vanessa Gilles (14) après avoir marqué en deuxième demie

« Quand j’ai vu Vanessa compter, j’ai su qu’on allait gagner, s’est emballée Gabrielle Carle. C’est incroyable. On s’est fait mettre au pied du mur. On s’en est sorties. Ça prouve le caractère de cette équipe. Nous sommes un groupe uni. Nous avons vécu beaucoup de turbulences et d’adversité dans la dernière semaine. Cette victoire démontre qu’en équipe, on peut tout surmonter. »

« Nous sommes une équipe qui se bat, a ajouté Évelyne Viens. Tous ceux qui sont dans ce vestiaire maintenant partagent les mêmes valeurs et le même but. Je sais que tout le pays nous soutient. »

Tout le pays, c’est débattable, mais les deux grands patrons du Comité olympique canadien (COC), David Shoemaker et Eric Myles, assurément. Ils ont fait le voyage jusqu’à Nice pour soutenir les footballeuses dans leur épreuve. Encore mercredi, quelques heures avant leur match contre les Colombiennes, les joueuses ont appris que le Tribunal arbitral du sport rejetait l’appel du COC, qui désirait faire casser la déduction de six points.

« Avec tout ce qu’elles ont traversé, elles méritent notre soutien et nos encouragements, a confié Eric Myles à la sortie du stade. Quand on parle de notre slogan, l’invincible courage, cette équipe, ça en est un bel exemple. »

Prochain match : Canada-Allemagne en quart de finale à Marseille, samedi, 13 h (heure de l’Est)