(Lille, France) On le surnomme The Beast. Encore mieux : The Dorture Chamber, la Chambre de Dorture, mot-valise qui combine son nom et le traitement qu’il réserve à ses adversaires.

Qui est-il ?

Luguentz Dort, un basketteur québécois qui fait frémir ses adversaires. Demandez-le aux Australiens qui se sont frottés à lui au stade Pierre-Mauroy de Lille, mardi après-midi. Le garde montréalais les a menottés. Cadenassés. Dominés. Son brio défensif était tel que l’entraîneur-chef de l’Australie a demandé à ses joueurs de cesser de faire circuler le ballon près de la Chambre de Dorture.

« Nous avons essayé de garder le jeu loin de lui », a confié Brian Goorjian. En vain. Ça explique en grande partie pourquoi les Canadiens ont gagné 93-83. « Ce qui a fait la différence dans ce match, c’est le jeu physique. Précisément celui de Dort, qui s’est collé à Patty pendant la majorité de la rencontre. »

Patty, c’est Patty Mills, le capitaine et meneur de jeu de l’Australie. Un vétéran qui a disputé 900 matchs dans la NBA, et gagné un championnat avec les Spurs de San Antonio. Un joueur sur lequel les Australiens misaient beaucoup pour vaincre les Canadiens dans ce match capital du groupe de la mort.

« Patty est un joueur qui crée du mouvement avec le ballon, a expliqué l’entraîneur canadien Jordi Fernández. Il semble encore avoir 25 ans. Son niveau de jeu est impressionnant. Alors oui, nous étions préoccupés. »

Fernández a demandé à Dort de suivre Mills pas à pas. Le garde a suivi les instructions à la lettre. Il a picossé sa proie tout l’après-midi. « Lou a accepté sa mission et l’a exécutée avec toute l’intensité physique qu’on lui connaît. Si vous montez le ballon, vous ne voulez pas vous retrouver face à lui. »

Résultat du duel : Mills a terminé la partie avec un différentiel de -16. Le pire des deux équipes. Dort ? +15. Le meilleur pointage du match.

Le Québécois a été impliqué dans plusieurs actions importantes, notamment dans les dernières minutes. Le Canada possédait une courte avance de 78-72. L’Australie contrôlait le ballon et tentait de s’accrocher. Dort, acharné, a forcé Mills à bouger sur un écran. Faute. Le Canada a repris le ballon. Quelques secondes plus tard, R.J. Barrett (24 points) enchaînait avec un panier de trois points. 81-72. Fin des inquiétudes. L’Australie était larguée.

Lorsque je l’ai rencontré après la partie, Dort (11 points) était fier de sa prestation, ainsi que de celle de ses coéquipiers.

PHOTO MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS Luguentz Dort

« J’ai joué avec beaucoup d’intensité. C’est moi, ça. C’est ma façon de jouer. Chaque fois que j’ai l’occasion d’apporter de l’énergie [hype] dans l’équipe, de faire du bruit, je le fais. »

Shai Gilgeous-Alexander et Dylan Brooks ont inscrit 16 points chacun. Le Montréalais Khem Birch, habituellement cloué au banc, a également été solide dans les minutes qu’il a obtenues au quatrième quart. Il a d’ailleurs eu droit à des éloges de son entraîneur après la rencontre.

« Cette victoire fait du bien, a indiqué Luguentz Dort. Nous sommes dans un groupe difficile. L’Australie faisait partie des favoris, mais nous, on ne s’occupe pas de cela. »

Le groupe du Canada est en effet le plus imprévisible du tournoi olympique. Il oppose l’Espagne (2e au monde), l’Australie (5e), le Canada (7e) et la Grèce, propulsée par un des meilleurs basketteurs au monde, Giannis Antetokoúnmpo. Ce dernier a inscrit 34 points plus tôt cette semaine lors d’une défaite contre les Canadiens.

Avec leur fiche de 2-0, les basketteurs canadiens sont en tête de leur groupe. Ça les positionne très bien pour la suite de la compétition. « L’objectif, m’a dit Dort, c’est de gagner la médaille d’or. » C’est ambitieux. Les Canadiens participent ici à leur premier tournoi olympique de basketball depuis 2000. Leur dernière médaille dans cette discipline remonte à 1936. Le créateur du basketball était encore vivant…

« On a encore d’autres matchs à aller gagner. On va donc célébrer cette victoire, et demain, on va la flusher et regarder le prochain match », a conclu Dort avant d’aller rejoindre ses coéquipiers.

Prochain match : contre la puissante Espagne, favorite si on se fie au classement de la Fédération internationale. Mais vous le savez comme moi, un match de basket, ça ne se gagne pas sur une feuille de papier.

Ça se gagne sur le terrain, quelque part entre le filet et la Chambre de Dorture.