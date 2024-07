(Paris) Nadal contre Djokovic à Paris. C’était l’affiche rêvée de ces JO. « Le 60e chapitre de la meilleure rivalité de l’histoire », s’emballait la presse espagnole. Et peut-être la dernière visite de l’Espagnol dans sa forteresse de Roland-Garros, où il a triomphé 14 fois.

La totale.

Sauf qu’à 6-1, 4-0 pour Novak Djokovic, l’affiche a pâli. Dans le stade Philippe-Chatrier, les applaudissements sont devenus polis, sans plus. Personne n’aime voir un athlète sympathique se faire humilier. Encore moins un géant.

Nous voulons nos légendes invincibles. Infaillibles. Immortelles. Nous souhaitons qu’elles nous inspirent. Nous espérons qu’elles repoussent les limites de l’âge, comme Tom Brady, gagnant du Super Bowl à 43 ans. Comme Tiger Woods, vainqueur du Tournoi des Maîtres à 48 ans. Comme Jaromir Jagr, encore actif au hockey à 52 ans.

Mais voir un colosse craquer de partout, ça nous prend au cœur. Ça nous confronte à notre propre vulnérabilité. À notre fragilité. Il n’y a aucun plaisir à assister au déclin athlétique d’un champion.

Rafael Nadal, donc, en arrachait terriblement. « De toute évidence, à 6-1, 4-0, je jouais comme il le désirait. J’étais incapable de repousser ses attaques. » Le roi de la terre battue n’était plus qu’une pâle copie du joueur redouté d’autrefois. « Je ne parvenais pas à le placer dans des situations difficiles. Je ne réussissais pas à produire des coups ou des mouvements de qualité. Il était presque toujours dans une position confortable, et il jouait très bien. [Battre] Novak sans causer de dommages, sans mes jambes d’il y a 20 ans, c’est presque impossible aujourd’hui. »

PHOTO MARTIN BERNETTI, AGENCE FRANCE-PRESSE Rafael Nadal

Dans 10 minutes, croyait-on, le massacre allait prendre fin. Le malaise serait enfin dissipé. C’est alors que Nadal, 38 ans, s’est ressaisi. Qu’il a trouvé un deuxième souffle. Il a remporté le jeu suivant, puis contre toute attente, il a brisé le service du Serbe, jusque-là impérial. Un jeu plus tard, c’était soudainement 4-3. Ça se resserrait. Le malaise se transformait en enthousiasme. Allions-nous assister à une remontada ?

Sur un mur du stade Philippe-Chatrier, on peut lire ces mots de Roland Garros : « La victoire appartient au plus opiniâtre. » C’est l’état d’esprit dans lequel se trouvait Rafael Nadal à ce moment-là.

Novak Djokovic, espérant freiner l’élan de son adversaire, était de retour au service. Nadal a pris l’avance 40-30. Lors de l’échange suivant, Djokovic a joué de façon plus agressive. Il est monté au filet pour smasher. Nadal a anticipé le coup, l’a retourné avec aplomb et réussi le bris. Une réplique fantastique, rappelant le Nadal des beaux jours.

L’Espagnol a repris le service. Djokovic l’a poussé dans ses derniers retranchements, en obtenant une première balle de bris. Puis une deuxième. Puis une troisième. Chaque fois, Nadal trouvait une solution pour s’en sortir. La quatrième a toutefois été fatale. Jeu Djokovic. 5-4. Quelques minutes plus tard, le Joker fermait les livres. Pointage final : 6-1, 6-4. Les deux joueurs se sont retrouvés au centre du terrain pour une courte accolade. Nadal n’a pas fondu en larmes. Il n’a pas annoncé non plus qu’il s’agissait de son dernier match à Paris, comme plusieurs le spéculaient.

« Je ne pense pas tous les jours à la retraite », a-t-il expliqué après la partie.

PHOTO VIOLETA SANTOS MOURA, REUTERS Rafael Nadal salue la foule avant de quitter le terrain.

Je ne peux pas vivre chaque jour avec le sentiment que ce sera mon dernier match ou non. Je viens ici. Je fais de mon mieux. Je joue, et quand je déciderai d’arrêter de jouer, ou bien de continuer, je vous tiendrai au courant. Rafael Nadal

« Je ne peux pas me plaindre, a-t-il conclu. Ça fait 20 ans que je joue sur ce terrain, que je me bats pour les enjeux les plus importants. J’ai accompli bien plus de choses que dans mes rêves. Si c’était mon dernier match ici, ou quand ce sera ma dernière partie ici, je l’accepterai en paix. »

Bon départ pour Leylah Annie Fernandez

PHOTO CLAUDIA GRECO, REUTERS Leylah Annie Fernandez

Si Rafael Nadal est au crépuscule de sa carrière, Leylah Annie Fernandez, elle, a encore plusieurs succès qui l’attendent. Peut-être même dès cette semaine, à Paris.

Lundi, la joueuse québécoise a remporté son match de deuxième tour contre Cristina Bucha 7-6 (4), 6-3. Un drôle de duel. Dans la première manche, les deux joueuses se sont fait briser leur service trois fois chacune. « Je voulais être très agressive, m’a confié Fernandez. Des fois, quand on veut être l’agresseuse, les erreurs surviennent. Quelques fois, dans mon service, j’étais trop portée sur l’offensive. D’autres fois, pas assez. Il fallait juste trouver un milieu. »

N’empêche, la voilà déjà dans la ronde des 16, avec un duel à sa portée au prochain tour. Elle affrontera l’ex-numéro un Angélique Kerber, qui prendra sa retraite après les Jeux. Et comme pour Nadal, les meilleurs jours de l’Allemande sont derrière elle.