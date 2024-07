(Paris) Italie 18, Canada 12.

La défaite était cruelle. Le résultat, sans appel. « Notre pire match », convient l’attaquante Axelle Crevier. Ce revers, subi aux Championnats du monde de water-polo, en février dernier, écartait statistiquement les Canadiennes d’une participation aux Jeux olympiques. La délégation était anéantie.

« Nous étions sous le choc », se souvient Élyse Lemay-Lavoie. De retour à l’hôtel, l’entraîneur-chef David Paradelo a déposé sa tête sur l’oreiller. « Je suis resté silencieux pendant au moins une heure, peut-être deux. C’était un deuil. »

Les larmes coulaient toujours en fin de journée lorsque joueuses et entraîneurs ont reçu un appel inattendu. On leur demandait de revenir à la piscine pour une annonce importante. À leur arrivée, une représentante de la fédération internationale les a accueillis avec un grand sourire.

« Félicitations. Vous irez aux Jeux de Paris ! »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’équipe canadienne de water-polo lors de sa présentation officielle à Montréal, début juillet

Que s’est-il passé ? Pourquoi les Canadiennes, officiellement éliminées, profitent-elles d’une deuxième chance à ces Jeux de Paris ?

C’est une histoire rocambolesque qui commence en février dernier, au Qatar. L’équipe nationale s’y trouvait pour se qualifier en vue des Jeux olympiques. Trois places étaient disponibles. Les Canadiennes étaient confiantes. Sur le papier, c’était à leur portée.

PHOTO MATIAS DELACROIX, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Canadienne Kindred Paul lors d’un match contre les États-Unis pour la médaille d’or des Jeux panaméricains, en novembre 2023

Or, dès leur arrivée à Doha, le malheur frappe. L’entraîneuse adjointe Cora Campbell apprend la mort de son mari. Les émotions sont vives. Les Canadiennes perdent leur premier match, gagnent facilement les deux suivants, et se qualifient pour les tours éliminatoires. « À partir de ce moment, on a eu trois occasions de se qualifier pour les Jeux », explique David Paradelo.

« Si on battait l’Espagne en quart de finale, on avait de très grandes chances de passer. On a perdu. Deuxième chance contre l’Australie, qu’on avait déjà battue en match hors concours. On a perdu. Après ce match-là, notre moral était à terre. »

Les Canadiennes venaient de gaspiller leurs deux premières cartouches. Il ne leur en restait qu’une, contre les Italiennes. C’est ce match qu’elles ont perdu 18-12. « Ça s’est super mal passé, résume Axelle Crevier. On a fini le match en désavantage numérique. Ça a été vraiment difficile de jouer les cinq dernières minutes en sachant très bien que ce serait impossible de revenir de l’arrière. On savait qu’on allait perdre, et qu’on n’irait pas aux Jeux. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Axelle Crevier

Pour plusieurs vétéranes, cette défaite marquait la fin de leur carrière.

« C’était déprimant, raconte l’attaquante Élyse Lemay-Lavoie. On se demandait : c’est quoi la suite ? On avait planifié le reste de l’année comme si on allait aux Jeux, et là, il n’y avait plus rien devant nous. » Sa coéquipière Shae Laroche se souvient d’un très long après-midi. « Nos rêves venaient de mourir. J’étais super triste. Je ne pense pas avoir mangé. Pendant quelques heures, j’étais envahie par des pensées négatives. »

La délégation a reçu l’ordre de retourner à la piscine peu avant le souper. En chemin, les Canadiennes ont commencé à se douter de ce qui les attendait. C’est que pendant tout le tournoi, une rumeur avait circulé, raconte David Paradelo. « On entendait que si l’Afrique du Sud ne se classait pas dans le top 12, elle laisserait sa place aux Jeux olympiques. »

Cette équipe, qualifiée comme championne d’Afrique, encaissait les massacres depuis déjà plusieurs années. Sa fiche aux Jeux de Tokyo ? 0-4, avec un différentiel de buts de… -90. La débandade s’est poursuivie au Qatar : 0-3, -53. Pour éviter une autre humiliation à Paris, la fédération sud-africaine a tout simplement décidé de tirer la plogue. C’est ce qui a libéré une place pour les Canadiennes.

La première réaction des nouvelles qualifiées ?

« Meh », fait Shae Laroche.

« C’était un sentiment doux-amer, convient David Paradelo. On venait d’atteindre le fond du baril. J’étais content d’aller à Paris, mais pas de la façon dont ça s’est fait. »

« Moi, j’étais en colère, confie Axelle Crevier. En colère contre la situation. Pourquoi nous faire vivre tout ça pour ensuite nous dire : vous irez à Paris ? Pourquoi ai-je l’impression d’avoir vécu un cirque ? Je ne crois pas que cela ait été fait intentionnellement, mais oui, je me suis un peu victimisée là-dedans, car il y avait eu des rumeurs pendant le tournoi. »

Après la piscine, l’équipe s’est déplacée vers un resto sportif du centre-ville de Doha. Pour célébrer ? Pas tant.

« On ne s’est pas qualifiées par un triomphe. Il n’y avait pas de fierté », raconte Shae Laroche. Plusieurs joueuses ont d’ailleurs mis plusieurs semaines avant d’être en paix avec la situation. Ce fut le cas d’Axelle Crevier.

« Tu ne te sens pas très vainqueuse. On a vécu quelque chose comme un syndrome de l’imposteur. C’est difficile de récupérer la confiance après ça. Pour notre équipe, l’ego a pris un coup. »

PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La Canadienne Joelle Bekhazi lors d’un match contre l’Afrique du Sud aux Jeux de Tokyo

Même si objectivement, les Canadiennes, qui sont régulièrement dans le top 8 mondial, sont bien meilleures que les Sud-Africaines, qu’elles ont vaincues 21-1 aux Jeux de Tokyo. Avec le temps, les poloïstes ont fini par accepter leur deuxième chance. Le moral remontait jusqu’à ce qu’un autre malheur les afflige.

Un incendie.

Le 21 mars, un incendie a causé d’importants dommages aux installations sportives du Parc olympique, qui héberge le centre d’entraînement de l’équipe nationale de water-polo.

« On venait de relancer la machine, se souvient David Paradelo. On m’a demandé de venir chercher le matériel dont j’avais besoin. J’ai pris quelques ballons et des casques, en pensant que la fermeture allait être courte. » Mais non. Les poloïstes n’allaient pas pouvoir revenir avant les Jeux olympiques.

Elles ont trimballé leurs ballons un peu partout dans la région montréalaise. Au Centre Claude-Robillard. À Laval. À l’Aquadome de LaSalle. À la piscine extérieure du parc Jean-Drapeau, lorsqu’il ne pleuvait pas. L’entraîneur-chef a même hérité d’un nouveau surnom. L’escargot. « Parce que je me promène avec ma maison sur le dos ! »

Après, ce n’est pas parce qu’on rit que c’est drôle.

« Je n’ai pas très bien vécu ça, reconnaît Élyse Lemay-Lavoie. Cette période a nécessité beaucoup d’ajustements. On n’avait plus notre vestiaire. Il fallait faire une heure de route pour aller s’entraîner. On s’est retrouvées dans des petites piscines. Ça nous a pris un mois pour pogner le beat. »

« À un certain point, poursuit Shae Laroche, nous sommes devenues désensibilisées face à toute cette adversité. »

Son entraîneur parle d’une année chaotique. Dans les circonstances, il est fier de la résilience de ses protégées, qui aimeraient bien atteindre les quarts de finale à Paris.

« Nous avons terminé septièmes et huitièmes aux deux derniers Championnats du monde, note-t-il. Nous sommes réalistes par rapport à cela. Nous savons que nous sommes à un, deux, trois buts des autres nations. Dans nos meilleures journées, c’est un tableau ouvert. »

« On veut faire mieux qu’aux Jeux de Tokyo », ajoute Élyse Lemay-Lavoie. Au Japon, les Canadiennes avaient été exclues du tour éliminatoire. « Sauf qu’à Paris, nos familles et nos amis seront là », s’emballe Axelle Crevier. Une source de motivation supplémentaire.

« Ce sera une expérience différente, conclut Shae Laroche. Oui, nous souffrons un peu du syndrome de l’imposteur en raison de la façon dont nous nous sommes qualifiées. Mais on veut être fières. On veut montrer au reste du monde qu’on a notre place ici. »

Prochain match : Canada-Hongrie, lundi, 14 h (heure du Québec)