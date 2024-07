(Paris) La Fédération internationale de football a coupé la poire en deux dans le scandale d’espionnage impliquant Canada Soccer.

Oui, les joueuses canadiennes pourront poursuivre leur aventure olympique à Paris.

En contrepartie, la FIFA leur a imposé une pénalité. Une déduction de six points au premier tour. Ce n’est pas une sentence bonbon. C’est même plus sévère que la soustraction de trois points que j’anticipais.

Concrètement, ça leur enlève presque toute chance de se qualifier pour les quarts de finale.

Pourquoi ?

Calculatrice, s’il vous plaît. Au premier tour, chaque équipe dispute trois parties. Une victoire vaut trois points, une nulle, un point et une défaite, rien. Un pays qui gagne tous ses matchs peut donc inscrire un maximum de neuf points (3 x 3).

Tout le monde me suit ? On continue.

Les Canadiennes ont déjà vaincu les Néo-Zélandaises 2-1 jeudi dernier. Soyons optimistes. Supposons qu’elles battent aussi les Françaises ce dimanche et les Colombiennes mercredi. Une grosse commande – les Françaises sont troisièmes au monde. Les Canadiennes finiraient le premier tour avec neuf points. Une fois la punition de la FIFA appliquée, il ne leur en resterait plus beaucoup. Seulement trois. L’équivalent d’une victoire. Ce serait probablement insuffisant pour passer au tour suivant.

Le Comité olympique canadien (COC) estime la décision injuste. Tellement qu’il envisage de déposer un appel auprès du Tribunal arbitral du sport. « Nous sommes extrêmement déçus pour les athlètes de l’équipe féminine olympique du Canada, puisque dans notre compréhension de la situation, elles n’ont rien à voir avec cette affaire », a affirmé le chef de la direction, David Shoemaker.

En effet, personne n’a pu démontrer la complicité des joueuses dans deux actes d’espionnage commis contre les Néo-Zélandaises, ni même leur connaissance du stratagème à ces Jeux de Paris. « On n’a pas vu d’images de drone », s’est défendue la défenseuse Vanessa Gilles, émotive, au micro de Radio-Canada. « Cet incident nous embarrasse, mais nous n’avions aucun contrôle là-dessus », a ajouté la capitaine Jessie Fleming. « Cette décision est excessivement punitive pour les joueuses d’Équipe Canada, qui n’étaient pas impliquées dans les gestes reprochés », a commenté le président et directeur général de Canada Soccer, Kevin Blue.

En plus de punir l’équipe, la FIFA a imposé une amende de 200 000 francs suisses (313 000 $) à la fédération canadienne et suspendu pour un an les entraîneuses Bev Priestman, Jasmine Mandel et l’analyste Joseph Lombardi. Contrairement aux joueuses, ces trois personnes au cœur du scandale d’espionnage n’ont pas eu droit à des bons mots dans le communiqué commun du COC et de Canada Soccer.

En fait, leurs noms ne sont même pas mentionnés.

« Les officiels ont tous été jugés responsables d’un comportement offensant et d’une violation des principes de franc-jeu [fair-play] en raison de l’utilisation de drones pour le compte de l’équipe féminine », s’est justifiée la FIFA. La fédération a précisé qu’il y avait « interdiction de faire voler des drones au-dessus des sites d’entraînement ».

Quatre jours après les révélations, je ne m’explique toujours pas comment les entraîneurs canadiens ont pu autant sous-estimer les conséquences de se faire pincer. Le Canada, je le rappelle, est le champion olympique en titre. Était-ce vraiment nécessaire d’espionner la 28e équipe mondiale pour espérer la battre au tour préliminaire ?

La réponse évidente – non – aurait évité de gâcher les Jeux des footballeuses canadiennes.