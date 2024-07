(Paris) Qui a acheté le drone avec lequel Canada Soccer a espionné les Néo-Zélandaises ? Que chantera Céline Dion à la cérémonie d’ouverture ? Comment les Français gardent-ils la ligne avec tous ces jolis croissants au beurre qui les regardent dans les yeux ?

Tant de mystères à résoudre. Mes méninges grésillent. Mais le plus grand des mystères, celui sur le point de faire exploser mon cerveau, c’est celui-ci : pourquoi les entraîneurs de l’équipe canadienne de soccer clouent-ils Évelyne Viens sur le banc au début de presque chaque rencontre ?

Encore jeudi, la meilleure buteuse du championnat italien cette saison a dû attendre à la 67e minute avant de fouler le terrain. On lui a notamment préféré Nichelle Prince qui, ralentie par des blessures, n’a compté aucun but depuis juin 2022. Je ne comprends pas. Peut-être que si je suivais les entraînements de Canada Soccer avec un drone, tout s’éclaircirait.

Ou non.

PHOTO SILVIA IZQUIERDO, ASSOCIATED PRESS Évelyne Viens a inscrit le but de la victoire à la 79e minute

Jusqu’à l’entrée en scène d’Évelyne Viens, donc, le Canada cherchait ses repères. Dans le premier quart d’heure, la Nouvelle-Zélande a ouvert la marque sur une de ses rares occasions de la soirée. Les Rouges ont augmenté la cadence. Elles ont multiplié les ripostes – en vain. Chaque attaque mourait sur les derniers remparts de leurs adversaires. Puis à la toute fin de la première demie, les Canadiennes ont trouvé une fissure. Une impressionnante séquence de passes rapides a permis à Cloé Lacasse d’égaliser le pointage.

J’étais convaincu que les entraîneurs canadiens feraient entrer Viens dès le retour de la pause. Mais non. Dix minutes plus tard, ils ont plutôt fait appel à deux autres attaquantes. Les Canadiennes poursuivaient leurs assauts. À la 67e minute, elles avaient tenté 90 % des tirs de la rencontre. Or, l’égalité persistait. C’est à ce moment que les entraîneurs se sont enfin retournés vers Viens, dans l’espoir qu’elle produise l’étincelle nécessaire.

PHOTO SILVIA IZQUIERDO, LA PRESSE CANADIENNE Cloé Lacasse a le meilleur dans son duel contre la joueuse néo-zélandaise Indiah-Paige Riley

En entrevue récemment, Viens m’a confié vouloir avoir « plus d’impact » au sein de l’équipe nationale. Eh bien jeudi, à Saint-Étienne, les bottines ont suivi les babines.

La capitaine Jessie Fleming (excellente) l’a repérée comme avant-poste, loin, loin devant. Elle lui a servi le caviar d’entre tous les caviars. Une passe spectaculaire de plusieurs dizaines de mètres. Viens a battu une défenseuse de vitesse pour arriver première au ballon, puis elle l’a botté sur réception, trompant la gardienne néo-zélandaise. Un but que vous reverrez dans les compilations des plus beaux jeux du mois.

« Évelyne m’a rendu la vie facile. Elle bouge bien dans le haut du terrain. J’ai juste vu sa main, et elle est partie à courir. Sa finition, dans l’angle qu’elle avait, était formidable », a commenté Jessie Fleming aux médias sur place.

Évelyne Viens a failli en ajouter un autre, dans les arrêts de jeu, en détricotant sa couverture avec un petit crochet. Du travail minutieux. Son tir s’est toutefois retrouvé dans les gants de la gardienne.

Je veux bien croire qu’Évelyne Viens a des carences en défensive. C’est d’ailleurs le lot de bien des attaquants. Sauf que lorsque ces joueurs font reculer les dernières lignes adverses, qu’ils attirent deux défenseurs vers eux et qu’ils font la différence en comptant les buts les plus importants, insérons-les dans la formation. Dans la dernière année, Viens a fait le plein de confiance avec son club, à Rome. Elle joue avec aplomb. Elle est dans sa zone. Le Canada doit en tenir compte, et lui donner plus de temps de jeu.

PHOTO THAIER AL-SUDANI, REUTERS Les deux buteuses du match pour le Canada, Cloé Lacasse et Évelyne Viens

Avec cette victoire, les Canadiennes récoltent trois gros points, qui les placent en très bonne position pour accéder au tour éliminatoire. Mais les conserveront-ils ? Plus tôt cette semaine, le bruit courait que la Nouvelle-Zélande pourrait déposer un protêt en lien avec l’histoire d’espionnage de ses entraînements par Canada Soccer. En conférence de presse la veille de la partie, mercredi, le chef du sport du Comité olympique canadien, Éric Myles, a reconnu que c’était une possibilité.

Journaliste : « Il semble que la Nouvelle-Zélande a déposé une plainte pour que le Canada n’obtienne pas de point dans l’éventualité d’une victoire. Est-ce bien le cas ? »

Éric Myles : « C’est ce qu’on comprend. Est-ce que c’est une plainte officielle encore ? On ne le sait pas. Dans les échanges qu’on a, c’est ce qu’on entend. C’est dans leur droit. Il pourrait peut-être y avoir un protêt à la suite de la partie. »

Au moment de la publication de cette chronique, les organismes sportifs néo-zélandais n’avaient pas encore publicisé leurs intentions. En parallèle, la Fédération internationale de football poursuit son enquête sur les actes d’espionnage de Canada Soccer.

Une autre intrigue à suivre dans les prochains jours.