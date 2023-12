En janvier 2019, j’ai publié un palmarès des 17 meilleurs hockeyeurs québécois de 17 ans, comme établi par une trentaine de dépisteurs, entraîneurs et observateurs du hockey junior. L’objectif, c’était de prendre un polaroïd des forces du moment, puis de le revisiter, cinq ans plus tard.

Nous y voici.

Et puis ? Comme le hockey est un sport à développement tardif, j’anticipais de grands écarts. Je pensais que les blessures, les amours et la découverte de nouveaux champs d’intérêt allaient chambouler le classement. Pas tant, finalement. Les meilleurs de l’époque sont encore les meilleurs d’aujourd’hui, presque dans le même ordre, surtout au sommet.

Deux joueurs qui n’étaient pas dans le palmarès ont toutefois fait mieux que prévu, en atteignant la LNH. Qui ? Réponse ci-dessous.

1. Alexis Lafrenière, Rangers de New York (LNH)

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Alexis Lafrenière célèbre un but avec son coéquipier Artemi Panarin.

Choix unanime de nos experts en 2019, il reste incontestablement le meilleur joueur du groupe aujourd’hui. Depuis ses débuts dans la LNH, en 2020, sa moyenne de points par match a augmenté chaque saison. Cette année, malgré un temps de jeu limité en supériorité numérique (30 minutes), il est déjà rendu à 15 points. Une première saison de 30 buts est à sa portée.

Matchs dans la LNH : 266 (saison et séries éliminatoires)

2. Jakob Pelletier, Flames de Calgary (LNH)

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Jakob Pelletier

À l’écart du jeu pour plusieurs mois à la suite d’une opération à une épaule. Dommage. Il venait de s’établir dans la LNH, après avoir réussi 99 points en 101 parties dans la Ligue américaine. Si les Flames procèdent à une reconstruction, Pelletier profitera d’occasions en attaque.

Matchs dans la LNH : 24

3. Samuel Poulin, Penguins de Wilkes-Barre/Scranton (LAH)

Ce choix de premier tour des Penguins de Pittsburgh n’a pas encore réussi à percer comme titulaire dans la LNH. L’hiver dernier, il a pris une pause du hockey pour prendre soin de sa santé mentale. Cet automne, c’est une blessure au bas du corps qui l’empêche de jouer. Malgré tout, le jeune attaquant reste l’un des meilleurs espoirs des Penguins, l’équipe avec la moyenne d’âge la plus élevée de la LNH.

Matchs dans la LNH : 3

4. Nathan Légaré, Rocket de Laval (LAH)

Acquis par le Canadien dans la transaction de Mike Hoffman et Jeff Petry. Formidable compteur dans la LHJMQ, Légaré est plus effacé dans la LAH. Cette saison, il connaît ses meilleurs moments en infériorité numérique. Ses trois buts ont d’ailleurs tous été marqués à court d’un homme.

5. Alex Beaucage, Eagles du Colorado (LAH)

Des fractures à deux vertèbres et une opération à une épaule ont ralenti sa progression. Compteur redoutable dans la LHJMQ, il a été limité à 13 buts en 114 parties avec le club-école de l’Avalanche du Colorado.

6. Maxence Guenette, Senators de Belleville (LAH)

Une belle histoire. Ce défenseur repêché au septième tour a vu ses efforts récompensés, en avril, lorsque les Sénateurs d’Ottawa l’ont rappelé pour un match. Il continue de montrer des signes de progression cet automne, avec 14 points en 19 parties, pour le deuxième rang des marqueurs du club-école des Sénateurs.

Match dans la LNH : 1

7. Xavier Parent, Devils d’Utica (LAH)

Ce petit attaquant est le meilleur marqueur du club-école des Devils, avec 15 points en 18 parties. Des statistiques d’autant plus impressionnantes que Parent est une recrue, et qu’il n’a jamais été repêché.

8. Xavier Simoneau, Rocket de Laval (LAH)

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Xavier Simoneau

Un autre petit attaquant qui améliore son portfolio dans la Ligue américaine. Un leader qui prêche autant par la parole que par l’effort. J’ai prédit il y a quelques semaines que le Canadien allait le rappeler d’ici la fin de la saison. Je continue de croire en ses chances.

9. Sean Larochelle, Stingers de Concordia (U Sports)

Vous désirez voir du hockey beau, bon et pas cher ? La ligue universitaire est une excellente option. Le circuit est rempli d’anciennes vedettes de la LHJMQ comme Larochelle, vainqueur de la Coupe du Président avec les Tigres de Victoriaville. Il étudie aujourd’hui en économie.

10. Brooklyn Kalmikov, Mariners du Maine (ECHL)

L’hiver dernier, il a terminé au deuxième rang des marqueurs des Nailers de Wheeling, dans l’ECHL, un circuit de troisième division. Ses succès lui ont valu une courte audition dans la LAH. Cette saison, il est de retour dans l’ECHL avec une autre formation, les Mariners du Maine.

11. Christopher Merisier-Ortiz, Lions de Trois-Rivières (ECHL)

Après deux saisons d’aller-retour entre la LAH et l’ECHL dans l’organisation des Penguins de Pittsburgh, le voici de retour au Québec, avec les Lions de Trois-Rivières.

12. Alexander Campbell, Huskies de Northeastern (NCAA)

Cet ancien élève des collèges Sainte-Anne et Stanstead a préféré un parcours universitaire à la LHJMQ. Pour sa dernière saison dans la NCAA, il est passé de Clarkson à Northeastern, où il est le meilleur marqueur de son équipe. Ses droits appartiennent aux Predators de Nashville, qui l’ont repêché au troisième tour.

13. Mathieu Bizier, Stingers de Concordia (U Sports)

À sa deuxième saison dans le circuit universitaire, l’étudiant en thérapie du sport est l’un des meilleurs attaquants de Concordia, avec près d’un point par match.

14. Fabio Iacobo, Redbirds de McGill (U Sports)

L’ex des Tigres de Victoriaville et des Remparts de Québec s’est joint aux Redbirds de McGill comme troisième gardien en 2022. Cette saison, il partage le filet avec un autre ancien de la LHJMQ, Alexis Shank, tout en étudiant au bac en éducation physique et à la santé.

15. Jacob Gaucher, Phantoms de Lehigh Valley (LAH)

L’ancien capitaine du Drakkar de Baie-Comeau a tiré parti d’une très bonne première saison professionnelle dans l’ECHL, l’hiver dernier, pour obtenir une promotion dans la LAH cette année. Il vient d’ailleurs tout juste d’inscrire son premier point dans cette ligue, samedi dernier.

16. Thomas Pelletier, Aigles bleus de l’Université de Moncton (U Sports)

L’Université de Moncton a toujours fait une belle place aux francophones de la LHJMQ qui désirent poursuivre leur carrière après leur stage junior. Pelletier fait partie de la quinzaine de Québécois au sein de la formation.

17. Jérémy Jacques

Selon ses comptes sur les réseaux sociaux ainsi qu’un répertoire des employés du gouvernement, il étudie au Collège de la garde côtière canadienne.

Deux grands oubliés

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Devon Levi

Devon Levi et Louis Crevier. Aucun des deux n’avait alors reçu de vote. À la défense des panélistes, Levi disputait alors une troisième saison avec les Lions du Lac Saint-Louis, dans le midget AAA, et Crevier n’avait encore marqué aucun but dans la LHJMQ. Depuis, Levi a gagné l’or au Championnat du monde junior ainsi qu’au Championnat du monde senior, en plus d’avoir été sélectionné au sein de l’équipe olympique canadienne aux Jeux de Pékin. Il a eu une audition de 16 matchs avec les Sabres de Buffalo, et il garde maintenant les buts des Americans de Rochester (LAH). Crevier, un défenseur format géant, a disputé son premier match avec les Blackhawks de Chicago le week-end dernier.