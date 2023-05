Il y a quelques semaines, les partisans du Canadien rêvaient d’un doublé historique. Dans ce scénario, le Tricolore gagnait deux fois à la loterie, et repêchait Connor Bedard et Adam Fantilli avec ses deux choix de premier tour.

Ça n’arrivera pas.

Le CH repêchera plutôt au 5e rang, puis quelque part entre le 29e et le 32e rang, si les Panthers de la Floride atteignent la demi-finale. Ça reste de très bonnes options. Après, est-ce que ça valait vraiment la peine de célébrer les buts de l’adversaire et de maudire les meilleures performances du Canadien sur les réseaux, pour finalement en arriver là ? Si le chapeau vous fait, je vous invite à y réfléchir. Avant la prochaine saison, mettons…

Le Canadien poursuivra donc sa reconstruction sans Connor Bedard. Sans Adam Fantilli. Probablement sans les centres Leo Carlsson et Will Smith non plus. Les Blue Jackets de Columbus et les Sharks de San Jose, qui repêchent tout juste avant le Canadien, ont des besoins immédiats à cette position. Que feront Jeff Gorton et Kent Hughes, avec le cinquième choix ? Tout indique qu’ils devront prendre l’une des décisions les plus marquantes de leur mandat.

Repêcher Matveï Michkov.

Ou pas.

Ce sera un débat clivant. Peut-être autant que celui entourant la sélection de Juraj Slafkovsky, l’été dernier. C’est que la réponse de la direction du Canadien aura des conséquences importantes sur le plan de l’organisation.

Michkov est un hockeyeur exceptionnel. Vraiment. La saison dernière, à seulement 18 ans, il était le meilleur joueur de son club dans la KHL. Sa production offensive, dans les tournois internationaux, est également renversante. À la Coupe Hlinka-Gretzky, en 2021, il a inscrit neuf buts et quatre mentions d’aide en seulement cinq parties. Un record dans l’histoire du tournoi. C’était quatre points de plus qu’un autre surdoué d’un an son aîné.

Juraj Slafkovsky.

Alors, la grande question : si Michkov est si talentueux, pourquoi serait-il encore disponible au cinquième rang ?

Parce qu’il est russe. Parce qu’il est sous contrat avec le club de Saint-Pétersbourg jusqu’en 2026. Parce que son père vient d’être retrouvé mort dans des circonstances nébuleuses. Parce qu’il pourrait être forcé de faire son service militaire. Parce que personne ne sait vraiment quand ni comment Michkov pourra quitter son pays pour l’Amérique du Nord, dans le contexte géopolitique de la guerre en Ukraine.

C’est pourquoi, au cinquième rang, le Canadien risque de se retrouver dans un nouveau jeu de hasard. Quitte ou double. Ou bien il se retire du derby Michkov et sélectionne un espoir moins excitant, mais certain de jouer dans la LNH. Ou bien il prend un risque, fonce et sélectionne l’attaquant russe – avec le risque de s’en priver pendant plusieurs années, voire de gaspiller un cinquième choix au repêchage en pleine reconstruction.

« Michkov est certainement un cas spécial », a commenté lundi soir le directeur général du Canadien, Kent Hughes. « On va faire nos devoirs. [Au-delà] qu’il soit Russe ou qu’il soit sous contrat pour les années futures, il faudra déterminer quelle sorte de joueur [il est], quelle sorte de caractère [il a] et comment il se compare aux autres options qu’on pense avoir au cinquième choix. »

Un travail difficile. C’est que l’accès aux espoirs russes est limité depuis un an. Je rappelle que la Russie est bannie des compétitions internationales en raison de son rôle dans la guerre en Ukraine, et qu’elle n’a pas participé au dernier Championnat mondial junior.

Le Canadien osera-t-il sélectionner Michkov ?

Puisque le club désire redevenir compétitif plus tôt que tard, je crois qu’au cinquième rang, il préférera une valeur sûre à Michkov. Ensuite, si les autres équipes font aussi l’impasse sur l’attaquant russe, le CH pourra toujours tenter d’améliorer le rang de sa deuxième sélection, et repêcher Michkov sans risque de nuire à sa reconstruction. Si seulement les Panthers n’avaient pas causé la surprise en séries, et que leur choix refilé au Canadien était resté au milieu du premier tour…

Un mot en terminant sur la loterie. Je l’ai souvent écrit, je déteste le système actuel, qui encourage la destruction volontaire – le fameux tanking. C’est le comble du comportement antisportif. Les Blackhawks de Chicago ont une fois de plus prouvé l’efficacité de cette stratégie en saccageant leur formation, puis en gagnant le gros lot.

C’est honteux. Déplorable. Dégoûtant.

Le repêchage de la LNH doit réfléchir à un nouveau modèle qui récompensera le travail et la combativité, plutôt que le cynisme et la médiocrité.