Des exploits, des défaites, des controverses, des nouveautés... Retour sur l’année 2022 en 25 moments forts.

1. Deux immenses disparus

Ils nous ont quittés coup sur coup. Le 15 avril, le fabuleux Mike Bossy est mort à l’âge de 65 ans. Une semaine plus tard, le légendaire Guy Lafleur s’est éteint à l’âge de 70 ans. Le Québec a ainsi dit adieu à deux des plus grands athlètes de son histoire. Des jours tristes, certes, mais qui ont aussi mis en lumière toute la joie que ces deux immenses joueurs nous ont apportée.

2. Le retraité suisse

On attendait la nouvelle depuis longtemps, mais on a tout de même ressenti un choc lorsqu’elle est tombée : Roger Federer a mis fin à son illustre carrière, marquée par des succès étincelants, mais surtout par une grâce de tous les instants, sur le court comme dans ses interactions publiques.

3. Le retraité québécois

Son parcours inspirant, marqué par l’obtention de six médailles olympiques, a marqué nos esprits. Charles Hamelin est un grand parmi les grands. Aux Jeux de Pékin, il a transformé ses adieux olympiques en feu d’artifice en montant sur la plus haute marche du podium avec ses coéquipiers du relais 5000 m.

4. Le retraité américain… de retour !

En février, Tom Brady a annoncé sa retraite après avoir remporté sept titres du Super Bowl. En mars, il a annoncé son retour au jeu pour sa 23e saison. Dans un sport aussi rude, c’est un exploit quasi inimaginable. Moins dominant que lors des années passées, on saura à la fin du calendrier s’il s’est agi pour lui de la « saison de trop ».

5. La championne

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Philip Poulin

Marie-Philip Poulin a conduit l’équipe canadienne à la médaille d’or du hockey féminin aux Jeux de Pékin. Cela lui a valu le titre d’athlète par excellence au Canada, un honneur pleinement mérité. Aucune hockeyeuse n’avait encore remporté cette prestigieuse récompense. Elle a ensuite brisé un plafond de verre chez le Canadien en étant nommée consultante au développement des joueurs.

6. La fin du rêve

Lorsque le baseball majeur a écarté l’idée d’une équipe en garde partagée Tampa Bay-Montréal, le rêve du retour d’une équipe au Québec a pris fin. L’espoir aura duré une dizaine d’années. Mais au bout du compte, Stephen Bronfman et son groupe ont réalisé que l’affaire ne tenait pas la route financièrement. Les Expos ne reviendront jamais.

7. La pire fédération sportive au Canada…

Ils ont mis du temps à comprendre, mais au moins, les principaux dirigeants de Hockey Canada ont finalement démissionné. Ces gens nous ont offert un triste spectacle durant des mois et ont fait un tort immense au sport dont ils avaient la garde. Bravo à la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, d’avoir maintenu la pression sur eux.

8. … et la deuxième !

Soccer Canada ne s’est guère illustré, notamment en organisant un match préparatoire de l’équipe nationale masculine contre l’Iran. Devant le tollé de protestation, notamment celles du premier ministre Justin Trudeau, l’affaire a dû être annulée. Sans compter l’épineux dossier des compensations versées aux joueurs et joueuses qui représentent le pays sur la scène internationale. Le soccer d’élite a fait des bonds de géant au Canada, mais la fédération peine à s’ajuster à ce changement. On l’a aussi vu avec des relations de presse profondément déficientes.

9. Le nouveau président

Le CF Montréal a vu juste en confiant la présidence de l’équipe à Gabriel Gervais. L’ancien joueur, devenu un excellent gestionnaire, a adouci l’image de l’organisation, malmenée par les affreuses décisions de l’administration précédente. Les défis demeurent néanmoins nombreux. Comment augmenter la notoriété de l’équipe quand de bons joueurs sont vendus à des clubs européens ? Oui, le CF empoche des compensations en argent. Mais les fans n’achètent pas des billets pour applaudir le bilan financier.

10. Finir la saison en force

PHOTO THOMAS COEX, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Félix Auger-Aliassime (au centre)

Voilà la réussite de Félix Auger-Aliassime cet automne. Il a remporté trois victoires consécutives dans des tournois intérieurs, en plus d’agir comme général de la victorieuse équipe canadienne en finale de la Coupe Davis. Impressionnant.

11. La fin d’une époque

Après plus de 20 ans, Eugène Lapierre a quitté la direction du grand tournoi de tennis annuel au parc Jarry. À travers tous les changements survenus dans l’industrie du sport professionnel, il a gardé le cap avec panache. Montréal peut lui dire merci. On s’ennuiera de ses points de presse toujours intéressants.

12. Le 50e anniversaire

Les héros de la Série du siècle avaient prévu des festivités hors du commun pour souligner le 50e anniversaire de la victoire des meilleurs joueurs de hockey canadiens face à leurs rivaux soviétiques en 1972. L’agression russe en Ukraine a empêché la tenue de grandes retrouvailles entre joueurs des deux camps. Ce qui n’a pas empêché de belles célébrations au Canada.

13. Conflit au golf

Qui aurait imaginé que le golf professionnel connaîtrait pareils déchirements en 2022 ? L’arrivée du circuit LIV Golf, financé par des intérêts saoudiens, a provoqué un conflit majeur avec la PGA. Accusations, contre-accusations, les développements ont été nombreux. En analyse finale, les joueurs n’ont jamais reçu autant d’argent, peu importe le circuit dans lequel ils évoluent.

14. La résilience

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Maxence Parrot

Après avoir combattu un cancer, le planchiste Maxence Parrot a couronné son grand retour en remportant deux médailles aux Jeux de Pékin, l’une d’or et l’autre de bronze. « Il y a trois ans, j’étais sur mon lit d’hôpital », a-t-il dit aux journalistes après sa victoire en slopestyle. « Il fallait que je fasse 12 traitements de chimiothérapie. J’ai perdu mon cardio, mes muscles, mon énergie. » Maxence Parrot incarne la résilience.

15. Exploits en longue piste

Les patineuses canadiennes de longue piste ont accompli des exploits à Pékin. Ivanie Blondin, Valérie Maltais et Isabelle Weidemann ont remporté l’or en poursuite par équipes. Cette dernière a aussi gagné l’argent au 5000 m et le bronze au 3000 m. Cela lui a valu l’honneur de porter le drapeau du Canada à la cérémonie de clôture.

16. Novak et l’Australie

L’année a commencé avec le feuilleton Novak Djokovic, intercepté par les autorités à son arrivée à Melbourne en vue des Internationaux de tennis d’Australie. Refusant le vaccin contre la COVID-19, une condition alors essentielle pour un visiteur voulant être admis dans ce pays, il a tenté de jouer de finesse d’une manière lamentable. Après quelques jours de détention et de rebondissements judiciaires, Djokovic a quitté le territoire australien. Pas question pour lui de participer à l’effort collectif contre la pandémie.

17. Un triste dirigeant

Gianni Infantino, président de la FIFA, a rencontré les journalistes au début de la Coupe du monde de football au Qatar. Mon collègue Alexandre Pratt, qui était présent, a écrit n’avoir jamais assisté à une conférence de presse aussi « absurde ». Infantino s’est lancé dans une défense tous azimuts du Qatar, un pays où les travailleurs étrangers ont bâti les stades dans des conditions misérables. « Crucifiez-moi, a-t-il dit. Ne critiquez pas le Qatar. »

Ouf ! comme dirait l’autre.

18. La déclaration

PHOTO ANTONIN THUILLIER, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’entraîneur du Canada John Herdman s’adressant à ses joueurs

En annonçant que le Canada allait botter le derrière des Croates avant l’affrontement en Coupe du monde entre les deux pays, John Herdman s’est montré un peu trop enthousiaste. Mais dans les faits, cette déclaration du coach canadien n’a rien changé à cette défaite sans appel. La Croatie était trop forte pour le Canada et sa troisième place au classement final l’a bien démontré.

19. La sensation

À l’âge de 19 ans, l’Espagnol Carlos Alcaraz a remporté les Internationaux des États-Unis et terminé la saison au premier rang du classement mondial. Ce jeune homme a pris le tennis d’assaut et son style spectaculaire lui vaut des fans aux quatre coins du monde.

20. L’humaniste

La Polonaise Iga Świątek a remporté Roland-Garros et les Internationaux des États-Unis, en plus d’occuper le premier rang mondial. Elle utilise aussi sa tribune pour manifester sa solidarité avec l’Ukraine, pays voisin du sien.

21. De l’expérience ? Pourquoi au juste ?

Martin St-Louis n’avait jamais dirigé d’équipe de haut niveau avant de s’installer derrière le banc du Canadien. Il a vite démontré que l’expérience en coaching n’est pas une condition essentielle pour connaître du succès comme entraîneur dans la LNH. Une solide tête de hockey, un don de communicateur et une capacité d’écoute font aussi l’affaire.

22. De l’action en juillet

Pour la première fois depuis 2009, le repêchage de la LNH a eu lieu à Montréal cette année. Le CH, détenteur du premier choix, a causé une surprise en choisissant le Slovaque Juraj Slafkovsky.

L’équipe a aussi conclu deux transactions qui lui ont permis d’accueillir l’attaquant Kirby Dach, des Blackhawks de Chicago. Bref, l’action n’a pas manqué et on a bien senti l’impact de la nouvelle direction. Le CH a aussi respecté sa tradition en levant le nez sur les joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le plus longtemps possible.

23. Deux géants

PHOTO NATACHA PISARENKO, ASSOCIATED PRESS Lionel Messi et Kylian Mbappé

Le premier, l’Argentin Lionel Messi, est âgé de 35 ans ; le second, le Français Kylian Mbappé, en a 24. Ces deux géants ont offert un grand spectacle durant la Coupe du monde de football, dont la finale a constitué un immense moment de sport.

24. Le chandail du CH

De la publicité sur le chandail du CH. La pression en ce sens était forte depuis longtemps, mais sa concrétisation représente tout de même un certain choc. Une autre preuve que le sport professionnel ne recule devant rien pour engranger un dollar supplémentaire.

25. Le retour du Grand Prix

Après avoir été annulé en 2020 et en 2021 en raison de la pandémie, Montréal a retrouvé son Grand Prix du Canada dans l’île Notre-Dame. La Formule 1 n’a jamais été aussi populaire et ses dirigeants peuvent remercier Netflix, qui a augmenté le nombre de fans avec ses émissions sur les coulisses de cet univers souvent fascinant.