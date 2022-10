(St. Louis) Vous aimez les statistiques improbables ? Celles qui font exploser votre cerveau ? En voici une qui coche toutes les cases.

Dans ses 26 premières périodes cette saison, Christian Dvorak n’avait inscrit aucun but. Dans sa 27e, il en a réussi trois – en trois tirs ! Son premier tour du chapeau dans la Ligue nationale a permis au Canadien de vaincre les Blues de St. Louis 7-4, samedi, dans une partie où la défensive ne fut qu’une arrière-pensée.

Fidèle à lui-même, Christian Dvorak a célébré son exploit sobrement. Après son troisième but, compté lors d’un dégagement dans un filet désert, « il est juste resté dans le coin et n’a rien fait ! » s’est étonné Juraj Slafkovsky. « Moi, j’aurais célébré [rires]. Mais bon, c’est D-Vo. J’ai vraiment aimé ça. »

Le vétéran n’était pas plus exubérant dans le vestiaire après la rencontre. Lorsqu’un journaliste lui a demandé comment il se sentait d’avoir réussi son premier tour du chapeau en carrière, Dvorak a simplement répondu : « C’est bien. C’était passé proche quelques fois avant, mais c’est bien fois d’avoir pu me rendre jusqu’au bout, je pense. »

Martin St-Louis, lui, était content de voir les efforts de son joueur de centre être enfin récompensés. Il était également satisfait de la production de son équipe en supériorité numérique. Deux buts en trois occasions, dont un de Juraj Slafkovsky. Si le Canadien veut rester dans la course aux séries, cette saison, il aura besoin de plus de buts en surnombre, et d’une attaque plus diversifiée. Car avant le tour du chapeau de Dvorak, Nick Suzuki et Cole Caufield étaient les responsables de près de la moitié des buts cette saison (11 sur 24).

Le duo dynamique a connu un autre match costaud, samedi, avec trois buts. Et des beaux, en plus. Un effort supplémentaire de Suzuki a mené au premier but de Caufield. Sur le second, Suzuki a servi une passe latérale sublime à son coéquipier, caché dans l’enclave derrière les défenseurs adverses. Une passe que Caufield a qualifiée d’« épeurante », et que vous reverrez en boucle dans les jeux de la semaine.

PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS Ryan Suzuki (14) et Cole Caufield (22) en mai 2021

Ces deux-là progressent rapidement ensemble. Ils sont complices comme Han Solo et Chewbacca. Complémentaires comme Woody et Buzz Lightyear. Inséparables comme Fox Mulder et Dana Scully. D’ailleurs, dans le vestiaire, ils sont assis côte à côte. Il faudra leur trouver un surnom.

Des idées ?

Mon collègue Guillaume Lefrançois propose un amalgame de leurs prénoms. Nicole. J’aime bien. Si vous pensez avoir trouvé mieux, écrivez-moi.

Nicole, donc, était flanqué d’un nouvel ailier samedi, Kirby Dach. Ce dernier s’est bien débrouillé. Il fut plus efficace qu’au centre, où il perd trop de mises au jeu. Peut-être son avenir à moyen terme se trouve-t-il dans un rôle de soutien, aux côtés de Caufield et Suzuki.

Ce n’était pas le seul changement dans la formation. Jonathan Drouin, Evgenii Dadonov et Rem Pitlick furent tous les trois retranchés, au profit de Joel Armia, Michael Pezzetta et Juraj Slafkovksy.

Armia et Pezzetta n’ont pas fait la différence. Même que Pezzetta en a arraché, à l’aile de Jake Evans. Pas sûr qu’il ait marqué des points auprès de ses patrons. Mais Slafkovsky, lui, a pleinement profité de ses opportunités. « Il a connu son meilleur match de la saison, a indiqué St-Louis. Pas parce qu’il a marqué. Pas parce qu’il a joué en avantage numérique. Juste parce qu’à sa chaque présence, il s’est rendu sur les buts. Il a reçu une balle à circuit en supériorité numérique, et il en a profité. »