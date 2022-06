Les séries éliminatoires sont terminées, place à la saison morte. Au champ des possibles, où tout est toujours plus vert dans notre cour que dans celle du voisin. Une poignée de choix judicieux au repêchage, quelques vols sur le marché des transactions et hop, tous les clubs peuvent prétendre gagner la Coupe Stanley dans trois ans.

Or, trois ans, au hockey, c’est long. Que se raconteraient des partisans de 2019 et de 2022 s’ils se croisaient dans une machine à voyager dans le temps ? Retour dans le futur.

Ducks d’Anaheim

2019 : « Hampus Lindholm. Brandon Montour. Josh Manson. Cam Fowler. Dans trois ans, on aura une des meilleures défenses de la ligue. »

2022 : « Ou pas. »

Coyotes de l’Arizona

2022 : « La bonne nouvelle ? Les Coyotes sont toujours en Arizona. La mauvaise ? Il reste juste 5000 sièges dans l’aréna. »

Bruins de Boston

2022 : « Te souviens-tu, en 2019, quand on a atteint la finale après une saison de 107 points ? »

2019 : « Bien sûr ! »

2022 : « Eh bien, on a fait autant de points cette saison. Sauf que cette fois, on a congédié notre entraîneur-chef. »

Sabres de Buffalo

2019 : « Jack Eichel. Rasmus Dahlin. Sam Reinhart. Alex Nylander. Casey Mittelstadt. Dylan Cozens. La reconstruction est terminée. Maintenant, à nous la Coupe ! »

2022 : « Comment te dire… »

Flames de Calgary

2019 : « Sean Monahan vient de faire 82 points. Enfin un centre d’élite à Calgary. Impossible qu’il parte. »

2022 : « C’est vrai, il est inéchangeable. Mais pour d’autres raisons. »

Hurricanes de la Caroline

2022 : « Deux gars sur notre quatrième trio nous ont coûté près de 8 millions cette saison. »

2019 : « Ben voyons donc. Qui ça ? »

2022 : « Max Domi et Jesperi Kotkaniemi. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Jesperi Kotkaniemi

Blackhawks de Chicago

2019 : « A-t-on trouvé notre gardien d’avenir ? »

2022 : « Prochaine question, s’il vous plaît. »

Blue Jackets de Columbus

2019 : « Avec Artemi Panarin, Sergei Bobrovsky, Pierre-Luc Dubois, Seth Jones, Cam Atkinson, Josh Anderson et Matt Duchene, l’avenir est prometteur. »

2022 : « Oui. Ailleurs. »

Avalanche du Colorado

2022 : « Ça va bien aller. »

2019 : « Pourquoi dis-tu ça ? »

2022 : « Tu vas comprendre. »

Stars de Dallas

2022 : « On s’est rendus à deux victoires de gagner la Coupe Stanley avec un gardien réserviste de 33 ans comme partant. »

Red Wings de Detroit

2019 : « Toujours aussi mauvais ? »

2022 : « Toujours aussi mauvais. »

Oilers d’Edmonton

2019 : « Avons-nous trouvé un nouveau gardien ? »

2022 : « Oui. »

2019 : « Oh là là ! C’est excitant. C’est qui ? »

2022 : « Mike Smith… »

PHOTO AMBER BRACKEN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Mike Smith

Panthers de la Floride

2022 : « On a gagné le trophée du Président, lalalère. »

2019 : « C’est sûr qu’avec Mike Hoffman et Evgenii Dadonov, ce sont 60 buts garantis. Ça aide. »

2022 : « … »

Kings de Los Angeles

2022 : « Marc Bergevin et Phillip Danault sont maintenant avec nous. Danault est même notre deuxième meilleur compteur. Le mieux ? On n’a rien cédé en retour ! »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Phillip Danault, en noir-blanc-gris

Wild du Minnesota

2022 : « Un de nos attaquants vient de connaître une saison de 108 points. »

2019 : « Zach Parise ou Eric Staal ? »

Canadien de Montréal

2022 : « L’été dernier, on a atteint la finale de la Coupe Stanley en remportant le titre dans l’Association de l’Ouest. »

2019 : « Tu veux dire de l’Est ? »

2022 : « Non, non, de l’Ouest. »

Predators de Nashville

2022 : « Kevin Fiala a inscrit 85 points cette saison. »

2019 : « Es-tu sérieux ? »

2022 : « Oui. Malheureusement, il n’était plus avec nous. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Kevin Fiala, du Wild du Minnesota

Devils du New Jersey

2019 : « On ne peut pas faire pire que la saison dernière. »

2022 : « … »

2019 : « On peut ? »

Islanders de New York

2022 : « Depuis 2019, malgré trois domiciles différents, on a atteint deux fois la demi-finale. Et on a quand même congédié notre entraîneur-chef. »

Rangers de New York

2022 : « Embaucher Artemi Panarin comme joueur autonome, acquérir Adam Fox contre trois fois rien et gagner la loterie du repêchage, ça ne change pas le monde, sauf que… »

Sénateurs d’Ottawa

2019 : « Qu’est-ce qui durera le plus longtemps : le règne des libéraux à Ottawa ou notre reconstruction ? »

2022 : « Notre reconstruction. C’est évident. »

Flyers de Philadelphie

2019 : « Avec Carter Hart, on est en voiture pour les 15 prochaines années. »

2022 : « Faudrait s’entendre sur le modèle de la voiture, par contre… »

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Carter Hart

Penguins de Pittsburgh

2019 : « Puis, comment se développent les jeunes ? »

2022 : « Les jeunes ? Quels jeunes ? »

Sharks de San Jose

2019 : « Ha ! Ha ! Ha ! On a tellement eu le meilleur sur les Sénateurs dans l’échange pour Erik Karlsson. »

2022 : « Je ne pense pas, non. »

Blues de St. Louis

2022 : « Te souviens-tu de Jordan Binnington ? »

2019 : « Celui qui vient tout juste de nous donner la Coupe ? »

2022 : « Ouais. Il est de retour comme réserviste – à 6 millions par saison. »

Lightning de Tampa Bay

2019 : « Les Jackets nous ont éliminés en quatre matchs de suite. Faut faire le grand ménage. »

2022 : « Fais confiance à Julien BriseBois. »

Maple Leafs de Toronto

2019 : « Avec John Tavares, Auston Matthews et Mitchell Marner, plus rien ne pourra nous arrêter. »

2022 : « Le Canadien souhaite prendre la parole. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Les joueurs du Canadien célèbrent un but de Paul Byron devant Auston Matthews.

Canucks de Vancouver

2022 : « En 2021, la COVID-19 nous a frappés durement. »

2019 : « La quoi ? »

2022 : « Par où commencer… »

Golden Knights de Vegas

2022 : « On a ajouté Jack Eichel, Mark Stone et Alex Pietrangelo. Mais notre meilleur marqueur reste le même qu’en 2019 : Jonathan Marchessault. »

Capitals de Washington

2019 : « Alexander Ovechkin va bien ralentir un jour, non ? »

2022 : « Je te rassure, ce jour n’est pas encore arrivé. »

Jets de Winnipeg

2019 : « Avec notre défense, je nous donne un an pour être champions. Au pire, deux. »

2022 : « Sais-tu quoi ? Reste donc en 2019. C’était pas mal mieux qu’aujourd’hui. »