(Tokyo) Après nos footballeuses la veille, c’était au tour de nos poloïstes, mardi, d’affronter les Américaines dans un match éliminatoire. On vous avait averti plus tôt cette semaine : ce ne sera pas facile pour les Canadiennes. Mais on n’avait pas prévu que ce serait aussi difficile.

Après une minute, c’était 0-1.

Après deux minutes, 0-2.

Après trois minutes, 0-3.

Après quatre minutes, 0-5.

L’entraîneur-chef David Paradelo a alors demandé un temps d’arrêt. Il a réuni ses joueuses sur le bord de la piscine et leur a parlé dans le casque de bain. Très, très fort. Vous avez dû l’entendre jusqu’à Montréal.

Que vous a-t-il dit, a-t-on demandé à Axelle Crevier ?

« De recommencer à zéro. De se réveiller […] Ç'a été mieux après. Par contre, c’est très difficile de recommencer à zéro quand tu tires de l’arrière de cinq buts. »

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE Joelle Bekhazi tente un tir contre les Américaines.

Même question, à Joelle Bekhazi.

« Il a juste [énuméré] tout ce qu’il ne fallait pas laisser rentrer. Les buts du centre, les drives, tout ça. Il n’y en a plus. On arrête ça, là. Tous les buts qu’on ne voulait pas donner, on les a [accordés] dès le début. »

Finalement, la version du coach lui-même.

« Fallait réveiller les troupes. C’était trop peu, trop tard. Ça aurait peut-être dû fait un peu plus tôt dans le match. On était sur les talons dès le début. On est meilleures que ça. On n’était pas prêtes pour commencer la partie de cette manière-là. »

Après cet électrochoc, ça s’est (un peu) replacé. Les Canadiennes ont même blanchi les Américaines en troisième période. Sauf que le déficit était insurmontable. Pointage final : États-Unis 16-Canada 5.

Cette défaite met fin aux espoirs de médaille pour le Canada, qui disputera maintenant des deux matchs de classement. C’est dommage pour ces athlètes dévouées, qui souhaitaient une meilleure conclusion à leur expérience olympique, ainsi qu’à leur tournée mondiale de 92 jours. Mais tout n’est pas perdu pour autant.

Au cours du dernier mois, le water-polo féminin a profité de sa plus belle vitrine au Canada depuis les Jeux d’Athènes, en 2004. Les membres de l’équipe nationale espèrent avoir inspiré des milliers de jeunes filles, partout à pays, à devenir de futures poloïstes.

« Le fait qu’on soit ici, c’est énorme, croit Joelle Bekhazi. Tous les superfans à la maison qui écoutent tous nos matchs, à 2 h du matin – même eux, ils sont heureux de voir que notre sport soit à la télé. C’est un sport tellement beau. Il inclut [les règles de] tellement d’autres sports – le soccer, le handball, la crosse. C’est juste beau à voir ! »