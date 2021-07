Chroniques

Kylie Masse sous le record olympique – en argent

(Tokyo) Kylie Masse a fait une course remarquable. Vraiment. La nageuse canadienne s’est élancée comme un Maglev, ce train japonais qui bat tous les records de vitesse. Ses 50 premiers mètres furent les plus rapides de sa carrière. Cinquante mètres plus loin, elle a arrêté le chrono à 57,72 secondes. Son deuxième temps à vie en compétition. Elle a même nagé sous le record olympique !