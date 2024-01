JUILLET

1er

C’est l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la LNH. Le propriétaire Geoff Molson préfère tempérer les attentes des partisans du CH : « Je ne sais pas si on va être acheteurs ou vendeurs, mais en tout cas, on peut vous vendre des câlins de Youppi ! », lance-t-il en éclatant de rire.

2

Le directeur général Kent Hughes affirme que le Canadien en est à l’an trois d’une reconstruction qui pourrait durer encore un an, ou deux, ou peut-être trois. « La bonne nouvelle là-dedans, c’est que notre bière à 20 piasses va seulement augmenter de 50 cennes cette année », explique-t-il en souriant.

3

La direction du Canadien estime que le ménage à trois a assez duré, et Samuel Montembeault, Jake Allen et Cayden Primeau sont tous échangés. « Ça, c’est comme sur Waze : à un moment donné, tu attends l’autobus, et tout d’un coup, il y en a trois, et ensuite, il n’y en a plus ! », déclare Martin St-Louis, une comparaison que personne ne comprend.

4

La direction du CF Montréal se désole du peu d’intérêt que suscite l’équipe cette saison. Une promotion est donc lancée : les 5000 premiers spectateurs qui pourront nommer un joueur du club sans regarder leur téléphone en arrivant au stade Saputo recevront une bière.

AOÛT

2

Dans le but de créer de l’engouement, la direction du CF Montréal annonce un emprunt : Métal, la mascotte bleue du Canadien, sera dorénavant présente aux matchs du club. Mais cet élan d’enthousiasme tourne au vinaigre quand le CF Montréal reçoit une facture de 780 $ de la part du Canadien après le premier match. « Donc 195 $ X quatre heures de match, ça donne 780 $ et en plus, on ne les a mêmes pas facturés pour le kilométrage », explique Geoff Molson en riant.

4 Début de l’Omnium Banque Nationale à Montréal. En marge du tournoi, la finale du tournoi des célébrités oppose la fille de l’UQAM à la vapoteuse de Sunwing, qui avait précédemment défait la fille du département des cosmétiques chez Jean Coutu et la gérante du Dollarama des Halles d’Anjou.

9

Dans un geste surprise, les Pirates de Pittsburgh refusent de se présenter à Los Angeles pour y affronter les Dodgers. « Je ne vois pas à quoi ça sert, leurs trois premiers frappeurs font plus d’argent que la population de Pittsburgh en entier », explique le gérant Derek Shelton.

12

Des joueurs québécois de la LNH patinent dans un aréna de Boisbriand, dont Jonathan Marchessault. Le site « Dans le divan » annonce immédiatement une primeur : « Marchessault vu à Boisbriand, le CH INTÉRESSÉ ? »

SEPTEMBRE

10

Les premiers joueurs des Kings de Los Angeles débarquent à Québec, et se servent allègrement dans le Minibar de l’hôtel. « Il ya une couple de gars des Kings qui ont exagéré avec la bière à 12 $ et les peanuts à 15 $ le sac, alors je vous annonce que ça va coûter plus cher que prévu », explique François Legault.

11

Tournoi de golf du Canadien. Dans un élan d’enthousiasme, Jeff Gorton, VP exécutif du CH, affirme que le club espère jouer des matchs « importants » jusqu’en mars, et peut-être aussi lors de la première fin de semaine en avril. « Comme ça, en suivant le processus, on devrait jouer des matchs en juin autour de 2037 », explique-t-il avec optimisme.

12

Ouverture de la saison dans la NFL. Après avoir vu l’avenir lors d’une discussion avec une plante, Aaron Rodgers prédit une saison parfaite de 17-0 pour lui et les Jets de New York.

13

Autre source d’embarras pour la CAQ dans le dossier des Nordiques à Québec : on doit à nouveau admettre que ça va coûter plus cher que prévu. « Il y a des gars des Kings qui sont allés chez Ashton hier soir, et ils ont commandé de l’extra bacon sur leurs poutines… on ne pouvait pas prévoir ça », se désole François Legault, tout en brandissant la facture.

OCTOBRE

3

Pour leur premier match préparatoire à Québec, les Kings font jouer tous les joueurs de leur club-école, en plus de sortir Alexander Frolov de la retraite. Après le match, François Legault est dans tous ses états. « Avoir su que ça allait être de même, on aurait demandé au Canadien de venir ici gratis avec son club C comme dans le temps », soupire-t-il.

4

Le camp du Canadien bat son plein à Brossard. Martin St-Louis est optimiste, mais réaliste. « Dans le fond, dit-il, il ne nous manque pas grand-chose : un premier centre, un deuxième centre, deux ailiers à gauche, trois bons défenseurs, deux bons gardiens, et après, on va être en business », explique le coach.

6

Au lendemain du dernier match préparatoire des Kings à Québec, François Legault doit faire un constat d’échec. « Finalement, ça va coûter au moins 10 millions de dollars, admet le premier ministre. Avant de partir, les gars des Kings sont allés au Tigre géant pour s’acheter des friteuses à air, et ils ont mis ça dans leurs dépenses. »

9

Ouverture de la saison dans la LNH. Les Coyotes de l’Arizona hissent leur bannière de la Coupe Stanley devant une foule en délire de 212 personnes au Mullett Arena.

NOVEMBRE

1er

Les Dodgers de Los Angeles gagnent la Série mondiale. Shohei Ohtani est sacré joueur le plus utile et se voit remettre une voiture lors de la cérémonie d’après-match. « Dans mes rêves les plus fous, je n’ai jamais cru que j’allais pouvoir me payer une voiture un jour », explique-t-il au bord des larmes.

12

Les Kings de Los Angeles connaissent un début de saison épouvantable avec une fiche de 0-12-1 à leurs 13 premiers matchs. L’attaquant Phillip Danault croit savoir ce qui ne fonctionne pas. « La direction du club a acheté des bâtons en solde au Tigre géant à Québec… c’est ça que ça donne », explique-t-il en maugréant.

17

Match de la Coupe Grey à Vancouver. Marc-Antoine Dequoy va voir Shania Twain pendant le spectacle de la mi-temps pour lui suggérer de garder son anglais.

DÉCEMBRE

3

Juraj Slafkovsky n’a aucun but depuis le début de la saison, mais Martin St-Louis continue de prôner la patience. « Des fois, ça prend du temps, note l’entraîneur. Par exemple, on oublie que Picasso avait 20 ans quand il a amorcé sa période bleue et sa période rose, et ensuite, que c’est beaucoup plus tard, à l’âge de 56 ans, qu’il a créé sa célèbre œuvre Guernica. Faque c’est ça. »

7

Réunion des gouverneurs de la LNH. Pour enrayer la violence au hockey, les propriétaires du circuit suggèrent d’autoriser les joueurs à se lancer des chaises pliantes sur la tête. « On le voit dans la lutte professionnelle, les chaises pliantes, ça impose le respect et ça calme le jeu », soutient le commissaire Gary Bettman.

13

À l’approche du 30e anniversaire du Centre Molson/Bell, le Canadien propose à ses partisans un vote sur les meilleurs moments du club depuis cette période. De manière unanime, les fans choisissent la fois où Mike Cammalleri a été échangé entre deux périodes à Boston.

24

À la recherche d’un nouveau travail, Métal est embauché à la Place Versailles pour accueillir les enfants au village du père Noël. Il est congédié 30 minutes plus tard après avoir fait pleurer 39 enfants.