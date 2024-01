JANVIER

4

À la surprise générale, Taylor Swift débarque au Centre Bell, et fait savoir qu’elle a laissé Travis Kelce pour Michael Pezzetta. Après le match, Martin St-Louis se dit surpris de cette situation. « D’après moi, elle s’en allait à Kansas City, pis son Waze ne l’a pas fait sortir à la bonne place ! », commente-t-il en riant.

13

Les Oilers d’Edmonton sont au Centre Bell. Afin d’attirer l’attention de la Ligue nationale, François Legault se présente au match et informe Connor McDavid qu’il sera échangé sous peu aux Nordiques de Québec.

14

Premier week-end des séries dans la NFL. Aaron Rodgers avance qu’un vaste complot a empêché les Jets de New York d’obtenir une place en séries. « La NFL est secrètement dirigée par les Illuminati et si j’étais un arbre, est-ce que je serais un saule pleureur ? », demande-t-il aux voix dans sa tête.

28

Finales de conférence dans la NFL. Après mûre réflexion, Taylor Swift renoue avec Travis Kelce, et ce dernier marque deux touchés dans la victoire des Chiefs de Kansas City. Après le match, la chanteuse laisse cette déclaration sur son compte Instagram : « Qu’il fait bon être de retour à Kansas City ! À Montréal, j’ai voulu faire un câlin à la mascotte et elle m’a facturé 195 $. »

FÉVRIER

6

Dans un bref communiqué, la direction du Canadien fait savoir que le ménage à trois devant le filet du Canadien sera dorénavant un ménage à quatre. « Pour la modique somme de 195 $, tout partisan qui désire goaler une game au Centre Bell pourra vivre son rêve ! », écrit-on en toutes lettres. On précise que le stationnement n’est pas compris.

11

Les Jets de New York ne participent pas au Super Bowl, et Aaron Rodgers y voit un autre complot. « Les Jets n’ont pris part aux séries qu’à 6 reprises depuis le début du nouveau millénaire, et si on prend ce 6 et qu’on ajoute un autre 6 avec un autre 6, ça fait 666 », explique-t-il.

17

Jeff Petry est laissé de côté avant un match des Red Wings à Calgary. Pendant ce temps, sur les ondes de RDS, Norman Flynn affirme que Petry est le meilleur défenseur du Canadien depuis le début de la saison.

22

Ouverture des camps d’entraînement du baseball majeur. Le commissaire Rob Manfred affirme que son circuit pourrait procéder à une expansion d’ici 2075, ce qui pousse le site « Dans les officines » à pondre ce titre : « La MLB INTÉRESSÉE à Montréal ? »

MARS

1er

Deux heures avant le début d’un match contre les Coyotes, le propriétaire des Sénateurs d’Ottawa, Michael Andlauer, embauche Patrick Roy à titre de responsable du contrôle de la qualité. « Ce n’est pas bien compliqué, explique-t-il. Pour le moment, Jacques Martin est ici, par intérim, et ensuite, il ne le sera peut-être pas, ou peut-être le sera-t-il, qui sait, alors il faut prévoir les coups à l’avance, au cas où je décide de faire autre chose, mais peut-être pas. »

11

Ouverture de la saison du CF Montréal. À la demie, on constate déjà le décès d’un joueur, mais heureusement, ce mort revient à la vie quand un thérapeute du club l’asperge de spray magique sur les mollets.

16

Début des travaux exploratoires sur la surface de jeu du Stade olympique. « Comme ça, on va avoir une belle surface neuve pour accueillir de nouvelles rumeurs sur le retour des Expos pendant plusieurs années », se félicite la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, en point de presse.

17

Flairant la bonne affaire, François Legault annonce la création d’une nouvelle subvention afin d’attirer l’attention du baseball majeur. « On va verser 5 à 7 millions de dollars à Shohei Ohtani pour qu’il vienne faire des push-ups dans le garage du Stade, explique le premier ministre avec enthousiasme. Il faut que Montréal reste sur la mappe. »

AVRIL

1er

Dans un geste de trolling extrême, Gary Bettman annonce le retour des Nordiques, tout en indiquant que Connor McDavid sera bientôt échangé à Québec. Tout le monde la trouve drôle, sauf peut-être François Legault. « De 5 à 7 millions pour un poisson d’avril, me semble que c’est cher payé », finit-il par conclure.

10

En vue de la présentation de matchs de la Coupe du monde de soccer, les dirigeants de la FIFA exigent maintenant que tous les habitants de Vancouver et de Toronto se rendent disponibles 24 heures sur 24 afin d’aller chercher des repas pour les joueurs, leur faire du café, et aussi leur faire les ongles chaque matin.

16

Le Canadien conclut sa saison au Centre Bell avec une défaite de plus et est exclu des séries. « On s’attendait à ça cette saison, admet Martin St-Louis. Mais, je vais être honnête, on ne s’attendait pas à ce que l’équipe de marketing ramène Métal, par exemple. »

17

La mairie de Montréal est éclaboussée par un autre scandale : des membres de l’équipe de Valérie Plante auraient facturé des câlins de Youppi aux contribuables. En point de presse, Valérie Plante se confond en excuses. « Toute dépense de câlins et de mascotte que les citoyens se retrouveraient à payer, c’est inacceptable », a-t-elle déclaré.

MAI

1er

Dans la Ligue nationale de hockey, les séries battent leur plein. Les Maple Leafs de Toronto se rendent compte qu’ils n’ont pas de gardien.

13

Pour célébrer son anniversaire, P.K. Subban lance un livre choc, Qui a gagné l’échange de Shea Weber et pourquoi ce sont les Predators ?. Les ventes ne décollent pas tellement.

15

Ouverture du camp des Alouettes. Pour tenter d’attirer Taylor Swift et les Swifties, la direction du club fait une offre alléchante à Travis Kelce : un contrat de 300 000 $, un stationnement privé, et la possibilité de manger chaque semaine l’équivalent de son poids en poutine à la Banquise. Kelce fait dire qu’il va y penser.

16

Les Alouettes annoncent en grande pompe le retour de Blitz, leur énorme mascotte gonflable des années 2000. « En plus, pour seulement 195 $, Blitz peut aller chez vous et servir de trampoline aux enfants », explique-t-on dans le communiqué.

JUIN

1er Ouverture de la finale de la NBA. En entrevue, le commissaire Adam Silver déclare qu’en cas d’expansion, une vingtaine de villes pourraient être considérées. Le site « Dans le sous-sol de chez ma mère » accouche de ce titre : « La NBA et Montréal ? Une QUESTION DE TEMPS ? »

7

Début des festivités du Grand Prix de Montréal. Le Canadien annonce que pour 195 $, Youppi est disponible pour aller faire le plein d’essence pour vous.

9

Présentation du Grand Prix à l’île Notre-Dame. Lance Stroll remporte l’épreuve dans un anonymat presque aussi malaisant que la fois où il a été présenté à la foule du Centre Bell.

20

Les Coyotes de l’Arizona remportent la Coupe Stanley devant une salle comble de 4000 personnes. Le commissaire Gary Bettman se félicite de ce triomphe. « C’est un grand jour pour le hockey, joué là où il se doit, dans le désert », déclare-t-il.