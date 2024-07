Raptors de Toronto Un nouveau contrat de 5 ans et jusqu’à 270 millions pour Scottie Barnes

Scottie Barnes et les Raptors de Toronto se sont entendus sur les détails d’une prolongation de contrat de cinq ans et de 225 millions US qui pourrait grimper à 270 millions s’il atteint tous les barèmes de performance, a révélé une personne au fait du dossier à l’Associated Press, lundi.