(Los Angeles) Le sélectionneur de l’équipe américaine de basket masculin Steve Kerr, également entraîneur à succès des Golden State Warriors en NBA, a indiqué jeudi que les deux vedettes LeBron James et Stephen Curry avaient « hâte de jouer ensemble » pour la première fois aux Jeux olympiques de Paris.

Agence France-Presse

« Je pense que LeBron (James) et Steph (Curry) ont hâte de jouer ensemble. J’ai discuté avec eux, ils aiment cette idée de faire équipe après s’être affrontés au sommet pendant plusieurs années », a indiqué Kerr, entraîneur historique de Curry à Golden State, lors d’un point presse.

« Ils se complètent, Steph avec son jeu sans ballon (pour se démarquer) et LeBron pour accélérer en transition, c’est intéressant […] je pense qu’ils sont pressés d’explorer leurs possibilités, de voir ce qu’ils peuvent s’apporter. »

Les États-Unis visent un 5e titre olympique consécutif en basket masculin, et ont assemblé pour cela une nouvelle « dream team » autour de James et Curry, avec notamment Kevin Durant, Anthony Davis, Anthony Edwards, Jayson Tatum ou encore Joel Embiid.

PHOTO JED JACOBSOHN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Stephen Curry

Les joueurs ont rendez-vous le 5 juillet à Las Vegas pour un premier camp d’entraînement et un premier match amical contre le Canada le 10 juillet avant de s’envoler pour les Émirats arabes unis puis Londres et enfin le nord de la France, le premier tour de basket aux JO se disputant à Lille.

« Je me suis rendu compte que ce qui plaît aux joueurs c’est de faire équipe avec leurs adversaires habituels (en NBA), complète l’entraîneur. Ils ne sont plus la vedette de leur franchise, sur qui repose tout le poids du résultat et tout le stress, ils doivent travailler ensemble. Notre rôle avec le staff est de trouver un style et des systèmes pas trop complexes, par manque de temps, pour les mener au succès. »

« Notre effectif est une constellation de vedettes. Ce que j’aime c’est qu’ils en veulent encore plus, ajoute-t-il. Ils veulent l’or olympique, ils ont signé pour ça, et connaissent le challenge. La concurrence internationale est toujours plus forte, on devra se présenter à notre meilleur niveau. »

Interrogé sur la comparaison avec la « dream team » d’origine des Jeux de 1992 (Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird…), Kerr estime que les effectifs sont comparables, mais pas la concurrence qu’ils doivent affronter.

« Cette équipe (en 1992) n’a jamais été mise en danger. Notre effectif actuel est composé de futurs membres du Hall of Fame (NBA), mais nous devons affronter une tout autre adversité avec la Serbie, la France, l’Allemagne ou l’Espagne par exemple. »