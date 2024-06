(New York) Pour la deuxième année de suite, le premier nom appelé au repêchage de la NBA a été celui d’un Français.

Associated Press

Les Hawks d’Atlanta ont lancé la séance de 2024 en choisissant Zaccharie Risacher, un an après que les Spurs de San Antonio aient choisi Victor Wembanya.

Le Torontois Zach Edey, qui a brillé avec Purdue, a été repêché neuvième au total, par les Grizzlies de Memphis.

Alex Sarr, également Français, et Donovan Clingan, de l’Université du Connecticut, étaient aussi considérés comme de possibles premiers choix.

Athlète de six pieds neuf et 215 livres, Risacher a eu 19 ans le 8 avril.

La saison dernière, il a été nommé le meilleur jeune joueur du championnat de France.

On s’attend à ce qu’il se joigne à Trae Young, Dejounte Murray et Jalen Johnson pour former le noyau des Hawks.

Atlanta n’a pas remporté de série éliminatoire depuis une présence en finale de l’Est en 2021.

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE Alex Sarr

Sarr a été choisi deuxième, par les Wizards de Washington. La saison dernière, il jouait avec Perth en Ligue australienne.

Les Wizards ont montré le pire dossier de leur histoire la saison dernière (15-67).

Le club n’a pas franchi la deuxième ronde des séries depuis 1979.

La dernière fois où Washington a choisi au deuxième rang, l’organisation s’est tournée vers Wes Unseld, en 1968. Il a fini par mener le club à un championnat de la NBA.

Au troisième rang, les Rockets de Houston ont jeté leur dévolu sur Reed Sheppard, de l’Université du Kentucky.

La saison dernière, Sheppard a montré un taux de succès de 52,1 % pour les tirs de trois points.

Il a été le seul joueur de la NCAA avec au moins 145 passes, 80 vols et 75 tirs de trois points.

Houston a fait des progrès en 2023-24, amassant une fiche de 41-41 avec notamment Fred VanVleet, Dillon Brooks et le nouvel entraîneur Ime Udoka.

Lors des trois saisons précédentes, les Rockets n’avaient remporté que 17, 20 et 22 matchs.

Edey, qui fait sept pieds quatre, a été nommé le joueur de l’année dans la NCAA pour une deuxième année de suite.

À sa dernière saison avec les Boilermakers, il a récolté en moyenne 25,2 points et 12,2 rebonds. Purdue s’est incliné devant les Huskies en finale du March Madness.