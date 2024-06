PHOTO TERRANCE WILLIAMS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Un nouveau contrat de 5 ans et jusqu’à 270 millions pour Scottie Barnes

Scottie Barnes et les Raptors de Toronto se sont entendus sur les détails d’une prolongation de contrat de cinq ans et de 225 millions US qui pourrait grimper à 270 millions s’il atteint tous les barèmes de performance, a révélé une personne au fait du dossier à l’Associated Press, lundi.

Tim Reynolds Associated Press

L’ailier devrait parapher le pacte dès que la NBA lèvera le moratoire sur les nouveaux contrats le 6 juillet, a indiqué la personne souhaitant garder l’anonymat.

Le contrat entrerait en vigueur pour la saison 2025-26 avec un salaire de 39 millions la première année qui montra graduellement jusqu’à 51 millions en 2029-30.

Barnes touchera 10 millions pour la prochaine campagne, la dernière prévue à son contrat de recrue.

Les Raptors devraient construire l’équipe autour de Barnes au cours des prochaines années. Il a été nommé recrue de l’année en 2021-22 et a été invité au match des étoiles pour la première fois lors de la dernière saison.

Les statistiques de Barnes ont été en constante augmentation depuis ses débuts. Il a montré des moyennes de 19,9 points, 8,2 rebonds et 6,1 mentions d’assistance au cours de la dernière campagne, tous des sommets personnels.

La quatrième sélection au repêchage de la NBA en 2021 revendique des moyennes de 16,6 points, 7,4 rebonds et 4,7 mentions d’assistance en carrière.