(Los Angeles) Les Lakers de Los Angeles ont embauché JJ Redick à titre d’entraîneur-chef, selon ce qu’a révélé une personne au fait du dossier à l’Associated Press, jeudi.

Greg Beacham Associated Press

Cette personne a parlé sous le couvert de l’anonymat puisque les Lakers n’avaient pas encore fait d’annonce officielle. Le réseau ESPN a rapporté la nouvelle en premier.

Redick, qui a œuvré pendant 15 saisons comme garde dans la NBA, n’a aucune expérience comme entraîneur. Il dirigera dorénavant une organisation détentrice de 17 titres de la NBA, avec en tête d’affiche LeBron James, meilleur pointeur de l’histoire du circuit.

Après avoir été un tireur efficace du centre-ville pour six équipes de la ligue, Redick a pris sa retraite et s’est tourné vers une carrière devant les caméras avec ESPN. Il était dans l’équipe principale de diffusion de la récente finale entre les Celtics de Boston et les Mavericks de Dallas.

Redick a d’ailleurs rencontré les Lakers avant la fin de la finale et en a apparemment fait assez lors de cette entrevue pour mettre un terme au processus d’embauche, moins de deux semaines après que l’entraîneur de l’Université du Connecticut, Danny Hurley, eut refusé les avances des Lakers.

Redick remplace Darvin Ham, qui a été congédié après avoir mené les Lakers en séries deux fois et atteint la finale de l’Ouest en 2023. Il devient le huitième entraîneur-chef depuis le départ de Phil Jackson, en 2011, et le quatrième depuis que James s’est joint au club, en 2018.