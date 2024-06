(Los Angeles) Héros des Mavericks de Dallas qu’il a porté jusqu’en finale de la NBA, le magicien slovène Luka Doncic a su se relever de critiques lors d’une finale frustrante, mais est resté évasif sur sa participation à la qualification olympique de la Slovénie dans deux semaines.

Agence France-Presse

« Je ne veux pas parler de la suite. J’ai des décisions à prendre. Je veux être en meilleure santé », a lancé Doncic en conférence de presse après la rencontre.

La Slovénie est en effet engagée dans un tournoi de qualification pour les Jeux olympiques de Paris (26 juillet–11 août) en Grèce dans deux semaines (2–7 juillet). Demi-finalistes malheureux face à la France à Tokyo en 2021, les Slovènes devront notamment éliminer la Grèce de Giannis Antetokounmpo, ce tournoi faisant au moins un malheureux parmi les deux vedettes de la NBA.

Mais la déclaration de Doncic fait planer le doute sur sa participation, lui qui a dû gérer plusieurs blessures lors des séries éliminatoires, où ce magicien du basketball aura encore passé un cap, portant Dallas au sommet d’une association de l’Ouest pourtant très relevée, avec un effectif moins clinquant que plusieurs concurrents.

Doncic domine les classements totaux du joueur avec le plus de points, rebonds, passes et interceptions des phases finales, s’étant montré à la fois excellent gestionnaire et décisif dans les moments clefs.

Mais le Slovène n’a rien pu faire face au collectif des Celtics de Boston, malgré une production offensive de qualité.

Lors du match 3, il avait étalé toute sa frustration en étant sorti pour 6 fautes personnelles à 4 minutes de la fin d’une rencontre serrée, qui a tourné en faveur des Celtics.

Un match qui lui avait valu de vives critiques, notamment de la part de médias américains, pour son faible niveau défensif et son manque de concentration, lui qui conteste avec véhémence chaque décision arbitrale en sa défaveur.

« Personne ici n’est parfait. Fichez-lui un peu la paix », l’avait défendu son entraîneur Jason Kidd face à des critiques jugées « injustes ».

« Je n’ai pas été intelligent. On est en finale. Je me suis excusé auprès de mes coéquipiers, je ne pouvais pas leur faire ça », avait ensuite déclaré Doncic sur ESPN, avant de rebondir avec brio lors du match 4, le seul remporté par Dallas.

Maladroit au tir lundi (2 sur 9 de loin, pour 28 points tout de même), Doncic a assuré qu’ils se « battraient ensemble » la saison prochaine avec son coéquipier Kyrie Irving pour remporter un titre.