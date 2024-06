(Dallas) Il y a eu jusqu’à présent deux versions de Jayson Tatum pendant la finale de la NBA.

Tim Reynolds Associated Press

D’abord, la première version, qui ne réussit que 31,6 % de ses tirs du plancher (12-en-38), soit de loin le pire taux d’efficacité de tous les partants de cette série entre ses Celtics de Boston et les Mavericks de Dallas. Ensuite, la deuxième version, qui pointe au deuxième rang de la finale pour le total des rebonds et qui mène la série au chapitre des passes décisives.

En les additionnant, les Celtics semblent entièrement satisfaits de ce qu’ils voient de Tatum, comme d’habitude. La troupe de Boston détient une avance de 2-0 en finale à l’aube du troisième affrontement, mercredi soir à Dallas. La meilleure équipe de la NBA cette saison est donc à mi-chemin du 18e titre de son histoire.

« Je suis conscient que je dois être plus efficace, a déclaré Tatum, mardi. Je dois mieux tirer le ballon et je ne serais pas en désaccord sur ce point. Je ne laisse toutefois pas ça me déranger. J’essaie de toujours trouver des moyens d’avoir un impact lors d’un match et de dominer dans d’autres aspects du jeu. »

PHOTO STEVEN SENNE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jayson Tatum (avec le ballon)

Ce n’est pas une bonne idée d’entrer un peu trop en profondeur dans les statistiques de Tatum pendant cette série, ou même en ajoutant celles de la finale de la NBA en 2022, en raison de la taille de l’échantillon. Il n’a participé qu’à huit matchs de finale et ce n’est pas suffisant pour en tirer des conclusions.

Cela étant dit, même si son efficacité est surprenamment mauvaise – aucun joueur ayant tenté autant de tirs que Tatum en finale lors des 60 dernières années n’a affiché un pourcentage aussi faible –, il est sur le point de réaliser quelque chose d’historique. Si ses moyennes par match de 17 points, 10 rebonds et 8,5 passes décisives tiennent pour le reste de la série, il deviendrait le deuxième joueur de l’histoire à terminer la finale avec ces chiffres.

L’autre est LeBron James, qui a accompli l’exploit à quatre occasions.

« La critique, c’est la beauté ultime, a indiqué l’entraîneur-chef des Celtics, Joe Mazzulla. C’est un signe de respect ultime. J’aime vraiment la façon dont Jayson a géré ça. C’est simplement un témoignage de qui il est. »

C’est une bonne nouvelle pour les Mavericks d’avoir bien réussi à contrer Tatum lors des deux premiers duels.

La mauvaise nouvelle, bien sûr, c’est que ça n’a pas eu beaucoup d’importance. Tatum s’inscrit à la feuille de pointage par d’autres moyens et les Celtics ont remporté leurs deux premiers matchs à domicile pour amorcer la finale.

« Je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, a insisté l’entraîneur-chef des Mavericks, Jason Kidd. Tu tentes simplement de lui rendre les choses difficiles. C’est tout ce que tu peux faire. C’est de défendre le premier mouvement, le deuxième, le troisième et de contester son tir. Nos gars le font à un rythme élevé, en essayant de lui rendre la tâche difficile. »

PHOTO STEVEN SENNE, ASSOCIATED PRESS Jason Kidd

D’un point de vue d’efficacité, ces deux parties en finale constituent la pire séquence de deux matchs de Tatum cette saison. Il avait été légèrement meilleur à la mi-janvier, lorsqu’il avait présenté un pourcentage de 31,7 % contre les Nuggets de Denver et ensuite les Rockets de Houston.

Après cette petite série d’insuccès, Tatum avait marqué 39 points. Les Mavericks devraient bien le savoir, parce que c’était contre eux. Ils sont donc probablement assurés que la mauvaise séquence de Tatum ne le restera pas encore bien longtemps.

« Au fil du temps, tu apprends à gérer le bruit extérieur et l’attention supplémentaire, que ce soit positif ou négatif, a dit Tatum. Je suis intelligent. Je sais que je réussis des choses à un niveau élevé et quand je dois mieux les faire. Je suis conscient de ce qui se passe. En même temps, je veux simplement m’en tenir à l’essentiel et me concentrer sur la victoire au prochain match. C’est ce qui est le plus important. »