NBA Indiana écrase les Knicks et se qualifie pour la finale de la conférence Est

(New York) Tyrese Haliburton a marqué 26 points et les Pacers de l’Indiana ont connu l’une des meilleures demies de l’histoire lors d’un septième match pour vaincre les Knicks de New York 130-109, dimanche, et se qualifier pour la finale de l’Est.