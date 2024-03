PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) L’Ontarien Andrew Wiggins, des Warriors de Golden State, ratera un troisième match consécutif à cause de raisons personnelles vendredi soir, à Toronto.

La Presse Canadienne

Wiggins n’a pas joué à Washington et à New York, plus tôt cette semaine.

Les Warriors ont gagné ces deux matchs, eux qui tentent de faire mieux que leur 10e place actuelle, dans l’Ouest.

Wiggins est le quatrième pointeur des siens avec une moyenne de 12,7 points par match, cette saison.

L’athlète de 29 ans a été un joueur étoile en 2022.

À ses six derniers matchs, Wiggins a montré un taux de succès de 54 % pour les tirs de trois points (14 en 26).

Les Raptors ont perdu mercredi contre les Mavericks de Dallas, après avoir gagné trois matchs d’affilée.

Le club torontois va finir la semaine en recevant les Hornets de Charlotte, dimanche soir.