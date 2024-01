(Miami) Le Heat de Miami a échangé Kyle Lowry aux Hornets de Charlotte en retour de Terry Rozier, dans une transaction de gardes, a révélé une source au fait de l’entente à l’Associated Press mardi.

Tim Reynolds Associated Press

Le Heat, champion en titre de l’Association Est, a aussi offert un choix de première ronde au repêchage de la NBA en 2027 aux Hornets, selon cette personne qui a requis l’anonymat pour discuter avec l’AP puisque la transaction doit encore être approuvée par la ligue.

Rozier viendra immédiatement bonifier l’effectif du Heat. Il affiche une moyenne de 23,2 points et de 6,6 mentions d’aide par match – des sommets personnels dans chaque cas – en 30 matchs cette saison, et il affiche également un sommet personnel de 46 % de réussite de ses tirs.

PHOTO CHRIS CARLSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Terry Rozier

Lowry – qui a participé à six matchs des étoiles et qui a fait partie de l’équipe championne des Raptors de Toronto en 2019 – fut partant pour chacun de ses 35 premiers matchs cette saison avec le Heat, avant d’être laissé sur les lignes de côté à compter de la semaine dernière. C’est à partir de ce moment-là que les rumeurs ont commencé à circuler à Miami.

Il a affiché des moyennes de 8,2 points et quatre mentions d’assistance par match avec le Heat cette saison, célébrera son 38e anniversaire en mars et son contrat de 29,7 millions US arrivera à échéance à la fin de la campagne. Il a connu des ennuis à ses cinq derniers matchs avec le Heat, réussissant seulement cinq de ses 30 tirs et ne présentant que des moyennes de deux points et 3,6 mentions d’aide par match pendant cette séquence.