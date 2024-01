PHOTO ROB GRAY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Toronto) Les Raptors de Toronto ont échangé Pascal Siakam aux Pacers de l’Indiana, selon ce que rapportent plusieurs médias.

La Presse Canadienne

Le réseau ESPN a rapporté mercredi que les Raptors recevraient Bruce Brown, Jordan Nwora et trois choix de première ronde des Pacers. Les Torontois reçoivent également Kira Lewis, des Pelicans de La Nouvelle-Orléans.

The Athletic avait rapporté mardi soir que les Raptors et les Pacers étaient près d’une entente pour Siakam, qui a été sélectionné à deux reprises au match des étoiles et qui était le seul joueur restant de l’équipe championne en 2019.

Siakam en est à la dernière année d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 136,9 millions US. Il empoche 37,8 millions cette saison.

Les Raptors présentent un dossier de 15-25 cette saison. Siakam connaît une bonne campagne sur le plan individuel, maintenant des moyennes par match de 22,2 points, 6,3 rebonds et 4,9 assistances en 39 parties.

Il s’agit là d’une autre transaction majeure pour les Raptors, qui visent un changement de garde après plusieurs saisons difficiles.

La formation torontoise a récemment échangé OG Anunoby, Precious Achiuwa et Malachi Flynn aux Knicks de New York en retour du Canadien RJ Barrett et d’Immanuel Quickley.