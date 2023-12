(Detroit) Les Pistons de Detroit ont mis un terme à leur séquence de 28 défaites – la plus longue dans l’histoire de la NBA – en défaisant les Raptors de Toronto 129-127, samedi.

Dave Hogg Associated Press

Les Pistons, qui n’avaient pas gagné depuis le 28 octobre, ont égalé le record de médiocrité des 76ers de Philadelphie, avec 28 revers répartis lors des saisons 2014-15 et 2015-16.

Cade Cunningham a récolté 30 points et 12 mentions d’assistance dans la victoire. Jalen Duren a totalisé 18 points et 17 rebonds et Kevin Knox II a marqué 17 points.

Pascal Siakam a amassé 35 points et Dennis Schröder 28 pour les Raptors, qui disputaient un deuxième match en deux soirs.

Les Raptors ont échangé OG Anunoby, Precious Achiuwa et Malachi Flynn aux Knicks de New York, plus tôt dans la journée. Ils ont obtenu R. J. Barrett et Immanuel Quickley en retour, mais ils n’étaient pas disponibles pour ce match.

Les Pistons menaient 90-86 au début du quatrième quart et aucune des deux équipes n’a été en mesure de prendre l’ascendant avant que Cunningham et Jaden Ivey réussissent deux tirs du centre-ville consécutifs pour porter la marque à 110-99 avec 5 : 50 à jouer.

Les Raptors ont inscrit huit des 10 points suivants, dont six par Scottie Barnes. Cunningham a toutefois réussi un lancer en sautant qui redonnait neuf points d’avance au club du Michigan.

Siakam a réduit l’écart à 126-122 avec un tir de trois points avec 17 secondes à écouler. Gary Trent fils a ensuite ajouté trois points avec une seconde au cadran.