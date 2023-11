(New York) Les Knicks de New York attaquent en justice les Raptors de Toronto, à qui ils réclament plus de 10 millions de dollars pour vol de données confidentielles, et ne veulent pas faire trancher le litige par le patron de la NBA Adam Silver, écrivent plusieurs médias lundi.

Agence France-Presse

Le New York Post, The Athletic et ESPN ont eu accès à un document judiciaire, réponse des Knicks à la demande des Raptors d’abandonner la plainte déposée devant une cour fédérale de district à New York en août.

Les Knicks assurent qu’un ancien assistant vidéo, recruté par Toronto cet été après trois ans à New York, a transmis à sa nouvelle franchise des milliers de documents confidentiels appartenant aux Knicks, dont des rapports et des analyses vidéo. Parmi les autres personnes mises en cause figure le coach des Raptors Darko Rajakovic.

Les Raptors ont demandé en octobre que la plainte soit abandonnée et que le litige soit tranché par la NBA et son patron Adam Silver, ce qui limiterait les dommages à un maximum de 10 millions de dollars.

Une proposition refusée par la franchise de New York qui réclame plus de 10 millions de dollars et avance le lien professionnel et privilégié entre Adam Silver et le propriétaire de Toronto Larry Tanenbaum, également président du bureau des gouverneurs de la NBA.

« Tanenbaum est le patron de Silver sur lequel il exerce un contrôle et dont il influence lourdement la carrière et le montant du salaire », écrivent les Knicks, qui rapportent d’anciens propos de Silver qualifiant Tanenbaum de « modèle dans ma vie ».