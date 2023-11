PHOTO JOHN MUNSON, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Les Spurs d’un Victor Wembanyama limité à 13 points ont encaissé lundi soir une lourde défaite sur le parquet d’Indiana (152-111), au cours d’une soirée NBA marquée également par les débuts de James Harden avec les Clippers, eux aussi battus, à New York (111-97).

Agence France-Presse

Pour son premier « back to back » (enchaînement de deux matchs sur deux jours), « Wemby » a souffert, comme toute son équipe, dans la salle des Pacers, finissant la rencontre avec 13 points, son deuxième plus petit total de la saison, et 10 rebonds, avec un piteux 3 sur 12 aux tirs.

Pour l’entraîneur Gregg Popovich, seuls l’arrière Keldon Johnson et l’intérieur Zach Collins ont sauvé les meubles côté Spurs. Wembanyama ? « Il a bien bougé. Mais comme je l’ai dit, il n’y a que deux gars qui ont joué correctement », a souligné « Pop ».

À New York, c’est l’ancien MVP (joueur le plus utile) James Harden qui était particulièrement attendu, pour ses premiers pas dans sa nouvelle équipe des Clippers, face aux Knicks.

Sur le terrain, le cinq majeur des Californiens, un peu vieillissant, a quand même une sacrée allure – Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, Ivica Zubac – et cumule 32 sélections au All Star Game. Mais pour les résultats, il faudra repasser : malgré un match plus que correct (17 points à 67 % aux tirs, 3 rebonds, 6 passes, 2 balles perdues), Harden n’a pas pu empêcher les Angelinos d’encaisser une deuxième défaite consécutive.

« J’ai trouvé James vraiment bon », a toutefois salué son nouvel entraîneur Tyronn Lue après le match. « Ça va lui prendre un peu de temps de retrouver sa forme optimale, on le comprend bien. Mais on a vraiment ressenti sa présence sur le parquet ».

Les Lakers battus à Miami

À Minneapolis, Anthony Edwards a brillé pour permettre à ses Wolves d’infliger aux Celtics de Boston leur première défaite de la saison (114-109 a. p.). Avec 38 points, dont 8 en prolongation, 9 rebonds et 7 passes décisives, Edwards a été essentiel, bien aidé par Jaden McDaniels (20 points), auteur d’un panier décisif en fin de rencontre, et Rudy Gobert (14 points, 12 rebonds).

Avec cinq victoires et une défaite, les Celtics sont rejoints en tête de la conférence Est avec le même bilan par les Sixers de Philadelphie, qui ont engrangé une 5e victoire consécutive face aux Wizards de Washington (146-128), avec un match énorme du MVP en titre, le pivot Joel Embiid (48 points à 68 %, 11 rebonds, 6 passes).

Rapidement menés de 20 points par les Pelicans, les Nuggets de Denver, champions 2022, ont quant à eux réussi un joli retour pour s’imposer à domicile 134-116 dans le sillage de leur pivot à tout faire, le Serbe Nikola Jokic, auteur d’un triple double costaud (35 points, 14 rebonds, 12 passes).

Ils restent en tête de la conférence Ouest avec sept victoires et une défaite, devant les Mavericks (6-1) de Luka Doncic et Kyrie Irving, qui l’ont emporté 117-102 en Floride face au Magic d’Orlando, et les Warriors (6-2), vainqueurs 120-109 des Pistons à Detroit, avec notamment 34 points de Stephen Curry.

À noter également parmi les autres matchs, la défaite de LeBron James (30 points) et de ses Lakers face à son ancien club de Miami (108-107), porté notamment par Bam Adebayo, auteur d’une ligne statistique rarissime (22 points, 20 rebonds, 10 passes).