Paris 2024

Les vedettes de la NBA tentées par les Jeux olympiques

(Los Angeles) Les superstars de la NBA LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant pourraient mener Team USA aux Jeux olympiques de 2024 à Paris, selon The Athletic et ESPN, une bonne nouvelle pour le basketball américain reparti bredouille du Mondial qui vient de s’achever aux Philippines.