(Jakarta) Thomas Scrubb et Kenny Chery ont été les derniers joueurs retranchés de la formation du Canada en prévision de la Coupe du monde de basketball, jeudi.

La Presse Canadienne

L’équipe sera menée par Shai Gilgeous-Alexander et son coéquipier montréalais Luguentz Dort, du Thunder d’Oklahoma City, RJ Barrett, des Knicks de New York, et le pivot Kelly Olynyk, du Jazz de l’Utah.

Sept des 12 joueurs canadiens évoluent dans la NBA, le troisième plus haut total du tournoi après les États-Unis et l’Australie.

Le Canada occupe le 15e rang du classement mondial. Il a compilé un dossier de 3-2 lors de son calendrier préparatoire, incluant des victoires contre l’Espagne, classée no 1 et championne en titre, et l’Allemagne, classée 11e.

PHOTO YASUYOSHI CHIBA, AGENCE FRANCE-PRESSE Shai Gilgeous-Alexander

Les représentants de l’unifolié font partie du groupe H et joueront leur premier match vendredi contre la France, no 5. Ils affronteront ensuite le Liban, no 43, dimanche, et la Lettonie, no 29, le 29 août, chaque fois à Jakarta, en Indonésie.

La phase finale du tournoi à 32 équipes aura lieu à Manille, aux Philippines.

Le Canada peut se qualifier pour les Jeux olympiques pour une première fois depuis 2000 en obtenant l’un des deux meilleurs résultats parmi les sept équipes provenant des Amériques.