Rien de trop beau ni de trop gros pour l’Alliance de Montréal : en 2024, pour sa troisième année d’existence, la formation montréalaise accueillera le Championnat de la Ligue élite canadienne de basketball.

Du 9 au 11 août 2024, les meilleures équipes du circuit seront de passage à l’Auditorium de Verdun pour se disputer le trophée de champion.

Cette décision de la ligue d’amener le championnat à Montréal dès l’année prochaine est le « résultat direct du travail qui a été fait » ces deux dernières saisons par le personnel de l’Alliance, a expliqué le commissaire, Mike Morreale, mercredi matin. Rappelons que l’équipe figure parmi les meilleures du circuit en matière d’assistance depuis sa création.

« Le personnel de l’Alliance a fait un travail incroyable pour ramener le basketball dans cette ville, a-t-il ajouté. Il l’a fait d’une façon qui invite toutes les communautés à s’impliquer dans ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain. »

Pour Annie Larouche, qui a récemment été nommée présidente de l’Alliance, cette nouvelle est une « belle reconnaissance » de tout le travail accompli. C’est d’ailleurs elle-même qui avait proposé à Morreale, l’année dernière, d’accueillir l’évènement à Verdun dès 2024.

« Je pense que c’était très ambitieux après une saison seulement derrière la cravate, mais comme Mike l’a mentionné, avant même qu’on existe, il avait vu le potentiel ici à Montréal, a-t-elle expliqué. On savait qu’il y avait un amour pour le basketball, mais l’arrivée de l’Alliance l’a démontré. »

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Marie-Andrée Mauger, mairesse de Verdun, et Annie Larouche, présidente de l’Alliance de Montréal

Les partisans peuvent s’attendre à « un festival incroyable », qui célébrera l’« essence de Montréal, son énergie, sa créativité et son amour pour le basketball », a assuré Larouche.

Présentes mercredi, la mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger, et la vice-présidente du comité exécutif

responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d’Espace pour la vie et de l’est de Montréal, Caroline Bourgeois, se sont réjouies de la nouvelle.

« On a passé presque cinq ans en travaux à l’Auditorium et on a voulu conserver le patrimoine, a souligné Mme Mauger. Aujourd’hui, ce lieu-là revit. Depuis deux ans, on accueille l’Alliance de Montréal. Ç’a été comme une grande surprise pour nous. On avait des appréhensions. Autant la communauté que l’ensemble de la population montréalaise répondent présents aux matchs de l’Alliance, c’est formidable. »

Maximiser le potentiel

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Cette décision de la ligue d’amener le championnat à Montréal dès l’année prochaine est le « résultat direct du travail qui a été fait » ces deux dernières saisons par le personnel de l’Alliance, a expliqué le commissaire, Mike Morreale, mercredi matin.

Le week-end du Championnat de la LECB met en vedette quatre équipes, y compris l’équipe hôtesse. Les demi-finales ont lieu le vendredi et la finale, le dimanche. Tout au long du week-end sont aussi organisés des concerts, des tournois de basketball mineur et toute une série d’activités conçues pour la communauté locale.

À ce sujet, Annie Larouche a justement mentionné vouloir « maximiser le potentiel et l’espace » inoccupé à l’Auditorium de Verdun. Côté technologie, l’équipe aimerait installer un écran géant et améliorer le son.

« Je n’ai pas beaucoup d’espoir que ce soit en place pour le Championnat, a-t-elle toutefois précisé. Par contre, on est déjà en mode solutions, alternatives et plans B et C. »

Concernant l’espace restreint à l’Auditorium, Larouche insiste : même si la demande est forte, « ce n’est pas dans les plans » que le tournoi ait lieu ailleurs. « On veut vraiment recevoir le Championnat chez nous, à la maison. Il y a l’Auditorium, mais également tout ce qui l’entoure. Il y a tout l’arrondissement, la culture autour. Pour nous, c’est important de jouer ici. »

Les billets pour assister au tournoi sont offerts au grand public du 23 au 30 août, fait-on savoir. Après cette semaine, la seule façon pour les partisans d’obtenir des billets sera d’acheter un abonnement de saison de l’Alliance.

« Ça va être magnifique »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE « Si je reviens, ce sera ma dernière année. Ce serait bien de clôturer ma carrière comme ça », a laissé entendre Kemy Ossé, premier joueur à signer un contrat avec l’Alliance lors de la première saison de la franchise, en 2022.

Kemy Ossé a été le premier joueur à signer un contrat avec l’Alliance lors de la première saison de la franchise, en 2022. Il était de retour en 2023. Et il aimerait être encore de la partie en 2024, question de finir sa carrière sur une bonne note…

« Si je reviens, ce sera ma dernière année. Ce serait bien de clôturer ma carrière comme ça, a-t-il laissé entendre mercredi. […] [Ça me tente] beaucoup plus ! Maintenant, j’ai comme plus d’énergie ! »

Comme l’Alliance recevra un laissez-passer lui permettant d’accéder aux demi-finales, quel que soit son classement à l’issue de la saison, elle n’aurait qu’un match à gagner pour accéder au match ultime du championnat.

« On se plaignait quand c’était les autres équipes les dernières années. Maintenant, on est contents ! », s’est exclamé Ossé.

« Moi, je viens de Parc-Extension, Nathan [Cayo] vient de Montréal, Alain [Louis]… On en parlait tout le temps que ce serait cool de jouer dans les séries devant notre famille, la communauté, les partisans… Ça va être magnifique. »

À 30 ans, Ossé ne souhaite désormais qu’une chose : soulever le gros trophée.

« Vous allez voir des larmes dans mes yeux si ça arrive. »