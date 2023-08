Gregg Popovich s’exprime lors de son intronisation au Basketball Hall of Fame sous le regard de (gauche à droite) David Robinson, Tony Parker, Tim Duncan et Manu Ginobili,

(Springfield) Les vedettes de la NBA Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade et Pau Gasol, ainsi que le légendaire entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich, ont fait leur entrée samedi au « Hall of Fame », le Temple de la renommée du basket-ball américain, lors d’une cérémonie à Springfield, dans le Massachusetts.

Agence France-Presse

La promotion 2023 a rendu hommage au talent mondial avec le Franco-Américain Tony Parker, l’Allemand Nowitzki, l’Espagnol Gasol et l’Américain Wade, rejoints par Popovich, 74 ans, entraîneur des Spurs depuis 1996.

Parker a été quatre fois champion de la NBA avec San Antonio, six fois All-Star et le joueur le plus utile des finales de la NBA 2007.

« C’était un périple incroyable », a déclaré Parker. « Je n’aurais jamais pensé que quelqu’un comme moi puisse vivre une telle aventure. Pour tous les enfants qui nous regardent, continuez à rêver grand ! »

Parker a remercié sa famille et a rendu hommage à ses origines américaines et françaises. « J’ai eu l’impression d’avoir le meilleur des deux cultures et cela m’a aidé dans mon parcours. Quand j’étais en France, on me disait : tu es trop petit. Tu es trop maigre. Tu n’y arriveras jamais. Eh bien, c’est moi qui ris maintenant ».

Parker a été une vedette des Spurs de Popovich de 2001 à 2018, et a terminé sa carrière en NBA à Charlotte en 2019.

Deuxième père

« Tu es incroyable », a lancé Parker à Popovich. « Tu m’as jeté dans le feu à 19 ans… Tu as toujours été un deuxième père pour moi, Pop. Tout ce que tu as fait pour ma famille et moi, je l’apprécie. Je te remercie. Je t’aime ».

« J’ai été très dur avec lui et j’attendais beaucoup de lui », a rétorqué Popovich à propos de son ancien protégé. « Je suis très fier de ce qu’il a accompli ».

Popovich, le doyen des entraîneurs de tous les sports professionnels nord-américains, a mené les Spurs à cinq titres et a été nommé trois fois coach de l’année de la NBA. Il a également été l’entraîneur de l’équipe américaine composée de vedettes de la NBA médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

« Ce moment témoigne du soutien, des conseils et de l’inspiration que j’ai reçus de tant de personnes au cours de mon parcours dans le basket-ball », a déclaré l’Espagnol Pau Gason, en remerciant les pionniers européens de la NBA qui ont ouvert la voie à son arrivée.

« Je tiens à accorder une mention spéciale à ces premiers Européens qui sont venus ici, qui ont traversé l’océan, qui ont tenté leur chance et ouvert des portes à des joueurs comme moi ».

Pau Gasol a été deux fois champion NBA avec les Los Angeles Lakers et six fois All-Star NBA, a joué de 2001 à 2019 avec Memphis, les Lakers, Chicago, San Antonio et Milwaukee.

Gasol a évoqué avec émotion Kobe Bryant, son ancien coéquipier des Lakers, décédé en 2020 dans un accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna. « Je ne serais pas là sans toi, mon frère », a-t-il dit. « Je souhaite plus que tout que Gigi et toi soyez ici avec nous. Tu nous manques et nous t’aimons ».

Parmi les autres personnalités intronisées figurent Becky Hammon, six fois All-Star de la WNBA, l’équipe olympique féminine américaine de 1976 et les anciens entraîneurs Gene Keady, Gary Blair, David Hixon, Gene Bess et Jim Valvano.