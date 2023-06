Chris Boucher et Luguentz Dort

Boucher, Dort et Mathurin seront en visite à Longueuil

(Toronto) Les joueurs de la NBA Chris Boucher, Luguentz Dort et Bennedict Mathurin seront parmi les entraîneurs au camp Basketball Sans Frontières des Amériques à Longueuil, la semaine prochaine.

La Presse Canadienne

La 12e édition du camp se tiendra du 22 au 25 juin au Cégep Édouard-Montpetit, ont fait savoir jeudi la NBA et la FIBA.

L’évènement réunira les meilleurs joueurs et joueuses de 18 ans et moins du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Ils apprendront au contact notamment de Boucher des Raptors, Dort du Thunder et Mathurin des Pacers.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Bennedict Mathurin

Originaires de Montréal-Nord, Dort et Mathurin ont pris part au camp mondial de BSF en 2017 et 2020, respectivement.

Les autres entraîneurs à BSF des Amériques sont des adjoints dans la NBA : Eric Khoury (Raptors), Rodney Billups (Blazers), Joe Boylan (T-Wolves), Quinton Crawford (Mavericks), Bruce Fraser (Warriors) et Jay Hernandez (Nets).

Les participants au camp prendront aussi part à des activités liées à la vie quotidienne, au développement du leadership et au programme NBA Cares, voué à l’implication communautaire.

« Nous sommes ravis de ramener Basketball Sans Frontières au Canada. Nous avons hâte d’accueillir au Québec les meilleurs espoirs, a dit le vice-président adjoint de la NBA Chris Ebersole, responsable des opérations internationales de basket, ainsi que du développement de l’élite.

« Ils auront l’occasion de se développer avec leurs pairs et d’apprendre de joueurs qui étaient à leur place il n’y a pas si longtemps. »

Un total de 38 anciens participants à BSF faisaient partie d’un club de la NBA au début de la saison récemment conclue.

Outre Dort et Mathurin, mentionnons les Ontariens Shai Gilgeous-Alexander (BSF Mondial 2016) et Jamal Murray (BSF Mondial 2015). Murray a aidé les Nuggets à remporter le championnat de la NBA cette année. Gilgeous-Alexander joue aux côtés de Dort avec OKC.

BSF est le programme mondial de développement de la NBA et de la FIBA.

Depuis 2001, le programme a accueilli plus de 4000 participants, venant de 135 pays et territoires.

Un total de 106 anciens participants ont accédé à la NBA ou à la WNBA.

La NBA et la FIBA ont organisé 68 camps BSF dans 45 villes, répartis dans 32 pays.