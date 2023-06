Les cimes enneigées de Denver contre les plages chaudes de Miami. Le gentil géant Nikola Jokić contre le charismatique attaquant Jimmy Butler. Le talentueux Canadien Jamal Murray contre l’ancien chouchou des Raptors Kyle Lowry. La finale de la NBA entre les Nuggets de Denver et le Heat de Miami, qui s’amorce ce jeudi, oppose deux équipes qui n’ont en commun que le désir de gagner.

Les organisations

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’entraîneur-chef des Nuggets de Denver, Michael Malone, au centre de Nikola Jokić et de Jamal Murray

Les Nuggets ont terminé la saison au sommet de l’Association de l’Ouest (53-29). Ils n’ont perdu que trois fois depuis le début des séries. Neuf jours sont passés depuis que les hommes de Michael Malone ont balayé les Lakers de Los Angeles. Il y aura peut-être un peu de rouille pour commencer ce jeudi soir, mais les petits bobos auront aussi eu le temps de guérir. Le Heat, quant à lui, s’est qualifié de peine et de misère (44-38, plus deux matchs dans le tournoi play-in). Miami a bien paru contre les Bucks de Milwaukee et les Knicks de New York, puis était en voie d’écraser les Celtics de Boston. L’équipe d’Erik Spoelstra n’est pas devenue la première de l’histoire de la NBA à s’écrouler après avoir pris une avance de 3-0, mais cette série a été exigeante. Toutefois, la fameuse Heat Culture, instaurée depuis 1995 par le mythique Pat Riley, semble obtenir ses meilleurs résultats face à l’adversité.

Les étoiles

PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jimmy Butler, du Heat de Miami

Nikola Jokić aurait certainement pu remporter cette année un troisième titre consécutif de joueur le plus utile (MVP). Statistiquement, sa saison 2022-2023 a été supérieure aux deux précédentes. Depuis le début des séries, le Serbe de 2,11 m (6 pi 11 po) affiche une moyenne d’essentiellement 30 points par partie, avec un taux d’efficacité tout juste inférieur à 54 %, en plus de 13,3 rebonds et 10,3 passes – un triple double ! Des statistiques de MVP, sans contredit. Personne chez le Heat ne parviendra à l’arrêter, mais s’il y a un joueur qui peut rivaliser dans sa capacité à influencer un match, c’est bien Jimmy Butler. Capable d’augmenter de plusieurs crans son jeu comme nul autre, Playoffs Jimmy est un leader exceptionnel qui marque aussi près de 30 points par rencontre au cours de ces séries.

Les rôles secondaires

PHOTO ASHLEY LANDIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jamal Murray (27), des Nuggets de Denver

Jokić et Butler rendent également leurs coéquipiers meilleurs. Avec sa vision du jeu exceptionnelle, le centre des Nuggets parvient régulièrement à repérer Michael Porter Jr. et Kentavious Caldwell-Pope derrière la ligne de trois points. Avec Bruce Brown et Aaron Gordon, KCP est aussi l’un des défenseurs les plus fiables de Denver. Jamal Murray est toutefois celui qui est réellement essentiel au succès des Nuggets. Revenu au jeu depuis octobre après une absence de 18 mois pour se remettre d’une opération à un genou, le meneur de Kitchener, en Ontario, est un redoutable marqueur. Chez le Heat, Bam Adebayo tentera de ralentir Jokić, mais doit absolument épauler Butler à l’attaque. Miami espère que Caleb Martin et Gabe Vincent, deux joueurs qui n’ont pas été repêchés, continuent d’épater, car Kyle Lowry et Kevin Love ne peuvent plus fournir autant qu’avant. Le succès aux trois points de Duncan Robinson, Max Strus et Tyler Herro, qui devrait faire un retour, sera déterminant.

Prédiction

PHOTO KIRBY LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Nikola Jokić et ses coéquipiers des Nuggets de Denver

Les Nuggets ont remporté 9 des 10 derniers matchs contre le Heat. En plus d’être reposé, Denver domine sur papier presque tous les affrontements individuels. La formation du Colorado est aussi physiquement bien plus imposante. Sa défense peut parfois être poreuse, mais elle donne peu d’espace pour manœuvrer à l’intérieur de la clé. Les tireurs floridiens devront être fort efficaces, car la ténacité de Jimmy Butler et le génie stratégique d’Erik Spoelstra ont leur limite. De plus, l’altitude de la Mile High City (1609 m au-dessus du niveau de la mer) favorise les joueurs locaux, qui, grâce à leur fiche en saison, bénéficient de l’avantage du terrain. Il y aura beaucoup de points, de beaux jeux et, espérons, des résultats serrés. Je crois cependant que le Heat n’a pas suffisamment de ressources pour mettre la main sur le trophée Larry O’Brien.

Nuggets en cinq